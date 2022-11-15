Зеленский сделал подлое заявление о Второй Мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский на нынешнем саммите «Большой двадцатки» выступил онлайн в качестве приглашенного гостя. И в своем выступлении он буквально заявил, что «что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне».

К чему он это сказал? По всей видимости, желая вдохновить своих нынешних союзников в борьбе против России. Чтобы они не колебались в своих самоубийственных устремлениях. Вот только сравнение явно притянуто за уши. Его можно, конечно, привести на потеху необразованной и воспитанной в стереотипах широкой публике, но для тех, кто принимает решения, оно вряд ли подходит. Они-то прекрасно знают, как обстояло все на самом деле, хотя для публики сами твердят заученные мантры.

Но Зеленский проявил себя абсолютным скотом таким сравнением. Он наплевал не только на подвиг советского народа, миллионов русских и украинцев, воевавших вместе, но и на память своего собственного деда. У могилы которого он так любил показушно фотографироваться ранее.

Впрочем, для ничего особенного в этом сравнении нет. Милый мальчик Вовочка, который так любил сидеть на коленях у дедушки, и которым этот дедушка наверняка гордился, предал его с такой же легкостью, с какой он ранее предавал уже многих.

Мы почему-то забыли, как в 2020 году Зеленский, на которого некоторые еще почему-то смотрели с надеждой, при посещении Освенцима в годовщину его освобождения заявил не только про то, что Вторую Мировую войну развязала не Германия, а Москва и Берлин сделали это вместе, принеся Польшу в жертву своим амбициям. Но и что нацисты «запустили смертоносный маховик Холокоста» после того, как Гитлер договорился со Сталиным.

А чтобы обелить Украину, которая в качестве советской республики входила в СССР и, получается, тоже виновата в таком поведении Москвы, Зеленский тут же сочинил сказку, подобную той, которой осчастливил публику в свою бытность президентом США Барак Обама, рассказавший, что его дедушка освобождал Освенцим. А Зеленский тогда поведал, что Освенцим освободили части 1-го Украинского (он это особо подчеркнул) фронта. Дескать, украинцы.

Вряд ли он настолько тупой, чтобы говорить все это серьезно. Но ради пиара и того, чтобы добиться нужного результата, он готов нести любую чушь, произносить, произносить самые последние гадости и совершать запредельно мерзкие действия и поступки. Лишь бы заслужить одобрение и получить за это деньги. Даже публично будет готов признать аморальное поведение свей мамы.

И, кстати, на могилу дедушки Зеленский не зря давно уже перестал приходить. Не годится это для лидера нацистов. Даже если он еврей.

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