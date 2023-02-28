Почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие - нет: все дело в особых молекулах

Магнитные бури действуют на людей по-разному. А на кого-то совсем не действуют Фото: Shutterstock

Нутром чувствуем

Магнитные бури насылает на нас Солнце. Его вспышки и корональные выбросы то и дело корежат геомагнитное поле, окружающее Землю, гнут, образно выражаясь, магнитные силовые линии. Возникающие возмущения и называют магнитными бурями. Или даже штормами, они бури сильные.

Физики, например из Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) регулярно прогнозируют грядущие изменения в космической погоде, а медики раз за разом призывают людей поберечься: мол, во время бури некоторые могут почувствовать недомогание. И чем сильнее магнитные аномалии, тем тяжелее последствия.

Принято считать: раз работа сердца, мозга, кровообращения, а то и других систем связана с электричеством – пусть даже со «слаботочным», то возникающие вокруг возмущения должны как-то менять её. Что выглядит весьма логично. Но каким образом организм чувствует эти возмущения? Почему один почти не реагирует, а другой сильно страдает – демонстрирует «помехи» словно радиоприемник? До сих вразумительных ответов не было. Одни малоубедительные гипотезы.

Исследователи из университетов Манчестера и Лестера (Universities of Manchester and Leicester), похоже, ближе всех подошли к разгадке. Во всех живых клетках они обнаружили особые молекулы-флавинадениндинуклеотиды (Flavin Adenine Dinucleotide FAD), которые и обеспечивают чувствительность к изменениям магнитного поля. Эти FAD включают квантовые механизмы, генерируя радикальные пары электронов, которые, собственно, и формируют таинственное «шестое чувство». Его сила зависит от количества – концентрации FAD. Чем больше молекул в организме людей, тем чувствительнее они к магнитным бурям. А те, у кого этих FAD нет (такое бывает) вообще ничего не ощущают, потешаются над «метеозависимыми», полагая, что те страдают от самовнушения. Видимо, нет – реакция объективная. Но не осознанная.

Результаты своего исследования авторы опубликовали в журнале Nature. Коротко с ними знакомит портал ScienceAlert.

Специальная камера, в которой ученые изучали влияние магнитного поля на мозги, моделируя его изменения

Чувствуем, но не понимаем

Ощущения, как правило, «отражаются» в мозгу – люди понимают, что хотят есть, пить, что чем-то пахнет или что-то чешется, а действие магнитного поля до сознания не доходит – в крайнем случае как-то не по себе и всё.

А на самом-то деле магнитное поле меняет альфа-ритм головного мозга. Сам по себе феномен не опасен – альфа-волны возникают тогда, когда человек спокоен и расслаблен, но бодрствует. А затухают или пропадают вовсе, когда поступает некая информация, требующая осмысления.

Ученые из США и Японии снимали ЭЭГ у добровольцев, которые находились в особых камерах, специально оборудованных для того, чтобы имитировать геомагнитное поле. Его заменили примерно таким же — той же интенсивности, но искусственным, созданным с помощью магнитных катушек.

Экспериментаторы поворачивали искусственное магнитное поле то в одну, то в другую сторону. Тем самым они моделировали некий маршрут — то вдоль магнитных силовых линий, то поперек, то наискосок. Нечто подобное происходит в природе, к примеру, у китов или перелетных птиц.

Испытания прошли несколько десятков человека. У всех альфа-волны в мозгах затухали, как только ученые меняли направление магнитного поля. Амплитуда падала примерно на 60 процентов.

Получалось, что той информацией, на которую реагировал мозг, становились изменения направления магнитного поля. Но регистрировали это только приборы, а не испытуемые.

То есть, реакция на магнитное поле есть, но смысла в ней нет. Как, впрочем, и толку. И толк, и смысл потеряны.

Перелетные птицы находят дорогу в теплые края, ориентируясь с помощью геомагнитного поля

Работает, но не действует

Молекулы FAD, как выяснилось, работают вместе с криптохромом – особым магнитным белком, который помогает многим млекопитающим, птицам и насекомым, воспринимающим магнитное поле, ориентироваться с его помощью.

Свой криптохром есть у современных людей, вот только пользы от него сегодня нет. Это и дало основание думать, что когда-то она все-таки была. И наши далекие предки в полной мере обладали способностью находить дорогу, скажем, к пещере, не по запаху, определяя направление геомагнитного поля. А не только могли воспринимать его. Но в процессе эволюции эта полезная опция почему-то пропала.

То, что в людях все-таки заложена потенциальная способность ориентироваться без компаса в свое время продемонстрировали ученые из медицинской школы университета Массачусетса (University of Massachusetts Medical School). Они заменили мухам их собственный криптохром человеческим. И тот заработал. Мухи словно бы «магнитно» прозрели. То есть, наш белок в принципе исправен, но «выключен».

ИТОГО

Назад в будущее, вперед к «шестому чувству»?

Что получается? У нас и мозг реагирует на магнитное поле, и работоспособный криптохром имеется, и квантовые механизмы на основе флавинадениндинуклеотидов найдены, а толку и смысла всё равно нет. Словно бы вся эта хитрая схема, изначально предусмотренная природой, и в самом деле разладилась. Или вообще сломалась. Или в ней какие-нибудь контакты разомкнулись. Или не все «детали» до сих пор найдены

Удастся ли починить сломанное? Включить выключенное? Или отыскать недостающее? Вполне возможно. Вот только зачем нам лишние ощущения? Чаще переживать начнем. И встроенный компас нам не так уж и нужен - навигаторы же есть.

КСТАТИ

Чувства переполняют

Согласно Аристотелю, у человека пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и чувство вкуса. Однако некоторые энтузиасты причисляют к ним чувство равновесия, способность ощущать силу тяжести, ускорение температуру, боль, голод, жажду, похоть, в конце концов. Или ненависть.

В итоге, магниторецепция может оказаться уже не шестым, а каким-нибудь десятым чувством.