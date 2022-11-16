Миллион на День рождения: истории счастливчиков, получивших заветный приз в «Национальной лотерее»

А вы знали, что каждый четвертый житель России играет в лотереи? В прошлом году хотя бы один лотерейный билет купили 35 миллионов человек. Кто эти люди, повезло ли им с первого же билета или каждый раз они остаются ни с чем, но все же не теряют надежду. Мы расскажем о них вам, но сначала немного статистики.

Аналитики посчитали, что в 2021 году в нашей стране появилось больше 1 300 новых лотерейных миллионеров, а 53 из них выиграли призы в размере более десяти миллионов рублей. Что уж говорить о суммах скромнее, их выиграть намного проще, ведь каждый 3-4 лотерейный билет в России - выигрышный.

Мечты сбываются

Случалось ли вам загадывать желание на Новый год? Может быть, давно, в далеком детстве. А может, и в этом году. В преддверии праздников даже взрослых окутывает волшебство, появляется предчувствие чего-то невероятного, светлого и прекрасного. По утрам без повода просыпаешься с улыбкой, дом наполняется смехом, в такие моменты и закрадываются мысли: а вдруг сказка возможна? Вдруг любая мечта, и правда, может исполниться?

Такие мысли каждый год посещают и одну из наших героинь. Ирина живет в Кировской области и признается, что верит в волшебство Нового года, верит, что если чего-то очень сильно захотеть, то это обязательно исполнится.

Каждый год желания приходят разные, когда-то думаешь о близких и их благополучии, когда-то просишь что-то для себя, а порой просто фантазируешь и надеешься поймать удачу за хвост. Вот на фортуну в этот раз Ирина и сделала ставку, загадала выиграть в лотерею. И самое интересное – ей это удалось! То ли желание было настолько сильным, то ли магия праздников помогла, но женщина выиграла в «Национальную лотерею» два миллиона рублей.

«Я каждый Новый год сжигаю бумажку с заветным желанием. В этом году первый раз загадала... выиграть в лотерею! И вот, желание сбылось! Я очень счастлива! Желаю всем, чтобы их мечты реализовывались», - поделилась своей радостью счастливая победительница.

В благодарность судьбе Ирина решила потратить деньги не только на ремонт и другие бытовые вопросы, но и на благотворительность.

Подарки на День рождения

Как оказалось, не только люди дарят друг другу подарки к празднику. Судьба тоже не прочь порадовать именинников. Так, наша следующая героиня Надежда выиграла миллион на День рождения. Женщина говорит, что сначала отметила счастливую дату, а на следующий день узнала, что стала миллионером.

«Слов нет! На последней цифре 5 — хоп, я выиграла!», — рассказала победительница лотереи «Мечталлион».

Женщина добавила, что ни она, ни родственники не смогли подобрать слова, чтобы описать тот восторг, который ощутили, узнав о выигрыше.

Но самое интересное, такой случай – не единичный. Еще одна счастливица получила выигрышный билет на 65-летний юбилей от родственников. Семья пришла поздравить Анну Обманкину с круглой датой и вручила имениннице лотерейный билет. Тогда еще никто не догадывался, что такой маленький презент обернется для пенсионерки миллионом рублей.

Купить 2 млн за 50 рублей

Но не всем выигрыш достается легко, кому-то приходится бегать за птицей счастья годами. Еще один наш победитель признается, что дождаться главного приза было непросто. Наш герой, пожелавший не называть свое имя, выиграл целых 2,4 миллиона рублей. Правда, сколько билетов было куплено до этого дня, сколько разочарований пришлось пережить…

Наш герой рассказывает, что и раньше покупал лотерейные билеты, выигрыши случались, но на большие суммы он даже не смел надеяться.

«Я покупаю билеты время от времени, чтобы испытать удачу. Конечно, я надеялся на самый главный выигрыш, но не ожидал, что получу более двух миллионов рублей. Интереснее всего то, что мой билет стоил всего 50 рублей, а теперь я миллионер», - радуется победитель лотереи.

Традиция на счастье

Один миллион хорошо, а два – лучше. Наверно, так думают люди, заполняя клеточки лотерейных билетов. Но думает ли кто-то, что сможет выиграть целых 50 миллионов?! Пожалуй, только самые смелые мечтают о таком.

Супруги Юрченко мечтали. А еще они придумали собственную традицию – всегда покупали на почте два лотерейных билета, первый и последний из пачки. Семья верила, что такое постоянство рано или поздно принесет им удачу, и оказалась права. Однажды фортуна повернулась к ним лицом и подарила целых 50 миллионов рублей.

«Мы думали, полы сломаются в квартире, как мы прыгали!», - рассказывает счастливая пара.