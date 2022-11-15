Арендуй, подешевело! Почему в России рухнули цена на съемное жилье и будут ли они падать дальше

В первую очередь упал спрос (а следом и цены) на аренду дорогого жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не славяне? С детьми? С кошечкой и собачкой? Добро пожаловать, вас-то мы и ждали!

Примерно так сейчас выглядит рынок арендного жилья в России. Так что если вы собираетесь снимать квартиру, вот оно - самое подходящее время! А если сдавать, то сочувствуем: придется снизить требования не только к жильцам, но и к оплате. Особенно если вы живете в Москве. По данным риэлторской компании «Этажи», за год (если считать с прошлого ноября) цена аренды однушки в столице упала на 18,2%. Двушки стали дешевле на 8,5%. В остальных городах цены тоже снизились, хотя и не так сильно. Например, в Питере арендные однушки подешевели на 11,9%, двушки - на 6,3%.

Звучит впечатляюще. Но не забываем, что цены сравниваются с прошлым ноябрем. А это был не совсем обычный месяц на российском рынке жилья.

- В ноябре прошлого года цены на аренду жилья в Москве резко выросли, - напоминает вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. - Это было связано с оживлением рынка, с полным выходом из пандемии. А также с тем, что люди переместили свой спрос с рынка покупки на рынок аренды (подорожавшие в пандемию квартиры многим стали не по карману, вот и пришлось снимать, - Ред.). В результате в течение ноября арендное жилье подорожало примерно на 30%. Такого роста никогда не было. Эти цены зафиксировались и держалась до февраля.

После этого рынок метался в лихорадке: цены падали после начала спецоперации, росли в конце лета из-за наплыва студентов... А потом пришло 21 сентября.

- После объявления мобилизация начался отток части людей из России. Причем это касается наиболее платежеспособных людей, - говорит Константин Апрелев.

Из-за этого в первую очередь упал спрос (а следом и цены) на аренду дорогого жилья. Что касается квартир эконом-класса, то там такого снижения не случилось.

- По моим наблюдениям, цены на аренду самых дешевых квартир снизились максимум процентов на пять. Жилье повышенной комфортности подешевело процентов на 10, бизнес-класс - на 15, элитное - в районе 20-25 процентов, - говорит Константин Апрелев.

Но постепенно цены на аренду нащупывают дно. По словам эксперта, в ближайшее время мы можем увидеть картину, похожую на ситуацию прошлого ноября. Продажи жилья сейчас резко рухнули: люди стараются беречь деньги. А жить где-то надо. Поэтому…

- Как мне кажется, уже наметился обратный тренд и интерес к арендному жилью снова растет, - говорит Константин Апрелев. - Не исключаю, что многие люди, которые планировали покупку недвижимости, сейчас переориентируются на аренду. Спрос на съемное жилье - главным образом, недорогое - увеличится. Поэтому рост цен уже в ближайшие недели может остановиться. А потом может начаться подорожание - хотя и не такое сильное, как год назад.