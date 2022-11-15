В Ленинградской области до конца года установят еще 246 контейнеров для сортировки мусора

До конца года в Ленинградской области установят еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область продолжает ликвидировать свалки и сортировать мусор. С начала 2022 года в регионе расчистили 74 площадки, на которые незаконно сваливали отходы. Коммунальщики вывезли около 14 тысяч кубометров мусора. Еще на 13 свалках работы продолжаются, убрать предстоит 18 тысяч кубометров. Сегодня в правительстве области обсудили, как в регионе реализуется госпрограмма «Охрана окружающей среды».

- В этой сфере районам необходимо работать проактивно. Не просто сообщать о свалках, а предупреждать их появление, заранее приучать людей к раздельному сбору: устанавливать специальные контейнеры в городах и поселках поэтапно, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Это цивилизованный подход к созданию современной системы обращения с отходами и их переработки.

С начала 2022 года в регионе оборудовали 154 площадки, на них установили 985 контейнеров для сбора смешанных отходов. До конца декабря в городах и поселках Ленобласти появятся еще 246 таких контейнеров.

Проект по раздельному сбору мусора стартовал в Ленинградской области два года назад. За это время во дворах оборудовали 888 точек для сортировки отходов. Окрашенные в жёлтый и зелёный цвет ёмкости, в которые нужно складывать пластик и стекло, стоят уже в 14 районах региона. Контейнеры для новых локаций закупаются в рамках национального проекта «Экология» и на средства регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области. С начала старта проекта ленинградцы отправили на переработку 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика. Собранное вторсырье региональный оператор вывозит переработчикам. Мусор сортируется, из него извлекаются чистые отходы, пригодные для того, чтобы стать новым сырьем. Из таких отходов делают пэт-флекс – пластиковую крошку для производства новых товаров.

К 2030 году Ленинградская область собирается перейти на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов и сократить объем размещения на 50%. Для этого в Гатчинском районе будет построен экопромышленный парк. На его территории разместятся заводы по утилизации отходов, в том числе по переработке полимерной упаковки, утилизации шин и резинотехнических изделий. Предприятия полного цикла будут не только принимать отсортированный мусор на переработку, но и изготавливать из него полезную для народного хозяйства продукцию. Предполагается, что завод начнет работу в 2024 году. Инвестиции в строительство составят 1 миллиард рублей.

В год перерабатывающий кластер сможет утилизировать около 400 тысяч тонн мусора, в том числе до 252 тысяч тонн отходов животноводства, 111 тысяч полимеров, 24 тысячи тонн строительных отходов и 5,3 тысячи тонн стекла. На предприятиях создадут более 350 рабочих мест.

Перерабатывающий кластер в Гатчине будет обслуживать сразу несколько регионов России: Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Новгородскую область, Карелию и Псковскую область.