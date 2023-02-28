Убийца - самокат: привычные гаджеты становятся смертельно опасными для человека

Бытовая техника может стать очень опасной. Фото: Shutterstock

Восстание машин уже происходит, но оно не совсем такое, как в фильмах о Терминаторе. Новости прилетают со всех регионов: то робот-пылесос взбесится, то телевизор слишком "зажжет". Выяснили, какие самые простые приборы могут навредить человеку. И поинтересовались у эксперта – старшего инженера сервиса по ремонту бытовой техники и электроприборов Вадима Андреева, как можно сделать свою жизнь более безопасной.

Смертельный электросамокат

Вот самый свежий случай: маму и дочку в Ростове-на-Дону убил самокат. Пострадавшая от диверсии со стороны электросамоката семья в Ростов переехала из Луганской народной республики. Папа работал слесарем, мама – продавцом. Дочку – школьницу Марину – родители любили, старались дать ей все, что могли. Так в доме появился электросамокат, о котором девочка мечтала давно. В тот вечер устройство поставили на зарядку и вся семья спокойно отправилась спать. Но ночью раздался хлопок и начался пожар.

Выжил только глава семейства, он пытался спасти жену и дочь, но понял, что скоро задохнется и выпрыгнул из окна. К приезду пожарных Наталья уже не дышала. Она умерла во сне, задохнувшись угарным газом. Сердце дочери еще билось, но подросток была без сознания. Марина скончалась в карете скорой помощи. И такие случаи, увы, не единичны.

В Перми владелец электросамоката после взрыва получил ожоги. Фото: кадр видео Sv_medium

Специалисты предполагают, что замыкание могло произойти из-за неисправной проводки, либо же могла перегреться и воспламениться батарея.

- Пока не готова экспертиза, точно причину пожара невозможно назвать. Но могу предположить несколько сценариев. К примеру, могла быть неисправна сама проводка, из-за чего и произошло замыкание. Мог быть неисправен и электросамокат. Устройство могло работать в аварийном режиме, а потом воспламениться. Могла перегреться и батарея, что и привело к трагедии, - говорит старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Пирогов.

Телевизор загорелся во время просмотра мультиков

В Перми в одной из квартир загорелся телевизор. В этот момент по нему как раз смотрели мультики двое детей. 2-летний ребенок получил смертельные травмы, второй, 5-летний, попал в больницу в тяжелом состоянии, но врачи смогли ему помочь. Позже специалисты сообщили, что произошло короткое замыкание. Скорее всего, в доме была старая проводка, которую новые хозяева не заменили при переезде.

Комментарий Вадима Андреева: в этом случае вероятно виновата проблема с проводкой. Что я посоветую в других случаях: во-первых, не перегружайте одну розетку, используйте для подключения сетевые фильтры. Следите за проводами, особенно если в доме есть животные – эксплуатировать технику с поврежденными кабелями нельзя. Позаботьтесь о вентиляции: мониторы, телевизоры, холодильники ни в коем случае нельзя ставить вплотную к стене. Читайте инструкции и берегите свою жизнь и здоровье.

Взрыв стиральной машины

В Самаре стиральная машина чуть не убила хозяйку. Это произошло вечером в субботу: женщина закинула белье в стирку, нажала на кнопку, но дальше события развивались резко: соседи услышали хлопок, а потом в квартире выбило стекла.

Спасатели помогли женщине, которая получила сильные ожоги ног.

С машинки сорвало верхушку. От хлопка со стен обвалилась плитка, в квартире повредило мебель, разрушилась межкомнатная перегородка.

Бомба, что ли, а не стиралка?!

Это все, что осталось от стиральной машинки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Комментарий Вадима Андреева:

- Обычно стиральные машины не так опасны, но, конечно же, при правильной эксплуатации. В этом случае непонятно до конца, что случилось. Может быть, в кармане, скажем, стираемых джинсов, была зажигалка? Или же в системе подачи порошка возникла искра и стиральный порошок рванул, как бывает, скажем, с мучной или сахарной пылью. Чаще же всего проблема в неисправной проводке или в подключении без заземления.

Телефон напал на ребенка

В декабре 12-летняя девочка из Москвы попала в больницу после того, как телефон загорелся у нее прямо в кармане. Девочка просто облокотилась на перила и надавила на смартфон, чего не выдержала его батарея. Из кармана пошел дым, девочка отбросила гаджет подальше и он загорелся. К счастью, учитель проходил мимо и быстро потушил пожар огнетушителем. Девочка с ожогами рук попала в больницу. Не повезло и жителю Санкт-Петербурга, его телефон также взорвался во время зарядки, пострадавшего госпитализировали с ожогом средней степени тяжести. А в Кургане ребенок и вовсе погиб, когда поставил на зарядку принесенный с улицы смартфон. Аппарат просто взорвался и разлетелся на мелкие кусочки.

Телефон может вспыхнуть буквально за пару минут. Фото: Андрей Дербенев

Комментарий Вадима Андреева:

Конечно, есть случаи, когда виноваты в подобных ЧП производители телефонов. Одна большая компания два года назад отозвала партию бракованных телефонов с взрывающимися аккумуляторами. Но чаще всего виноваты сами пользователи. Батареи сотовых телефонов имеют срок годности и должны эксплуатироваться правильно. Инструкцию читали? Вот-вот. Плохо: использовать неродное зарядное устройство, постоянно подзаряжать батарею на 10-30%. Правильно: в начале использования полностью разрядить аккумулятор и несколько раз заряжать его только до конца. Если же батарея греется при зарядке, устройство быстро разряжается или было повреждено – значит, аккумулятор пора менять. А еще я не рекомендую пользоваться сотовым во время зарядки или в ванной. Попадающая внутрь влага приведет к короткому замыканию и выведет устройство из строя.

Все, что осталось от квартиры после взрыва пылесоса. Фото: ГУ МЧС РФ

Робот-пылесос поджег квартиру

В Глазове хозяева трехкомнатной квартиры на выходные рванули на дачу к друзьям. А домашнего помощника - робот-пылесос - оставили на хозяйстве, запустив режим уборки.

Соседи почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали пожарных. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и увидели горящий пылесос. В квартире оказались повреждены стены и мебель.

Комментарий Вадима Андреева:

- Роботы-пылесосы, мультиварки, тостеры в топе приборов, которые страдают от замыканий и становятся причиной пожара. Во-первых, мы часто берем дешевые модели, в которых уже изначально есть проблемы с безопасностью: провода внутри не имеют нужного защитного слоя, используется дешевый пластик. Во-вторых, именно эти приборы часто оставляют включенными, уходя из дома. Мультиварка готовит кашу на ужин по таймеру, пылесос заряжается и так далее. Но это неправильно. Я рекомендую не оставлять электроприборы включенными в розетку без присмотра, даже если в инструкции от производителя и написано обратное.

И тот же совет: следите за состоянием аккумуляторов. В пылесосах они более сложные, чем в телефонах, состоят из нескольких сегментов. Если из строя выйдет только один из них, зарядка будет идти, но нерабочий сегмент перегреется и также может послужить причиной пожара.

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