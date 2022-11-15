Худая Нетребко и Боня без пластики: как изменились знаменитые участницы конкурсов красоты

Анна Нетребко на конкурсе "Ника-1988" рядом с Александром Масляковым Фото: СОЦСЕТИ

Королева красоты, как и хороший человек - не профессия. Однако, смотры молодых и длинноногих порой открывают девушкам дорогу к славе и большим деньгам. Об этом многие сегодняшние знаменитости знают не понаслышке. "Комсомольская правда" пролистала архивные альбомы и нашла в них несколько любопытных фамилий.

Оксана Фандера на конкурсе красоты "Московская красавица-1988" и сейчас. Фото: РИА "Новости"; Владимир Веленгурин

ОКСАНА ФАНДЕРА, 55 лет

Конкурс «МОСКОВСКАЯ КРАСАВИЦА-1988» (призёр)

В первом советском конкурсе красоты «Московская красавица-1988» с никому не известным тогда Леонидом Якубовичем в роли ведущего и Муслимом Магомаевым во главе жюри Оксана Фандера вполне могла бы стать победительницей. Но в последний момент подвёл паспорт: оказалось, что финалистка прописана в Одессе, откуда и приехала покорять столицу. Так Оксане досталось одно из призовых мест, а вместе с ним посыпались приглашения в кино и предложения руки и сердца. В 1990-м году Фандера стала снохой Олега Янковского, выйдя замуж за его сына Филиппа, который снял жену в своих самых известных фильмах: «В движении», «Статский советник» и «Каменная башка». В прошлом году артистка стала бабушкой: ее внук Олег Иванович Янковский – полный тезка знаменитого прадеда.

Эвелина Бледанс на конкурсе «Миссис Москва-1999» и сейчас. Фото: www.planet-w.ru/Фонд "Планета Женщин"; Борис Кудрявов

ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС, 53 года

Конкурс «ЛЕНИНГРАДСКАЯ КРАСАВИЦА-1989» (прошла в полуфинал)

Свой выбор в пользу актерской карьеры будущая звезда «Маски-шоу» сделала в 1989 году, отказавшись от финала престижного бьюти-смотра. Конкурс «Ленинградская красавица» был вторым масштабным в СССР и своеобразным ответом северной столицы на «Московскую красавицу-1988». Студентка театрального института Бледанс и еще 16 девушек вышли в полуфинал, но в последний момент Эвелине пришло приглашение в США по программе обмена: так красотой пришлось пожертвовать ради американской мечты. Завоевать корону вновь актриса попыталась уже через 10 лет и даже оказалась в финале «Миссис Москва-1999». Сейчас Эвелину Бледанс по-прежнему можно увидеть на конкурсах, но уже в качестве жюри. Она продолжает играть в кино и антрепризах, а еще активно занимается благотворительностью. После рождения сына с синдромом Дауна артистка организовала собственный фонд.

Анна Нетребко на конкурсе "Ника-1988" и сейчас. Фото: Соцсети; Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АННА НЕТРЕБКО, 51 год

Конкурс «НИКА-1988» (заняла 2 место)

Да, и оперные дивы по молодости лет грезят о короне. На первый конкурс красоты в Краснодаре юная и худенькая Аня Нетребко попала по совету старшей сестры-манекенщицы. Для города это было событие невероятного масштаба: ведущий - Александр Масляков, приглашенная звезда - Вячеслав Добрынин. Говорят, титул вице-мисс и цветной телевизор «Горизонт» в качестве приза Анна завоевала благодаря конкурсу костюмов, в котором появилась в образе Бабы-яги: на фоне остальных зажатых девушек это произвело фурор. Впрочем, от модельной карьеры Нетребко сразу отказалась в пользу оперной сцены. Да и в родном Краснодаре она больше не появляется: певица давно живет в Вене и, по собственному признанию, пытается «усидеть на двух и даже трех стульях», чтобы не попасть под санкции на мировых площадках.

