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Политика28 февраля 2023 10:02

Страны Ближнего Востока не хотят поддерживать Украину, несмотря на давление США

Дискуссионный клуб «Валдай» провёл конференцию по вопросам безопасности Ближнего Востока
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Дискуссионный клуб «Валдай» провёл конференцию по вопросам безопасности Ближнего Востока

Дискуссионный клуб «Валдай» провёл конференцию по вопросам безопасности Ближнего Востока

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

На Западе «мозговые тресты» — неформальные интеллектуальные центры для анализа международных проблем — существуют уже столетие. В XXI веке таковой появился и у нас. Дискуссионный клуб «Валдай» собирает российских и зарубежных экспертов для обсуждения того, как с минимальными потерями перейти от американоцентричности к новому многополярному миру.

И вот во вторник, 28 февраля, клуб «Валдай» открыл в Москве уже двенадцатую ежегодную конференцию по Ближнему Востоку. На сей раз самый горячий регион земли обсуждался в контексте украинских дел.

— Несмотря на давление США, ближневосточные партнёры занимают взвешенную позицию по украинскому кризису, в соответствии со своими национальными интересами, — сообщил один из самых уважаемых гостей мероприятия — зам. министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. — Россия продолжит работать на укрепление стабильности в регионе.

Старые читатели «Комсомолки» помнят: в прошлом веке СССР был здесь очень активен. Но, подобно нынешним США, придерживался «блокового мышления» эпохи холодной войны. Например, в палестино-израильском конфликте Москва работала исключительно с арабами. И игнорировала нового потенциального союзника — Иран, где в 1979 году произошла антиамериканская революция.

А сейчас Россия взаимодействует со всеми региональными игроками: Сирия, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Израиль… Притом, что каждая из этих стран — в довольно напряжённых отношениях с прочими.

Впрочем, как в той поговорке про «не было бы счастья», главная причина сближения столь разнородных игроков — экономическая агрессия США:

— Если Запад вводит санкции против России, то та вынуждена поворачивать на Восток, развивать логистический коридор «Север-Юг» (Москва-Баку-Тегеран), — рассказывал зав. кафедрой политологии и международных отношений Исламского университета Азад в Иране — Кайхан Баргезар.

По словам эксперта, это и приводит к развалу старых товарно-сырьевых цепочек. Но если Россия успешно переориентируется на «ориентальные» страны, то что делать Западу, прежде всего, Европе, — не понятно. Только погружаться в кризис.

Схожую мысль озвучил и один из самых авторитетных российских востоковедов — член-корреспондент РАН Виталий Наумкин:

— С уходом американцев из Афганистана, в регионе наблюдается вакуум силы. Растёт роль «не-Запада». При этом «не-Запад» — не какой-то монолитный блок или военно-стратегический союз (как НАТО), а просто сообщество государств, каждое из которых не хочет поддаваться давлению глобалистов, — отметил учёный.

— Давление на страны, не согласные с западным подходом, оказывается не только на правительства, — пожаловалась советник президента Сирии — Бусейна Шаабан. — Есть американская база «Эт-Танф». Этот район был освобождён от террористов при поддержке наших российских друзей. Но американцы расположили там свои войска. Почему? Потому что это важнейшая «тройная точка» на границе Сирии, Ирака и Иордании. И стратегия западников — предотвращать любое сотрудничество на Ближнем Востоке, ведь это подорвёт их влияние.

Так что почему ближневосточные игроки с надеждой смотрят на новые центры силы (прежде всего, Россию) — понятно: мы предлагаем всем не разъединение, а союз. Общую, неделимую безопасность. О чём и говорили на конференции.

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