От здорового питания до уникальной «бытовки»: Как устроена охрана труда на передовых российских производствах

Омский НПЗ - это город в городе.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»

Когда человек чувствует заботу, он способен горы свернуть и пробурить землю до экватора. Это касается всех сфер жизни - частной, общественной, профессиональной. Поистине счастлив тот, кто счастлив в профессии и ходит на работу как на праздник. Даже если эта работа связана с крупным промышленным производством. Например, таким, как нефтепереработка.

Два года назад - в пандемию - Омскому нефтеперерабатывающему заводу «Газпром нефти» исполнилось 65 лет. Чтобы отметить юбилей и объединить людей, руководство завода подготовило праздничный музыкальный видеоролик на песню «Я люблю тебя, жизнь» про коллектив предприятия. На экране по озелененной и ухоженной территории ОНПЗ в полторы тысячи гектаров шли и пели люди в синих спецовках и белых касках. Кино, скажете. И впрямь - кино! Однако очень похожее на правду.

Трудовые будни работников ОНПЗ максимально скрашены удобством рабочего места, вкусным и здоровым питанием, деньги на которое вне зависимости и отдельно от зарплаты поступают на специальную карту. Также работодатель обеспечивает качественное медицинское обслуживание не только самого работника предприятия, но и членов его семьи. А еще создаются все условия для проведения спортивного досуга - бесплатные бассейн, фитнес-центр, тренажерный и спортивный залы. После смены можно и в футбол погонять, и в баскетбол, и сходить в качалку. А можно и в обеденный перерыв на 45 минут спуститься в интерактивный спортзал, который находится буквально под вами.

БРОСИЛ КУРИТЬ - ПОЛУЧИШЬ ПОДАРОК

Руководство предприятия поддерживает стремление своих сотрудников к здоровому образу жизни. Отказ от вредных привычек всячески поощряется. В частности, за отказ от табакокурения могут подарить велосипед.

Все это рассказали делегации Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) во главе с первым заместителем председателя Фонда Татьяной Лотоцкой, посетившей завод и увидевшей в деле уникальную систему безопасности и охраны здоровья сотрудников.

Представители Фонда отметили комплексный подход предприятия к созданию комфортных условий труда. На ОНПЗ действует беспрецедентный для отрасли недавно возведенный единый бытовой комплекс, где сотрудники могут подготовиться к рабочей смене, получить спецодежду, средства индивидуальной защиты и воспользоваться услугами химчистки.

Владимир Генералов

Владимир Генералов, заместитель генерального директора ОНПЗ по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды, с гордостью и воодушевлением проводит экскурсию по комфортабельной новой «бытовке»:

- Здесь есть все условия для подготовки к смене в первую очередь технологического персонала, который трудится в промышленной зоне. Люди приходят, переодеваются в спецодежду, берут СИЗ с собой (средства индивидуальной защиты). Потом садятся в автобус и едут на производственные площадки - территория у нас большая, пешком долго идти. Возвращаясь, имеют возможность помыть обувь (есть специальные мойки), прийти в «грязную» зону, снять робу, воспользоваться душевой, надеть чистую одежду и уехать. С точки зрения санитарии это гигиенично и эстетично. Ни один рабочий у нас никогда не выглядит неопрятно.

Кроме того, строительство единого бытового блока позволило нам избавиться от 36 старых бытовок, ранее разбросанных в разных частях предприятия, в том числе и в опасных зонах, где эксплуатируются объекты первой категории опасности. Мы все перевезли в безопасное место.

ВМЕСТО НЕБОЛЬШОГО МЕДКАБИНЕТА - МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА

Гости предприятия познакомились и с возможностями поликлиники Омского НПЗ, где медицинская помощь оказывается по 26 направлениям, работает дневной стационар, проводятся регулярные медицинские осмотры сотрудников. А в пандемию при поддержке Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства здесь был создан Центр мониторинга заболеваемости. Персонал центра ведет круглосуточную поддержку сотрудников, используя самое современное оборудование, координирует проведение тестирований на COVID-19, осуществляет контроль и коррекцию лечения, применяет инструменты телемедицины.

Нынешняя ультрасовременная многоэтажная поликлиника выросла из обычного кабинета оказания неотложной помощи середины 50-х годов. Сейчас это полноценное медицинское учреждение, со всеми лицензиями и профилями, которые необходимы для оказания помощи. Кадровый состав - 134 человека. Кроме того, на территории самого завода имеется здравпункт, где круглосуточно работают 8 фельдшеров, дежурят две полностью оснащенные машины скорой помощи, одна из которых - реанимобиль - на случай производственных травм. Благодаря компетентным специалистам и высокому уровню медицинского оборудования на ОНПЗ действует комплексный цикл сопровождения состояния здоровья сотрудников, который включает, например, раннюю диагностику, углубленные медосмотры, разработку персональных схем лечения, профилактику.

Ирина Медведева

- Однако за последние 6 лет ни травм, ни профзаболеваний, кроме единственного случая тугоухости, у нас не зафиксировано, - комментирует ситуацию главврач Ирина Медведева. - Не то что десятилетиями раньше, когда в год коллеги отмечали порядка 20 профзаболеваний: были и отравления нефтепродуктами, и вибрационные болезни, выявлялись и заболевания опорно-двигательного аппарата.

Но сегодня картина иная. Действительно напоминающая праздничный видеоролик.

