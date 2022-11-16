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Звезды16 ноября 2022 7:00

Дружба народов в СПбГУП: Красота мира в многообразии, а сила - в единстве

В главном гуманитарном вузе Петербурга прошел фестиваль национальностей «Землячество»
Галина ЛЕСУНОВА
Студенты СПбГУП представили одиннадцать малых родин от Украины до Якутии.

Студенты СПбГУП представили одиннадцать малых родин от Украины до Якутии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лезгинку сменяют звуки варгана, а люди в ханбоках кружатся в хороводе под «Калинку-малинку». Нет, это не сон этнографа, просто Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов зажег на ежегодном фестивале национальных культур «Землячество».

Прививка от межнациональной розни

Праздник народов в Клубном зале Дома студентов СПбГУП - добрая традиция, которой уже более десяти лет. Тогда Петербург встревожили случаи ксенофобии, и студенчество ответило на них фестивалем дружбы.

- Когда СПбГУП был Высшей профсоюзной школой, здесь учились представители всех республик СССР - в вузе сложился огромный интересный интернациональный мир, - рассказывает первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова. - Сегодня у нас учатся ребята практически из каждого региона России и из-за границы, и понятия национальных конфликтов у нас не существует: важно, какой ты человек, а национальность рассматриваем исключительно как самобытность и повод познакомиться поближе. Наш фестиваль - прививка от межнациональной розни.

В этом году торжество интернационализма в профсоюзном кампусе на улице Фучика организовали более сотни студентов. Они представили одиннадцать землячеств от Центральной России и Украины до Якутии и Кореи.

Этнические корейцы надели ханбоки и взяли веера, чтобы показать, как они традиционно отмечают Новый год.

Этнические корейцы надели ханбоки и взяли веера, чтобы показать, как они традиционно отмечают Новый год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Лучшее, что можно придумать»

Вечер начался с ярмарки на Итальянской улице - нарядном переходе между учебным корпусом и Домом студентов. Каждое землячество проводило свои мастер-классы народных ремесел, этнические конкурсы и квесты. Смог перевести украинское слово, сплести белорусский венок или вытащить «сахарные соты», как в «Игре в кальмара», - получаешь DS-coin (монету Дома студентов).

На игровые монетки можно угоститься национальными блюдами. Представители Центральной России потчевали солениями и мочеными яблочками, казахи кормили мантами, а студенты из ХМАО - пловом и кедровыми орешками. Словом, устроили пир на весь мир.

Веселых и довольных гостей, а среди них были и представители консульств, и профессора, и сами студенты, пригласили на борт рейса путешествий. Концерт, стилизованный под полет на самолете с множеством остановок в самых интересных регионах и странах, проходил в Клубном зале. Что ни номер, то знакомство с культурными традициями. В этом году программу посвятили этническим праздникам.

- Объединение народов на фоне праздников - лучшее, что можно придумать, - отметил писатель, консультант по творчеству ректората СПбГУП, один из организаторов фестиваля Олег Солод. - Важно уметь правильно отмечать праздники друг друга, а не только свои.

Ребята в национальных костюмах пели и танцевали, читали стихи и показывали миниатюры. Толерантность звучала не только в овациях: далеко не все выступающие были профессиональными артистами, но они вышли на сцену по зову сердца, во имя дружбы, и публика приняла их горячо.

В этот вечер зрители познакомились с традициями празднования Медвежьего праздника ХМАО и казахского Новруза, удмуртского Дня рыжих и татарского Сабантуя. Команда Кавказа разыграла на сцене гадания и зажгла под звуки лезгинки, команда Мордовии рассказала, что такое кургоня, а представители Центральной России посвятили выступление Яблочному спасу и спели задорные частушки.

На университетской ярмарке команда Центральной России угощала закрутками.

На университетской ярмарке команда Центральной России угощала закрутками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Меняя планету к лучшему

Если на заре фестиваля каждый участник представлял свою малую родину, то сегодня в команды землячеств охотно вступают ребята других национальностей. Так, например, произошло с командой Кореи - настоящих корейцев в вузе не так-то много, поэтому вместе с ними на сцену вышли представители Украины, Центральной России и других землячеств. Это ли не дружба народов?

- Нам очень хотелось рассказать о своей нации, кинули клич среди сокурсников, - рассказывают два студента в ханбоках - этнические корейцы. - Поддержку искали среди студентов, которые увлекаются культурой Кореи. Придумали сценарий празднования Нового года. Погружаться в тему не пришлось, - мы и сейчас дарим родным красные конверты с деньгами, как в старину. Просто изобразили на сцене то, что знаем.

Закончился вечер дружбы всеобщим хороводом.

- Изначально мы не ожидали, что будет настолько здорово и интересно, - признались ребята, представители ХМАО. - Но когда посмотрели номера других участников, стало приятно, что живем в стране, где твоя культура может быть принята с такими добротой и интересом. Черта порядочного человека - это толерантность. То, что мы разные, не должно вызывать вражду - наоборот, наши «разности» должны вызывать любопытство и притяжение. Мы должны узнавать друг друга поближе и, не забывая о своих традициях, ценить иные.

Покидая нарядный зал, наверное, каждый с теплотой вспоминал о малой родине.

- Любовь к родине дает силы жить и связывает всех в единую общность - сильную и добрую, меняющую мир к лучшему, - заключила Лариса Пасешникова.

Студенты ХМАО потчевали пловом и кедровыми орешками.

Студенты ХМАО потчевали пловом и кедровыми орешками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО!

«СПбГУП поразил меня своей организацией. Здесь все сделано для учащихся: тренажерный зал, современная библиотека. Ребята живут в условиях, как дома, и даже лучше. Чтобы творить и развиваться, не нужно покидать кампус. Обеспечить порядок и уют при таком количестве совершенно разной молодежи - это восхищает. Даже захотелось снова стать студентом и учиться здесь! Сам фестиваль тоже оставил впечатления - именно такие мероприятия по-настоящему сближают этносы».

(Арман Бейкутов, консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге.)

ДОСЛОВНО

«Если бы я кому-то сказала, что была в университете, где есть такие сауна, зона отдыха, тренажерный зал и подводная лодка (речь о «Желтой подводной лодке» - многофункциональном центре информационных технологий на цокольном этаже СПбГУП), никто бы не поверил. Честно признаться, здесь даже в туалете чувствуешь себя, как во дворце! Низкий поклон руководству вуза за то, что культивирует в студентах желание дружить и познавать друг друга - в такой теплой атмосфере никакой межнациональный конфликт невозможен в принципе. Дети замечательные. Уверена, на этой благодатной почве они раскроются в любой сфере. Когда совмещаются молодость, красота, талант и энергетика, получается такой прекрасный праздник, как «Землячество» - настоящий ураган эмоций. Воистину вся красота мира в многообразии, а сила - в единстве».

(Ольга Петрунина, первый секретарь-консул отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.)

КультураБИЗНЕС-ПРЕСС