От малого к большому: Арман Паримбеков о развитии IT-стартапов

Реализовал несколько бизнес-проектов, завершившихся успешным выходом. Занимал высокие ключевые должности в нескольких крупномасштабных промышленных проектах с международными командами и иностранными инвесторами, оказав значительное влияние на отрасль. В настоящее время, помимо собственного бизнеса, делится своим опытом и экспертизой, являясь бизнес-ментором и инвестором в нескольких казахстанских технологических проектах.

- Как мы знаем, в настоящее время вы развиваете собственный бизнес и продолжаете активную деятельность в качестве бизнес-ментора в Казахстане? Как Вам это удается?

- Конечно, развитие собственного бизнеса в США занимает много времени, но желание быть частью стартап-движения и распространять этот дух среди молодого поколения – это, пожалуй, основной мой мотиватор. Как бизнес-ментор и иногда со-инвестор, я сейчас задействован параллельно в нескольких технологических проектах в Казахстане, они мне интересны, так как я вижу в них потенциал выхода на глобальные рынки, в частности, США. Один проект связан с разработкой информационной системы для логистики, один — в области VR-решений для профессиональных тренингов и один — онлайн-маркетплейс. В США я также стараюсь участвовать в основных стартап-мероприятиях, развиваю контакты с местными акселерационными программами как на базе университетов, так и с частными акселераторами.

Высокая работоспособность, быстрая самообучаемость, самодисциплина и навыки решения проблем – это, по моему мнению, основной перечень навыков, который позволяет мне работать в своем бизнесе и вести параллельно несколько проектов в качестве ментора. Я веду технологические проекты в качестве ментора и инвестора уже более десяти лет. Долгое время руководил своими бизнес-проектами, возглавлял большой горнорудный проект и инновационный проект в рыбной индустрии. Это стало хорошей школой для меня как предпринимателя и управленца, а также отличной практикой по привлечению частных иностранных инвестиций и поиску партнеров. Около двух лет я был сосредоточен на формировании и развитии стартап-среды в Nazarbayev University, с которым продолжаю активно сотрудничать и в настоящее время.

Можно сказать, что одни сферы моей деятельности обогащают и подпитывают другие, что в результате дает очень яркую, насыщенную событиями и свершениями профессиональную жизнь.

- Вы имеете опыт по развитию стартапов как в Казахстане, так и за его пределами. Как эксперт, как вы оцениваете перспективы развития стартапов в Казахстане? Возможно, стоит пропустить «локальный» этап и выводить проект сразу на глобальный рынок, регистрируя компанию и ведя деятельность в странах Европы или США?

- Когда на конференциях, стратегических сессиях или в режиме индивидуального консультирования мне задают такие вопросы, я не жалею времени, чтобы показать, какие возможности перед проектами в стадии становления открывает Казахстан.

В Казахстане небольшая численность населения (около 20 млн. человек), но при этом большая часть имеет высокий уровень владения информационными технологиями. Цифровые технологии все больше внедряются практически во все сферы жизни человека, что поощряется со стороны государства. Акселераторы, инкубаторы, буткампы, фаблабы, иные площадки, где стартапы могут презентовать свои проекты и получить начальное финансирование, – все эти и прочие инструменты активно развиваются в Казахстане при поддержке бизнеса и государства. На территории Казахстана работает очень много официальных представительств международных компаний, которые могут стать хорошей поддержкой стартапам в соответствующей отрасли. Если к этому добавить еще и быстрый рост числа специалистов с хорошими знаниями в информационных технологиях с желанием идти в стартап в качестве работника или партнера, а также наличие университетов таких, как Nazarbayev University, Astana IT University, Suleyman Demirel University, готовящих сильных технических и гуманитарных специалистов на английском языке, то мы поймем, что Казахстан — это идеальная тренировочная площадка для стартапов.

Как звучит в одном популярном выражении, "Think big, start small, move fast" («Думай с размахом, начинай с малого, двигайся быстро»).

Успешный старт в Казахстане — это важный этап перед выходом на большие рынки США, Европы и Азии. В Казахстане уже известно немало примеров технологических стартапов, которые начали в Казахстане и вышли на глобальные рынки. Большинство стартап-площадок в Казахстане не имеет графического ограничения и принимают команды с других стран. Так что я очень рекомендую молодым зарубежным командам присмотреться к Казахстану.

- Что на ваш взгляд важно для успешного развития стартапа?

- Конечно же, нет единого рецепта успеха. Даже в традиционном бизнесе не всякий проект становится прибыльным и стабильным. А если брать стартапы, большинство из которых идет непротоптанной дорогой, то, по подсчетам Startup Genome Report, 90% из них обречены на полный провал. И только 1,5% (в числе непровалившихся полностью 10%) доходят до успешного выхода (“exit”). То есть практически только 1,5% на выживание и успех.

