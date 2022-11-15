В 2022 году в России в два раза реже угоняли автомобили

Угонять автомобили стали значительно реже. Фото: Shutterstock

Угонять автомобили стали значительно реже. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная KP.RU в Российском союзе страховщиков (РСС). Так, если в прошлом году был зарегистрирован 1531 такой случай, то за прошедшие 10 месяцев этого года — только 746.

- Это статистика угонов легковых автомобилей застрахованных по КАСКО, - уточнили KP.RU в РСС.

Понятно, что год еще не закончился, но за оставшиеся 2 месяца такими темпами число угонов не дойдет и до тысячи случаев, поскольку в зимние месяцы активность похитителей снижается, а самым «угонным» месяцем, по данным МВД РФ, является октябрь.

Чаще всего, как и годом ранее, угоняют застрахованные корейские автомобили, а на втором месте — наши. Примечательно, что китайские машины для похитителей не представляют интереса — в списке угонов нет ни одного такого случая.

А вот застрахованный грузовой транспорт угоняют теми же темпами, что и годом ранее.

Еще одна особенность сезона — у любителей чужого резко вырос интерес к белым автомобилям.

"Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы", - сказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов, его слова приводит РИА Новости.

ТОП-10 САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Марка 2021 2022, 10 мес

Hyundai 348 203

Kia 276 112

Lada 174 88

Toyota 129 51

Mitsubishi 115 32

Lexus 64 21

Mersedes-Bens 34 21

Nissan 30 11

Volkswagen 29 7

Ford 18 8

Источник: РСС

ТОП-10 САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ

Hyundai Tucson

Hyundai Santa Fe

Kia Sorento

Kia Rio

LADA Granta

Mitsubishi Outlander

Toyota Camry

Toyota Land Cruiser

Honda CR-V

Infiniti M35

Источник: СК «Согласие»