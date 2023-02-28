«Классная страна»: в России появятся 100 программ образовательных путешествий для школьников

Программы образовательных путешествий будут созданы по пяти тематическим направлениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Год педагога и наставника Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации запускает Всероссийскую программу образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». В итоге в России появятся 100 программ образовательных путешествий.

- Такие путешествия - это, с одной стороны, эффективный инструмент для продолжения образовательных процессов за пределами школьных стен, с другой - механизм ранней профориентации. По результатам исследования, проведенного АСИ в конце прошлого года, больше 80 % родителей школьников считают необходимым дополнить основную образовательную программу познавательными мероприятиями вне школьных стен. «Классная страна» призвана увеличить количество качественных и доступных образовательных программ путешествий, которые помогут школьникам в изучении разных предметов, педагогам - в реализации учебного плана, а также повысят удовлетворенность родителей, - уверена генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Программы образовательных путешествий будут созданы по пяти тематическим направлениям:

- история и патриотизм

- культура

- экология

- наука

- спорт и здоровый образ жизни

Начнётся все с работы АСИ с регионами и открытого обучения для всех желающих. Также будет объявлен конкурс, его победителями станут 20 региональных проектных команды. В течение нескольких месяцев они пройдут повышение квалификации и создадут 100 образовательных программ путешествий по разным направлениям с привязкой к школьным предметам.

- Образовательный туризм, несомненно, перспективное направление. Его особенностью является возможность получать знания о культурном и природном наследии нашей страны в интересных форматах. Воспитание целеустремленного и эрудированного молодого поколения, знающего свой край и страну и испытывающего гордость за нее, - одна из важных задач, стоящих перед отечественной системой образования. Уверен, программа «Классная страна» будет способствовать достижению этой цели, - считает первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Что важно: полноправными участниками «Классной страны» станут школьники. Они войдут в состав региональных проектных команд, освоят обучающие курсы по грамотному продвижению региона, примут участие в проектировании туристических маршрутов и сделают их интересными для своих сверстников.

Маршруты, созданные в результате работы проектных команд, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и программу субсидирования школьных поездок.