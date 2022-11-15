Что сейчас с 10-летней девочкой-вундеркиндом Алисой Тепляковой, штурмовавшей университеты

В «Синергию» Алиса пыталась поступить дважды, уже будучи первокурсницей МГУ. Фото: YouTube

Против московского частного вуза «Синергия» Тепляковы еще весной выкатили несколько исков. Претензии рассматривал Зюзинский районный суд Москвы и в итоге встал на сторону университета.

ВУЗ: «АЛИСЕ НЕ ХВАТИЛО БАЛЛОВ»

- Евгений и Наталья Тепляковы просили зачислить их дочь в наш университет, однако суд им отказал, - сообщили в пресс-службе вуза.- При этом суд в полном объеме удовлетворил встречный иск «Синергии», поданный в июне 2022 года. Таким образом университет доказал, что Алису Теплякову не принял правомерно как не набравшую необходимое количество баллов ЕГЭ.

В «Синергию» Алиса пыталась поступить дважды, уже будучи первокурсницей МГУ. На психфак МГУ, напомним, она прошла с первой попытки в 2021-м, правда, взяли девочку только на платное из-за невысоких оценок. Первую же сессию 9-летняя студентка завалила, и родители, которые конфликтовали с факультетом чуть не с первых дней учебного года, решили найти для дочери запасной аэродром. Выбрали «Синергию». Однако Алису не приняли.

Вторая попытка была этим летом, причем папа принес документы на поступление уже двоих малышей. По следам Алисы пошел и ее брат Хеймдалль: получил аттестат и сдал ЕГЭ в 8 лет. Выдержал экзамены даже лучше сестры! Алиса, правда, баллы подтянула, пересдав в июне несколько предметов. Увы, отказ получили оба. На этот раз в университете аргументировали иначе: мол, в их локальных актах прописано ограничение для абитуриентов – 14 лет, потому что их образовательные программы не для малышей. К тому же для детской психики вредно «несвоевременное погружение в университетскую среду». После второго штурма «Синергии» Тепляковыми ректор вуза Артем Васильев даже предложил ввести возрастной ценз во всех российских вузах.

Хеймдалль Тепляков (на фото) получил школьный аттестат и сдал ЕГЭ в 8 лет, при этом он выдержал экзамены даже лучше сестры! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТЕПЛЯКОВЫ ОБРАТИЛИСЬ В ГЕНПРОКУРАТУРУ

За эти локальные акты Тепляковы теперь и пытаются прижучить «Синерегию», напирая на то, что минимальный возраст для поступления те вписали в документы задним числом. Да и в законе «Об образовании» черным по белому написано: поступать в вуз можно в любом возрасте. Проверить этот «подлог» и «факт дискриминации» родители вундеркиндов просят теперь Генпрокуратуру РФ – открытое обращение уже опубликовано в семейном блоге. Те же претензии Тепляковы адресовали и Московскому инвестиционному университету. Алиса и Хемик и туда хотели попробовать поступить, но у них даже документы отказались принимать.

- Суд обязал «Синергию» выплатить моральный вред, компенсацию за незаконное удержание средств и неустойку, - закинули Тепляковы еще один камень в огород оппонентов в своем блоге. - А по остальным вопросам «Синергия» еще ответит.

Насчет денег в вузе ранее объясняли так: по условиям договора, на абитуриента открывается счет, куда должна поступить определенная сумма. Поступил – деньги идут как оплата за обучение. Нет – будет возврат. Говорили, что вернули все до копейки.

АЛИСА УЧИТСЯ НА ПСИХОЛОГА

Тепляковы долго держали интригу насчет того, где же сейчас учится Алиса. Писали в блоге, что девочка «поступила на бюджет». Постоянно подчеркивали, что есть ужасный МГУ — даже написали открытое письмо декану факультета Юрию Зинченко с просьбой вернуть оплату за второй семестр (около 200 тысяч рублей: ред.), так как «качество оказываемой услуги было нулевым»). А есть «нормальные вузы», где не сливают детей и их оценки, папу пропускают на занятия, одногруппники молчат или обсуждают между собой, преподаватели отвечают на письма, а дети спокойно учатся.

Отец Алисы Евгений с юной студенткой. Фото: YouTube

«Нормальный вуз» никак не давал о себе знать все это время, и Тепляковы, в конце концов, признались: Алиса – второкурсница психфака МГУ, который когда-то закончил с отличием и Евгений. Ходит ли Алиса на занятия, какие оценки ей ставят, учится ли вместе со всеми или по индивидуальной программе – об этом родители не сообщают. Пишут только, что у дочери с учебой все прекрасно: написана курсовая и несколько рефератов, есть преподаватели, готовые с ней спокойно работать. А еще дочь поставила психологический эксперимент на младших братьях и сестрах и доказала, что дошкольный возраст в российской психологии определяли неправильно: не от 3 до 7 лет, а от 2 до 5. Именно поэтому Алисе изучение психологии очень даже по возрасту.

Какие еще новости? Хемик поступил и уже сдал экзамен по истории, но в каком он вузе – тайна. Наталия совсем скоро родит восьмого ребенка, шестилетняя Лейя - третья по возрасту - «потихоньку к аттестациям готовится». А еще почти в каждом посте Тепляковы публикуют банковские реквизиты и просьбы поддержать семью материально.