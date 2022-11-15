«Гарантия качества – 2022»: названы самые качественные российские продукты питания

Оксана Кузнецова, директор ФНЦ пищевых систем. Фото: Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН

Конкурс не имеет аналогов в России и в мире, так как продукты проверяются по десяткам параметров и на протяжении длительного времени.

В этом году в конкурсе участвовали 116 производителей, торговых сетей и онлайн-супермаркетов, которые выпускают продукты под собственными брендами. И они сразу же получили награды. Так «Интернет-решения» от Ozon выиграли золото за свои «Котлеты по-киевски», лазанью с говядиной, апельсиновый мармелад и пирожное «Картошка», салат «Цезарь», молоко и сыр Palermo.

Золотые медали «Гарантия качества – 2022» получили и следующие продукты холдинга «Черкизово»: котлеты «Домашние», котлеты рубленные из свинины и говядины, колбаса «Вареная по-черкизовски» - торговая марка «Черкизово». Также золотыми медалистами стали: фарш «Домашний», котлеты рубленные из говядины, котлеты из филе курицы и индейки, котлеты куриные сливочные, тушка цыпленка-бройлера, биточки куриные, фарш «Премиум. Из филе грудки» - торговая марка «Петелинка» и рубленные котлеты из индейки, фарш из индейки «Нежный», котлеты из белого мяса индейки - «Пава-Пава», принадлежащие «Черкизово».

В номинации «Хлеб и хлебобулочные изделия» золотую медаль получил «Брянский хлебокомбинат №1», выпекающий самую вкусную в стране булочку с корицей. За молочное и мясное детское питание золото получила «Данон Россия». «Золотые луга» победили среди производителей сливочного масла и кисломолочных напитков. Набор шоколадных конфет «Краскон» оказался лучшим среди всех, участвовавших в конкурсе.

Самый сложный конкурс

Конкурсный отбор состоял из трех этапов: оценка маркировки, органолептическая оценка и дегустация. Каждая оценка сопровождалась объяснениями жюри. Например, продукт снят за вкус или за несоответствие к требованиям по упаковке. Если нарушения были незначительные, то продукция проходила в следующий тур с рекомендацией исправить недочеты. В жюри вошли десять отраслевых институтов, которые проверяли соответствие техрегламентам и стандартам по 30 категориям. На этапе проверки качества и вкуса образцы экспертам передавались без упаковки, то есть анонимно. И, в целом, комиссии «Гарантии качества» исследовали 949 образцов пищевых продуктов.

«Работали десять комиссий, более восьмидесяти человек. В одиннадцати наших филиалах каждый образец оценивали специально-обученные аттестационные дегустаторы. Процесс долгий, потому что за рабочий день много продуктов не оценишь. А, если у дегустационной комиссии бывали сомнения в качестве, то образцы отправляли на повторное исследование. – рассказывает заместитель директора ФЦН Пищевых систем Станислав Горбатов. – Сначала изучалась скоропортящаяся продукция. Например хлеб, у которого срок хранения 48 часов, надо оценить фактически моментально. Далее – другие продукты, заканчивая консервами со сроком хранения в три года».

Всего были присуждены 390 золотых медалей «Гарантия качества», 179 серебряных медалей, 116 дипломов качества.

Примерно 19% наград получила мясная продукция, 11% - молочная, 9% - кондитерские изделия, 7% - вино и крепкие спиртные напитки, 7% - хлеб и хлебобулочные изделия, 6% - продукция из мяса птицы, 6% - мука и крупы, 6% - плодоовощные и грибные консервы, 4% - специализированное питание. Впервые в 2022 году в конкурсе участвовали и сети общественного питания.

Все по-научному

По словам Андрея Лисицына, члена Президиума Российской Академии Наук, академика РАН и научного руководителя ФНЦ пищевых систем, проблематика качества и безопасности продуктов питания всегда была стратегически значима, и это подтверждает участие в конкурсе зарубежных компаний.

«Экспертиза и научно-методическое сопровождение от организаций российской науки занимает значимое положение в структуре пищевой промышленности и других стран», - сказал Андрей Лисицин.

Оксана Кузнецова, директор ФНЦ пищевых систем отметила, что сегодня качество российских продуктов питания лучше зарубежных, и это подтверждается тем, что весь цикл их создания – от разработки до производственной линии – основан на методиках научно-прикладных организаций.

«ФНЦ пищевых систем объединяет ресурсы отрасли не только в вопросах качества, но и в вопросах устойчивого развития самих отраслей, так как у производителей схожие задачи. Поэтому, при оценке образцов, номинированных на конкурс, комиссии руководствуются госстандартами, методами санитарно-микробиологического контроля, определения показателей качества и безопасности пищевой продукции. Такой строгий, на первый взгляд, подход, объясняется просто тем, что наш конкурс – это обычное состязание, где результаты экспертизы остаются «за занавесом» для самих участников, а открытый отбор с научным обоснованием», — заключила Оксана Кузнецова.

И, действительно, сам участники конкурса уверены в объективности оценки. По словам номинантов и победителей, на «Гарантию качества» нет смысла подавать заявку с продуктом, который не соответствует требованиям. Просто потому, что это – пустая трата времени и ресурсов.

«В конкурсе мы участвуем уже не первый год, и берем достаточно большое количество наград. Прежде всего, золотых медалей, обоснованно гордимся своей продукцией, потому что честно производим продукцию такого качества, которое готовы потреблять сами, и нам не стыдно предлагать ее другим. Мы рады, что находим признание со стороны профессионального и экспертного сообщества и от торговых сетей. Сегодня и сами торговые сети участвуют в конкурсе производителей. Так что, конкурс — это хороший инструмент и потребителю, и продавцам, где найти качественный и безопасный продукт», - прокомментировал Михаил Дегтярев, директор департамента качества «Маревен Фуд Сэнтрал».

Участники конкурса получают протоколы заключений и рекомендации специалистов для того, чтобы улучшить свою продукцию.

Оксана Кузнецова называет «Гарантию качества» «островком для бизнеса», потому что рекомендации жюри помогали многим производителям улучшить свою продукцию и выходить на новые каналы сбыта. Это знают все, так как продукты питания, получившие медали «Гарантии качества» автоматически могут использовать медаль в товарных карточках. Медаль конкурса гарантирует то, что продукт прошел верификацию у разработчиков государственных стандартов. То есть, проверен на вкус, цвет, аромат, состав, добавки, честность на этикетке и с сертификатами у него все в порядке.