В Сети новый панический фейк - смертельные духи Фото: Shutterstock

В мессенджерах (в частности, в Ватсап) и социальных сетях паника: "В России появился новый вид убийства! Дают понюхать пробник от духов, после чего человек сразу умирает". Волна таких сообщений в конце февраля 2023 года прокатилась уже по всей стране. Люди судорожно пересылают друг другу голосовые записи из Whatsapp, в которых то таксист, то обеспокоенная женщина рассказывают, что они якобы лично столкнулись с такой историей.

Откуда появились сообщения про духи в Whatsapp в феврале 2023 года

- У нас такая ситуация в Луганске процветала, - рассказывает в одном из таких сообщений неизвестный. - Дают пробники понюхать, и человек загибается. Тут я тоже ехал, стояла женщина в светлой шубке и шапочке, дает мне понюхать пробник. Я говорю ей: "Стоять, ты не из Украины?". И она пошла к другому водителю. Я выбегаю, кричу: "Не вздумай нюхать!". Снова спрашиваю у нее: "Ты из Украины что ли?". И тут она убежала за здание.

Следом в качестве подтверждения идет еще одно голосовое сообщение.

- Это уже в Томске! Предлагают понюхать какую-то ерунду. И потом сразу мгновенная смерть. Всех предупредите, кого знаете, - делится обеспокоенная незнакомка.

Фейки разошлись уже по всем городам Фото: СОЦСЕТИ

Такие сообщения тут же вызвали беспокойство. Люди пересылают их друг другу, чтобы предупредить, но тем самым лишь еще больше распространяют слухи.

На самом же деле ни одной подтвержденной смерти из-за духов от полиции в России еще не было. Такая информация тут же бы разлетелась по СМИ. Более того, тревожные новости уже официально опровергают и сотрудники Роспотребнадзора в разных регионах.

- Фейки о смертельно опасных пробниках духов, которые якобы раздают или дают понюхать на улице, дошли до красноярских чатов. Это абсолютно не соответствует действительности! Никаких подобных случаев не зарегистрировано! - сообщил глава Роспотребнадзора в Красноярском крае Дмитрий Горяев.

Кому выгодны такие вбросы

Как выяснила KP.RU первые сообщения о смерти от запаха духов начали расходиться еще 26 февраля. В каждом таком сообщении авторы особенно подчеркивали, что история якобы началась в новых регионах России, после чего перекинулась на остальную часть страны.

- Максимальная огласка, инфа от товарищей! К мужчинам в российской форме подходят женщины и дают что-то понюхать, после чего становится плохо. Предупредите солдат, чтобы не нюхали и не трогали ничего у чужих людей, пусть даже если перед тобой стоит классная женщина с 5-м размером груди! - гласит в одном из первых таких сообщений.

Люди распространяют одни и те же сообщения Фото: СОЦСЕТИ

По словам экспертов, такой вброс явно был нацелен на то, чтобы посеять панику среди россиян и дестабилизировать внутреннюю обстановку. При этом не исключается, что это попытка вызвать негатив к новым территориям.

- Подобные массовые фейковые рассылки известны уже давно, они бывают по различным поводам - начиная с историй о новом мошенничестве и заканчивая некоей информацией о якобы планируемом теракте, - рассказывает координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев. - Такая информация может вбрасываться по различным причинам. Кто-то может это запустить, считая подобное действие шуткой, кто-то испытывает странное удовольствие от того, что таким образом якобы «повелевает действиями масс». А кто-то нацелен на прямую дестабилизацию ситуации. Классический пример - 1941-й год, когда паникер орет «немецкие танки с тыла». Чтобы понять, какая именно цель подобных рассылок, необходимо в первую очередь установить их первоисточник, где и откуда началось их распространение — и это задача правоохранительных органов.

Почему важно не вестись на панические анонимные рассылки

Эксперты считают, что если информация начала распространение с новых регионов России, то речь может идти именно о попытке посеять панику среди местного населения.

- Мы можем иметь дело с некоей попыткой дестабилизации общества. В такие моменты у человека притупляются способности к фактчекингу. И вообще, человек далеко не всегда включает логическое мышление. Ведь, если подумать, что действительно кто-то понюхал пробник, тут же упал и умер, то будет реакция не только со стороны полиции, но и общества, очевидцев. Но люди часто об этом не задумываются и все равно принимают это за чистую монету. Более того, некоторые начинают рассылать информацию дальше - иногда, как им кажется, из благих побуждений, но таким образом они становятся невольными помощниками инициаторов паники.

Такие панические сообщения, по словам экспертов, запускают в России из враждебных нам стран.

- Наши враги взламывают наши радиостанции, сообщая о воздушной тревоге, запускают неопознанные объекты, сообщают о смертях от запаха духов - все это элементы гибридной информационной войны, - объясняет эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. - Смысл всего этого - запугать население. Вся это гибридная война идет к нам с другой стороны государственной границы Союзного государства.

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