КОМПЕТЕНТНО

«Этот опыт стоит взять на вооружение»

Татьяна Лотоцкая

- Мы осмотрели ключевые объекты социальной инфраструктуры Омского НПЗ, - поделилась впечатлением от посещения предприятия первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая. - Завод обеспечивает высокий уровень условий труда рабочих. Особого внимания заслуживает комплексная система охраны здоровья сотрудников. Знакомство с лучшими практиками предприятия в этой сфере - основная цель нашего визита. Мы уверены, что опыт Омского НПЗ в организации защиты здоровья персонала нужно применять на других производствах по всей России. Как Фонд социального страхования, который оплачивает больничные по травматизму и профессиональным заболеваниям, видим снижение показателей по этим выплатам именно данной группы компаний.

Олег Белявский

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский тоже подтвердил, что главная ценность компании - люди. Забота о них, целостный подход к здоровью и благополучию сотрудников - главные приоритеты Омского НПЗ. «Предприятие является работодателем для тысяч омичей, содействуя социально-экономическому развитию региона. Для каждого сотрудника мы обеспечиваем комфортные условия труда по самым современным стандартам и создаем возможности для сохранения и укрепления здоровья», - отметил директор завода.

ПОДДЕРЖКА

Если работник получил трудовую травму

Работникам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, гарантируются такие меры поддержки за счет средств социального страхования:

• оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. Больничный подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

• страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности;

• оплата лечения в случае получения травмы тяжелой степени;

• оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией, - в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.

БУДЬ В КУРСЕ

На какие мероприятия можно направлять средства с последующим возвратом

В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н (на сегодня действует в редакции от 23.06.2020) в перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС РФ, входят такие мероприятия:

• проведение специальной оценки условий труда;

• мероприятия по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

• обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте определенных категорий работников (определен приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н);

• приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и (или) на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

• санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

• проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

• обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых указанное питание предусмотрено соответствующим Перечнем (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 46н);

• приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

• приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

• приобретение приборов (устройств, оборудования) для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов;

• приобретение приборов (устройств, оборудования), непосредственно обеспечивающих проведение обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ;

Важно: работодатели могут использовать средства Фонда на профилактические меры для сокращения профзаболеваний и травматизма только в том случае, если своевременно уплачивают страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение таких мер, не может превышать 20% от сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.

Однако объем средств, направленных на эти цели, может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством (предпенсионного и пенсионного возраста).

При этом страхователь самостоятельно определяет направления расходования выделенных средств в рамках утвержденного перечня и согласно планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

Пять важных подходов

Российское законодательство предусматривает систему мер поддержки для работников, которые подорвали свое здоровье из-за трудовых травм и профзаболеваний. Но в приоритете - профилактика. Важно не допустить несчастных случаев на производстве, сохранить хорошее самочувствие и ценные трудовые навыки человека, избежать инвалидности и других неблагоприятных последствий, подчеркивают специалисты.

Для этого применяются подходы, подтвердившие свою эффективность и направленные на стимулирование как работников (заботиться о собственном здоровье, соблюдать необходимые правила), так и работодателей.

1. Профилактические медосмотры (ПМО)

Очень важно, чтобы на предприятиях - в первую очередь с вредными и опасными условиями труда - регулярно велось наблюдение за состоянием здоровья работников, подчеркивают специалисты ФСС РФ. Как правило, работодатель заключает договор на проведение ПМО с медицинской организацией, и работники посещают врача в отдельном порядке, не в общей очереди. К тому же за день, проведенный на профосмотре, человеку выплачивается средний заработок. Так что работник ничего не теряет.

2. Санаторно-курортное лечение

По итогам профилактических медосмотров работникам выдается медицинское заключение. В нем может быть сказано, что обнаружены признаки нарушения здоровья, связанные с возможностью развития профзаболевания. В таком случае человеку, как правило, рекомендуется санаторно-курортное лечение. Оно, как и ПМО, тоже может быть бесплатным и для работника, и для работодателя: путевки в санатории оплачиваются из средств соцстраха в числе других профилактических мер (см. далее).

3. Закупка средств индивидуальной защиты (СИЗов)

У работодателей есть возможность убить двух зайцев: закупая современные эффективные СИЗы, максимально защитить здоровье своих работников и при этом сэкономить. Потому что приобретение средств индивидуальной защиты тоже входит в число важнейших мер профилактики, финансируемых за счет средств ФСС.

4. Соблюдение правил техники безопасности (ТБ)

Каждая буква этих правил, как говорят специалисты, написана кровью. Однако нарушения встречаются нередко. И виноваты тут как сами работники, нарушающие предписания инструкций по охране труда, так и работодатели, которые обязаны отслеживать и обеспечивать соблюдение ТБ на своем производстве.

Тем, кто сталкивается с формализмом при обучении, проверке или с откровенным нарушением правил техники безопасности, эксперты советуют срочно сигналить в свои профсоюзные организации. Также можно обращаться в Роструд.

5. Предупредительные меры за счет средств соцстраха

Речь идет о возможности направлять часть взносов в ФСС на предупредительные меры - для профилактики производственного травматизма и профзаболеваний. Выше уже упоминалось, что работодатели вправе использовать такие средства на организацию периодических медицинских осмотров для работников, приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, закупку средств индивидуальной защиты. Но это далеко не все.

Поликлиника оснащена новейшим диагностическим оборудованием.

В помощь работодателям: профилактические меры оплатит Фонд соцстраха

Руководители предприятий, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, могут рассчитывать на определенные «бонусы». Об этом и эффективных способах предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний «Комсомолка» узнала у экспертов ФСС РФ.