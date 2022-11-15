Никогда не ешьте 238 пельменей: Роковые последствия переедания

По интернету ходит странная картинка: миска пельменей и подпись: «Смертельная доза пельменей — 239 штук» Фото: социальные сети

По интернету ходит странная картинка: миска пельменей и подпись: «Смертельная доза пельменей — 239 штук». Мы не знаем, какой Пикассо это рисовал и какие исследования он читал (а может, съел 238 штук и вовремя остановился). Но можно ли этому верить? Пельмени любим, но проверять как-то не хотим. А все равно интересно: реально ли это — умереть от переедания?

КНИГА ОБЖОРСТВА ГИННЕСА

Рекордсмен книги рекордов Гиннеса, японец Такеру Кобаяши – отец-основатель соревновательного питания. За свою жизнь он съел нереальное количество бургеров, хот-догов, фрикаделек и прочей фастфудной еды. Его первый рекорд — 50 хот-догов за 12 минут. Потом были масса других: 60 тако за 10 минут, 15,5 пицц (или 62 куска) за 12 минут. Один из последних рекордов — 110 сосисок за 10 минут.

В обычной жизни Кобаяши придерживается здорового питания, но перед соревнованиями тренируется, начинает есть все больше и больше незадолго до. При этом делает специальные упражнения, сгоняя жир. Во время соревновательного поедания применяет «встряхивания Кобаяши» - специальное волнообразное движение, которое помогает пище быстрее проталкиваться внутрь. При этом Кобаяши тощ и изящен: на пике формы мужчина с ростом 73 см весил около 70 кг (если точно, от 55 до 80 кг).

Среди женщин главная звезда обжорных шоу - Соня Томас из США. У хрупкой женщины - прозвище «Черная вдова» или «Челюсти». Ее рекорды потрясают воображение: 44 лобстера за 12 минут (чищеных, общий вес более 5 кг). 35 сосисок за 10 минут, 181 куриное крылышко за 181 минуту и т.д, и т.п.

Из других странных и довольно опасных рекордов по поеданию:

* 36 очищенных зубчиков чеснока за минуту.

* 51 стручок жгучего перца (важно количество, а не время).

* Один из российских рекордов, претендующих на книгу рекордов: 73 блина (более 2 кг) за час. Рекорд был зафиксирован российским уполномоченным книги рекордов Гиннеса.

НЕ ВСЕ ПРОХОДИТ ГЛАДКО

А начиналось все в незапамятные времена. XVIII век, еды не хватает, так что и соревнований по обжорству нет. Но у кого как – элита жирует.

Король Швеции Адольф Фредерик правил с 1751 по 1771. Может, царствовал бы и дольше, но после королевского ужина из шампанского, икры, копченой сельди и омара возжелал десерт из традиционной сладкой булочки — семлы. И умял 14 штук! После чего пожаловался на сильную боль в животе и ночью умер.

К сожалению, и на соревнованиях по обжиранию бывают несчастные случаи. Американец, съевший 42 бургера, не дошел до сцены, задохнувшись по дороге. Да и у нас 12 лет назад в Калининградской области на Масленицу после конкурса на самое большое количество умятых блинов победитель погиб от того, что блины в прямом смысле встали поперек горла.

Тем не менее, главные рекордсмены обжирательных соревнований живы. Может быть, не совсем здоровы, но все же не умирают от огромного количества еды, попадающего в желудок за короткий срок. Как такое происходит?

ВСЕ ДЕЛО В РАСТЯЖКЕ

Наш желудок по сути - это мешок с эластичными стенками. И да, он может растягиваться и вмещать в себя большое количество еды. Но вот может ли он лопнуть?

Некоторое время назад сайт Gizmodo, посвященный технологиям и науке, задал этот вопрос врачам.

Главный врач Джон О. Кларк, Медицинская школа Стэнфордского университета, сказал: бывает, хотя и редко. И помереть от обжорства. Но чаще всего при булимии (это неконтролируемое поглощение еды) больные погибали даже не от того, что лопнул желудок, а из-за того что он, раздувшись так нажал на диафрагму, что человек задохнулся.

- Куда чаще после переедания случается рвота — это наша физиологическая реакция, так организм защищает себя, - поясняет Кларк. - И тут возможны неприятные случайности. Например, известен синдром Бурхаве, при котором из-за сильных сокращений пищевода от рвоты можно получить разрыв пищевода. Я лично видел пару таких случаев. Или еще более редкий вариант: разрыв Маллори-Вейсса, когда пищевод разрывается на гастроэзофагеальном стыке (место, где пищевод соединяется с желудком - прим. Ред.). Это вызывает сильные боли и кровотечение. Если человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть.

Мерлин Батлер, профессор психиатрии и педиатрии в Медицинском центре Канзасского университета говорит, что люди могут закормить себя до смерти: «Это феномен мы наблюдаем при синдроме Прадера-Вилли. Очень редкое заболевание, в мире таких людей не более 400 000. Этот синдром — наиболее распространенная причина болезненного ожирения. Мозг не дает сигнала насыщения, но постоянно сигналит, что тело голодно. Поэтому такие люди могут есть все, что попадает под руку, даже несъедобное, в том числе острые предметы. Из-за чего случаются разрывы стенки желудка или пищевода. Известны случаи, когда дети с этим синдромом выпрыгивали с высоких этажей, заслышав сигнал фургончика с мороженным...»

И КОМММЕНТАРИИ ЧЕМПИОНОВ

Несколько лет назад журнал New Scientist опубликовал статью. В ней один из суперъедоков США, Эрик Денмарк, рассуждал: небывалая способность много есть зависит от нескольких вещей:

1. Генетика. Желудок чемпионов изначально более эластичный, чем у обычных людей: как правило, они уже с детства могли съесть больше других. То есть сам по себе их желудок не больше, чем у других, но его стенки могут растягиваться куда сильнее.

2. Тренировки и желание испытать собственные возможности. «На что ты способен, если будешь тренироваться?» - главный вопрос большинства спортсменов, в том числе соревновательных поеданий. Например, желудок обычного человек способен вместить до 3 литров воды разом. Желудок тренированных чемпионов — до 9 литров.

3. Сила воли. Во время еды на скорость у всех людей, включая чемпионов, срабатывает рвотный рефлекс: «Да, это неприятный момент, но и его можно пережить, если все заглотить обратно», - рассказал Денмарк.

Возможно, последний пункт отобьет у вас охоту даже пытаться участвовать в таких соревнованиях. А насчет пельменей… Мы не нашли данных о соревнованиях поедателей пельменей. Но взяли приведенные выше цифры, и перевели бургеры на пельмени. Получилось, доза на картинке в самом деле смертельная. Не пытайтесь повторить.