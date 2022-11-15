В тропическом раю на индонезийском острове Бали начался 18 саммит «Большой двадцатки» (G-20), который объединяет крупнейшие экономики планеты. Фото: REUTERS

В тропическом раю на индонезийском острове Бали начался 18 саммит «Большой двадцатки» (G-20), который объединяет крупнейшие экономики планеты. Мероприятие проходит 15-16 ноября 2022 на Бали. Впрочем, многие говорят, что сегодня это мероприятие не столько объединяет, сколько вносит сумятицу на фоне попыток США и их союзников «раскрутить» антироссийские настроения. Что же это за «двадцатка»?

Как и когда этот форум был создан

«Большая двадцатка» изначально была форматом международных совещаний министров финансов и глав центральных банков, которые представляют двадцать крупнейших экономик мира. Является форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, которые касаются международной финансовой системы. Первая конференция прошла еще в 1999 году, но до 2008 года группа не проводила саммитов на высшем уровне и была специализированным «междусобойчиком». Раньше это были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центробанков, но теперь «двадцатка» стала удобной площадкой для встреч лидеров всего мире, включая и Азию с Африкой, а отличие от «Большой семерки», куда входят только США и их союзники.

Кто входит в «G-20»

Помимо России членами этого «клуба» являются США, Китай, Великобритания, Индия, Турция, Франция, Италия, Германия, Южная Корея, Саудовская Аравия, ЮАР, Япония, Турция, Бразилия, Австралия, Аргентина, Мексика, Канада, Индонезия, а также Евросоюз. Нашу страну на нынешнем форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Какая повестка дня у нынешней встречи

Проблемных вопросов у стран «двадцатки» накопилось огромное количество. Тут и спецоперация на Украине, и назревающий мировой экономический кризис и конфликт США и Китаем.

Основное внимание было приковано к первой личной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. За время встречи, продолжавшейся более трех часов, лидеры США и КНР обсудили тайваньский вопрос, который китайский лидер назвал «красной линией» для своей страны.

Комментарий эксперта

«Штаты используют саммит для продвижения своей повестки»

Павел Захаров, кандидат исторических наук, ведущий эксперт РИСИ:

- С момента создания «Большая двадцатка» претерпела значительные изменения, так как из важного форума экономической направленности она трансформировалась больше в политическую площадку. Сейчас наблюдаются попытки Запада переформатировать ее под свои идеологические и геополитические цели. В частности, речь идет о попытках США навязать членам «G-20» свою идеологическую повестку: осудить РФ за украинские события, создать антикитайский фронт, продвинуть свои тезисы по вопросам изменения климата.

Собственно экономические проблемы в рамках «двадцатки» уже отходят на второй план. Хотя сейчас экономическая ситуация везде тяжелая, многие правительства хотели бы чтобы богатые страны оказали содействие в решении острых проблем в энергетической и продовольственной сфере. А эти события почему-то отходят на второй план, и Запад самоустраняется от их решения, сконцентрировавшись на том, как бы заставить весь мир осудить Россию.

Никаких прорывных решений от этого саммита не жду. Может быть, будет какой-то документ по климату, но этот вопрос уже обсуждался на других площадках, так что надеяться на судьбоносные решения не стоит.