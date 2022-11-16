Дружба народов в СПбГУП: Красота мира в многообразии, а сила - в единстве

Студенты СПбГУП представили одиннадцать малых родин от Украины до Якутии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лезгинку сменяют звуки варгана, а люди в ханбоках кружатся в хороводе под «Калинку-малинку». Нет, это не сон этнографа, просто Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов зажег на ежегодном фестивале национальных культур «Землячество».

Прививка от межнациональной розни

Праздник народов в Клубном зале Дома студентов СПбГУП - добрая традиция, которой уже более десяти лет. Тогда Петербург встревожили случаи ксенофобии, и студенчество ответило на них фестивалем дружбы.

- Когда СПбГУП был Высшей профсоюзной школой, здесь учились представители всех республик СССР - в вузе сложился огромный интересный интернациональный мир, - рассказывает первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова. - Сегодня у нас учатся ребята практически из каждого региона России и из-за границы, и понятия национальных конфликтов у нас не существует: важно, какой ты человек, а национальность рассматриваем исключительно как самобытность и повод познакомиться поближе. Наш фестиваль - прививка от межнациональной розни.

В этом году торжество интернационализма в профсоюзном кампусе на улице Фучика организовали более сотни студентов. Они представили одиннадцать землячеств от Центральной России и Украины до Якутии и Кореи.

Этнические корейцы надели ханбоки и взяли веера, чтобы показать, как они традиционно отмечают Новый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Лучшее, что можно придумать»

Вечер начался с ярмарки на Итальянской улице - нарядном переходе между учебным корпусом и Домом студентов. Каждое землячество проводило свои мастер-классы народных ремесел, этнические конкурсы и квесты. Смог перевести украинское слово, сплести белорусский венок или вытащить «сахарные соты», как в «Игре в кальмара», - получаешь DS-coin (монету Дома студентов).

На игровые монетки можно угоститься национальными блюдами. Представители Центральной России потчевали солениями и мочеными яблочками, казахи кормили мантами, а студенты из ХМАО - пловом и кедровыми орешками. Словом, устроили пир на весь мир.

Веселых и довольных гостей, а среди них были и представители консульств, и профессора, и сами студенты, пригласили на борт рейса путешествий. Концерт, стилизованный под полет на самолете с множеством остановок в самых интересных регионах и странах, проходил в Клубном зале. Что ни номер, то знакомство с культурными традициями. В этом году программу посвятили этническим праздникам.

- Объединение народов на фоне праздников - лучшее, что можно придумать, - отметил писатель, консультант по творчеству ректората СПбГУП, один из организаторов фестиваля Олег Солод. - Важно уметь правильно отмечать праздники друг друга, а не только свои.

Ребята в национальных костюмах пели и танцевали, читали стихи и показывали миниатюры. Толерантность звучала не только в овациях: далеко не все выступающие были профессиональными артистами, но они вышли на сцену по зову сердца, во имя дружбы, и публика приняла их горячо.

В этот вечер зрители познакомились с традициями празднования Медвежьего праздника ХМАО и казахского Новруза, удмуртского Дня рыжих и татарского Сабантуя. Команда Кавказа разыграла на сцене гадания и зажгла под звуки лезгинки, команда Мордовии рассказала, что такое кургоня, а представители Центральной России посвятили выступление Яблочному спасу и спели задорные частушки.

На университетской ярмарке команда Центральной России угощала закрутками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Меняя планету к лучшему

Если на заре фестиваля каждый участник представлял свою малую родину, то сегодня в команды землячеств охотно вступают ребята других национальностей. Так, например, произошло с командой Кореи - настоящих корейцев в вузе не так-то много, поэтому вместе с ними на сцену вышли представители Украины, Центральной России и других землячеств. Это ли не дружба народов?

- Нам очень хотелось рассказать о своей нации, кинули клич среди сокурсников, - рассказывают два студента в ханбоках - этнические корейцы. - Поддержку искали среди студентов, которые увлекаются культурой Кореи. Придумали сценарий празднования Нового года. Погружаться в тему не пришлось, - мы и сейчас дарим родным красные конверты с деньгами, как в старину. Просто изобразили на сцене то, что знаем.

Закончился вечер дружбы всеобщим хороводом.

- Изначально мы не ожидали, что будет настолько здорово и интересно, - признались ребята, представители ХМАО. - Но когда посмотрели номера других участников, стало приятно, что живем в стране, где твоя культура может быть принята с такими добротой и интересом. Черта порядочного человека - это толерантность. То, что мы разные, не должно вызывать вражду - наоборот, наши «разности» должны вызывать любопытство и притяжение. Мы должны узнавать друг друга поближе и, не забывая о своих традициях, ценить иные.

Покидая нарядный зал, наверное, каждый с теплотой вспоминал о малой родине.

- Любовь к родине дает силы жить и связывает всех в единую общность - сильную и добрую, меняющую мир к лучшему, - заключила Лариса Пасешникова.

Студенты ХМАО потчевали пловом и кедровыми орешками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО!

«СПбГУП поразил меня своей организацией. Здесь все сделано для учащихся: тренажерный зал, современная библиотека. Ребята живут в условиях, как дома, и даже лучше. Чтобы творить и развиваться, не нужно покидать кампус. Обеспечить порядок и уют при таком количестве совершенно разной молодежи - это восхищает. Даже захотелось снова стать студентом и учиться здесь! Сам фестиваль тоже оставил впечатления - именно такие мероприятия по-настоящему сближают этносы».

(Арман Бейкутов, консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге.)

ДОСЛОВНО

«Если бы я кому-то сказала, что была в университете, где есть такие сауна, зона отдыха, тренажерный зал и подводная лодка (речь о «Желтой подводной лодке» - многофункциональном центре информационных технологий на цокольном этаже СПбГУП), никто бы не поверил. Честно признаться, здесь даже в туалете чувствуешь себя, как во дворце! Низкий поклон руководству вуза за то, что культивирует в студентах желание дружить и познавать друг друга - в такой теплой атмосфере никакой межнациональный конфликт невозможен в принципе. Дети замечательные. Уверена, на этой благодатной почве они раскроются в любой сфере. Когда совмещаются молодость, красота, талант и энергетика, получается такой прекрасный праздник, как «Землячество» - настоящий ураган эмоций. Воистину вся красота мира в многообразии, а сила - в единстве».

(Ольга Петрунина, первый секретарь-консул отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.)