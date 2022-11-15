Свекровь выгнала предательницу Юлию Ауг за ненависть к России

Юлия Ауг Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Ауг в феврале 2022 года раскритиковала действия России и уехала в Эстонию. Оттуда актриса с завидной регулярностью лила помои на россиян. А потом внезапно вернулась в Москву на заработки. Правда, артистку никто не ждал. Даже свекровь выгнала предательницу из квартиры из-за поддержки Украины.

Юлия Ауг сначала осталась без работы в России, а теперь еще и без жилплощади. Она лишилась московской квартиры из-за поддержки Украины. Свекровь отобрала у артистки однокомнатную квартиру в Митино, уверяет Mash.

По словам пенсионерки, Юлия не ухаживает за ней. Со слов женщины, актриса ведет паразитарный образ жизни. В итоге суд встал на сторону 74-летней женщины.

Напомним, в квартире, о которой идет речь, актриса прописалась будучи в браке со Степаном Золотухиным. В скромной однушке артистка жила с дочерью Полиной.

Сейчас 52-летняя звезда ищет способы заработать. Как известно, многие театры расторгли контракты с Юлией. Ранее она сменила фамилию на Клеттенберг.

"Нам такие, как Ауг, не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Не знаю таких артистов. Если человек уехал - это плохо, не годится. Это уже не российский гражданин, а предатель. Просто противно! Если уехала, то зачем вернулась. Там не приняли? Денег не дали? Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она - предательница", - возмущался директор Ленкома Марк Варшавер.