Конечно, любой стартап держится на двух столбах — это идея и команда. Это базовое, на что смотрит инвестор (бизнес-ангел или венчурный фонд) при принятии решения об инвестировании. Я знаю много примеров, когда хорошая идея не смогла быть реализована и провалилась практически на начальном этапе из-за проблем с командой. Лидер должен уметь отбирать отличные кадры, объединять их, постоянно вдохновлять и направлять команду.

Поэтому я рекомендую всем лидерам стартап-команд уделять внимание не только изучению своей профессиональной области, бизнес-образованию, но и развивать себя в сфере психологии и межличностного взаимодействия (так называемые «soft skills»).

Что касается идеи, которая лежит в основе зарождающегося бизнеса, помимо того, что она должна быть конечно же хорошей, я бы также выделил, что важно также время. Скорость масштабирования стартапа определяет его преимущество перед конкурентами, которые потенциально могут забрать рынок, даже если начали позднее.

- Наверное, не все представители бизнеса готовы понять, кто такие бизнес-менторы?

- Ментор — это человек либо с экспертными знаниями в определенной индустрии, либо с опытом реализации бизнес-проектов, который готов потратить свое время на проект только в том случае, если считает его стоящим и потенциально успешным.

К счастью, сейчас в предпринимательской среде в целом и в сфере IT в частности происходит осознание всей пользы, которую может дать стартапу сотрудничество с бизнес-ментором. По-настоящему опытный и профессиональный бизнес-ментор крайне востребован, к нему выстраивается очередь. Я, например, вынужден выбирать даже среди тех проектов, которые считаю очень перспективными просто потому, что не могу разорваться, уделяя время и внимание всем командам.

- Исходя из своего опыта и международной практики, расскажите, на что может рассчитывать стартап от взаимодействия с бизнес-ментором?

- Привлечение проектом ментора — это, по сути, первая важная серьезная валидация бизнес-идеи перед привлечением венчурного финансирования.

Конечно, команда стартапа должна очень серьезно подходить к выбору наставника. В случае неправильного выбора ментора последствия могут быть самые печальные, в лучшем случае — потеря времени.

Но если ментор будет выбран правильно, то это очень поможет в развитии стартапа, особенно если проект реализуется молодыми людьми без опыта или с незначительным опытом предпринимательства. Ментор принесет колоссальную пользу и опытным бизнесменам, если они решили выйти со своими идеями в новые для себя сферы. Ментор поможет сделать корректировки в определении целевой аудитории, проработает стратегии выхода на рынки, зачастую поможет и своими деловыми контактами.

Как показывает мой опыт, привлечение бизнес-ментора позволяет значительно сократить объем инвестиций, необходимых для выхода проекта на самоокупаемость, ускорить процесс становления стартапа, повысить отдачу от каждого вложенного доллара.

- В профессиональной среде ваше имя также связывают с QuickStart. Как сейчас развивается стартап-акселератор, созданный вами на базе Nazarbayev University?

- Время показало, что QuickStart — это отличная акселерационная программа. На участие в ней могут претендовать технологические стартапы на стадии MVP, которые могут подтвердить спрос. В феврале 2023 года проходит прием заявок уже в 12-й набор. С 2016 года в 11 наборах уже прошли акселерацию порядка 100 стартапов. Акселератор принимает заявки как из Казахстана, так и от зарубежных команд. Питчи проектов проходят на английском языке, поскольку одним из таргетируемых результатов является выход проектов на глобальные рынки. Отобранные десять стартапов в течение десяти недель проходят тренинги от самых опытных экспертов индустрии по основным аспектам бизнеса, таким как маркетинг, юнит-экономика, оценка рынка, фандрейзинг. Еженедельные индивидуальные консультации с опытным трекером на всем протяжении акселерации, доступ к пулу менторов, экспертов, бизнес-ангелов и венчурных фондов с возможностью получения консультаций и обратной связи.

Для проектов на более ранних стадиях также есть инкубационная программа ABC INCUBATION.

- Что вы посоветуете молодым людям, желающим стать частью какого-либо технологического стартапа в будущем?

- Этот вопрос я особенно часто слышу от молодых людей и их родителей не только в Казахстане, но и в США. Опять-таки, я не скажу ничего нового, но считаю, что пришло время, когда на первый план выходят hard skills, в случае с IT-индустрией это именно технические навыки. Сейчас очень много возможностей пройти буткампы оффлайн и онлайн для интенсивного изучения программирования, где за полугода-года можно фактически получить новую специальность в сфере информационных технологий. Большой выбор инкубационных и акселерационных программ для стартапов, где можно проверить свою идею, сформировать его в полноценный бизнес-проект и даже получить начальное финансирование. Поэтому мой совет прост — не сидеть сложа руки, а активно использовать все возможности, которых сейчас на самом деле много.