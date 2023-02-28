Гастролирующий по Европе Семен Слепаков задолжал в России четверть миллиона

Опальный бард-юморист не успевает платить по счетам Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

До недавних пор Семен Слепаков был одним из самых богатых шоуменов России: получал многомиллионные рекламные контракты, зарабатывал баснословные гонорары на корпоративах и регулярно входил в список самых обеспеченных знаменитостей по версии Forbes. Однако в прошлом году, собрав семью, гитару и нехитрый скарб, бард отбыл в Израиль строить новую жизнь.

Теперь в гастрольном туре по Европе Слепаков не только исполняет свои шутливые частушки, но и ругает страну, в которой стал звездой. Говорят, денег за такие выступления беглым гастролерам платят в разы меньше, чем они привыкли получать в России, поэтому вчерашним богачам приходится поумерить аппетиты.

Между тем, финансовые проблемы шоумена стали достоянием Федеральной налоговой службы РФ. Так, в конце 2022 года Семен Слепаков попал в "черный список" ФНС с долгами на 19 миллионов рублей - это неуплаченные налоги с дохода в 118 млн плюс пени за просрочку. Эту брешь в бюджете знаменитый налогоплательщик все-таки закрыл за пару месяцев, но теперь у Слепакова обнаружилась еще одна задолженность перед налоговой. На этот раз, по данным KP.RU, с барда требуют 232 тысячи рублей.

При этом, несмотря на русофобские заявления, шоумена продолжают показывать на российском телевидении. Так, на днях один из федеральных каналов выпустил программу с участием Слепакова. Запись старой передачи, так невовремя появившейся в эфирной сетке, возмутила и рядовых зрителей, и шоу-бизнес.

- Раньше какой-то актер попадал в немилость и его вырезали из всех фильмов. Нужно дифференцировать свой подход. Всё, что против нас, нужно убрать, - категорично высказался певец Юрий Лоза.