Анастасия Макеева на конкурсе "Мисс Академия Россия-2000" и сейчас. Фото: Соцсети; Михаил Фролов

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА, 40 лет

Конкурс «Мисс Вселенная, Россия-2004» (2 место)

В конкурсах красоты будущая звезда мюзиклов принимала участие с 11 лет и знает всю их подноготную. Так, в 2000 году студентка Макеева получила титул «Мисс Академия Россия». Казалось бы, всё серьезно: председатель жюри – Иосиф Кобзон. На сцене ошеломленной победительнице вручили ключи от новенького авто, но за кулисами выяснилось, что на самом деле открывают они… гримёрку. Свою машину красавица Анастасия так и не увидела, что, впрочем, не мешало ей продолжать штурмовать бьюти-смотры и добиться звания «Вице-мисс Вселенная, Россия-2004». Однако, публике Анастасия Макеева известна не своими коронами и даже ролями, а скандальными свадьбами и разводами. Артистка в четвертый раз замужем: строителя, который ремонтировал ей дачу, она увела из семьи с четырьмя детьми

Виктория Боня на конкурсе "Мисс Земля-2001" и сейчас. Фото: missearth2001.tripod.com; Radoslaw NAWROCKI/ТАСС

ВИКТОРИЯ БОНЯ, 42 года

Конкурс «MISS EARTH-2001» (не прошла в полуфинал)

Задолго до участия в скандальном телепроекте «Дом-2», благодаря которому о ней узнала вся страна, Виктория Боня пыталась проложить дорогу к славе модельной походкой от бедра. Правда, от той Бони теперь осталась только фамилия: на снимках с конкурса «Мисс Земля-2001», который проходил на Филиппинах, у русской участницы Виктории нет ни выдающейся груди, ни пухлых губ, ни утонченных черт лица. Призовых мест она не заняла, зато усвоила, что ставка на конкурсы красоты слишком ненадежна. Сейчас Боня - на все руки от скуки: блогерша, телеведущая, дизайнер одежды и светская львица, непременно раз в году позирующая на дорожке Каннского кинофестиваля.

Светлана Бондарчук на конкурсе "Miss Model of the World-1990" и сейчас. Фото: Соцсети; Лариса Кудрявцева

СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК, 53 года

Конкурс «MISS MODEL OF THE WORLD-1990» (прошла в полуфинал)

В модельный бизнес и на кастинги конкурсов красоты бывшая жена Федора Бондарчука попала благодаря бабушке: мудрая женщина отвела внучку в агентство, дабы победить комплексы. Из угловатой девчонки ростом 177 см и весом 55 кг Света (тогда еще Рудская) с годами стала настоящей богиней подиума: путешествовала по миру, принимала участие в показах и фотосессиях, когда это еще не было мейнстримом. Вершиной её карьеры в конкурсах красоты стал международный смотр «Miss Model of the World-1990» в Тайвани, где Рудская вошла в ТОП-15. Сегодня она до сих пор востребована в рекламе и коммерческих съемках, мелькает в телешоу и светской хронике, а вот с кино после развода с режиссером Бондарчуком пришлось завязать: даже в эпизодах, как раньше, Светлана уже не появляется. Невероятно, но она дважды бабушка: старшей внучке скоро исполнится 10.

Оксана Федорова на конкурсе "Мисс Россия-2001" и сейчас. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости; Владимир Веленгурин

ОКСАНА ФЕДОРОВА, 44 года

Победительница конкурсов «МИСС РОССИЯ-2001», «МИСС ВСЕЛЕННАЯ-2002»

В историю конкурса «Мисс Вселенная» Оксана вошла не только как единственная коронованная россиянка за все 70 лет соревнований, но и как единственная победительница, добровольно отказавшаяся от титула. Вопреки расхожему стереотипу о глупышках-красавицах, Федорова предпочла защищать диссертацию в Санкт-Петербургском университете МВД РФ вместо того, чтобы колесить по миру с рекламными контрактами. До 2007 года королева красоты служила в органах внутренних дел, получила звание майора милиции. Вела шоу «Спокойной ночи, малыши!», «Форт Боярд», снималась в клипах Димы Билана и Николая Баскова, за которого даже собиралась замуж. Но в итоге выбрала кавалера посерьезнее – офицера ФСБ Андрея Бородина. У пары двое детей: 10-летний Федор и 9-летняя Елизавета, с рождением которых знаменитая мама почти перестала появляться на публике. Разве что раз в год Оксана непременно раздает статуэтки знаменитостям на премии своего журнала Moda Topical.