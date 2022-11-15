В 2022 году в России в два раза реже угоняли автомобили

Угонять автомобили стали значительно реже.
Фото: Shutterstock
Угонять автомобили стали значительно реже. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная KP.RU в Российском союзе страховщиков (РСС). Так, если в прошлом году был зарегистрирован 1531 такой случай, то за прошедшие 10 месяцев этого года — только 746.
- Это статистика угонов легковых автомобилей застрахованных по КАСКО, - уточнили KP.RU в РСС.
Понятно, что год еще не закончился, но за оставшиеся 2 месяца такими темпами число угонов не дойдет и до тысячи случаев, поскольку в зимние месяцы активность похитителей снижается, а самым «угонным» месяцем, по данным МВД РФ, является октябрь.
Чаще всего, как и годом ранее, угоняют застрахованные корейские автомобили, а на втором месте — наши. Примечательно, что китайские машины для похитителей не представляют интереса — в списке угонов нет ни одного такого случая.
А вот застрахованный грузовой транспорт угоняют теми же темпами, что и годом ранее.
Еще одна особенность сезона — у любителей чужого резко вырос интерес к белым автомобилям.
"Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы", - сказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов, его слова приводит РИА Новости.
Марка 2021 2022, 10 мес
Hyundai 348 203
Kia 276 112
Lada 174 88
Toyota 129 51
Mitsubishi 115 32
Lexus 64 21
Mersedes-Bens 34 21
Nissan 30 11
Volkswagen 29 7
Ford 18 8
Источник: РСС
Hyundai Tucson
Hyundai Santa Fe
Kia Sorento
Kia Rio
LADA Granta
Mitsubishi Outlander
Toyota Camry
Toyota Land Cruiser
Honda CR-V
Infiniti M35
Источник: СК «Согласие»