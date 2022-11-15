Сергей Лавров: Если кто и отказывается от переговоров, то это Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках совещания глав МИД "Группы двадцати". Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали, выступил на пленарном заседании этой встречи. Оно проходило за закрытыми дверями, однако всех интересовало, как представители Запада воспримут слова представителя России. Ожидались даже демарши, вплоть до бойкота западниками выступления Лаврова. Однако, как удалось узнать агентству Bloomberg, Москве удалось одержать на саммите «риторическую победу». «Зал был полон на выступлении Лаврова, никаких акций протеста не было», - пишет Bloomberg.

После заседания министр встретился в кулуарах саммита с журналистами и рассказал о некоторых обсуждавшихся вопросах.

ПЫТАЛИСЬ ОСУДИТЬ РОССИЮ

Западные страны пытались утвердить свой вариант итоговой декларации «Большой двадцатки».

- Декларация охватывает все направления, которые обсуждались, - продовольствие, энергетику, здравоохранение. Западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», то есть и нас самих, - отметил Лавров. Однако, по его словам, Россия эти попытки заблокировала.

ЗАПАД УЧАСТВУЕТ В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

- Евросоюз и НАТО уже давно являются участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине - это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих. Они предоставляют официальному Киеву разведданные, а США участвуют в определении целей. В боевых действиях на земле принимают участие западные инструкторы и тысячи иностранных наемников.

Индонезия. Бали. Денпасар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ОКРУЖИЛИ БИОЛАБОРАТОРИЯМИ

- Мы затронули проблему биологической безопасности. Прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программе Пентагона развернули во всех регионах мира, особенно на пространстве Евразии по периметру границ РФ и КНР. Попытки разобраться, чем именно занимаются эти военные биологи, наталкиваются на сопротивление и в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия, и в рамках Совбеза ООН, где недавно российская делегация поднимала этот вопрос. Но Россия все равно продолжит добиваться эффективного, транспарентного контрольного механизма за подобными программами.

ОТ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕМСЯ

- Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации. Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина. Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят - эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем.