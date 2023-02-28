Лениться бывает полезно: ученые выяснили, как правильно бездельничать

Отношение к лени, как к угрозе благополучию и хорошей зарплате, «прошито» в нашем культурном коде еще в сказках и пословицах Фото: Shutterstock

Пандемия, разрушительные землетрясения, международная напряженность, - все это факторы высокого уровня стресса и неопределенности, которые стали фоном нашей повседневной жизни в последние три года. При этом профессиональная нагрузка зачастую не только не уменьшилась, а даже возросла. Все больше людей стали работать из дома, совещания проходят в мессенджерах, электронные устройства позволяют быть включенным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В психологии даже появилось такое понятие, как «токсичная продуктивность», такая своеобразная навязчивая потребность человека всегда быть включенным в работу, быстро реагировать на любые сообщения в смартфоне по типу «стимул – реакция», а иначе того, что я делаю, недостаточно, а значит, я просто ленюсь. Но действительно ли лениться — это плохо, или лень – это только культурно-социальная конструкция, которая заставляет нас чувствовать себя «недостаточно хорошими» профессионалами?

Действительно, отношение к лени, как к угрозе благополучию и хорошей зарплате, «прошито» в нашем культурном коде еще в сказках и пословицах.

- В сказках к ленивым героиням, почему-то чаще к женщинам, формируется явно пренебрежительное отношение. Ленивые и неопрятные барышни, как правило, противопоставляются привлекательным и трудолюбивым героиням. Лень гонят от дома к дому «через сугроб, через ухаб»… Есть много пословиц и поговорок, разоблачающих лень, - рассказала KP.RU Мария Одинцова, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета. - «Ленивый всегда позади», «Станешь лениться – будешь с сумой волочиться».

Но если даже смартфону нужна подзарядка и перезагрузка, установка обновлений, то стоит ли лишать времени на обновление себя?

НАУКА О ЛЕНИ

Разгадку феномену лени нашел социальный психолог и автор книги «Искусство мышления» Грэм Уоллас.

- Ссылаясь на многочисленные примеры величайших мировых открытий, ученый выделил одну из важнейших стадий решения творческой задачи, которую назвал стадией «созревания» или «инкубации», - говорит старший преподаватель МГППУ, инженер – радиофизик и психолог Елена Кузьмина. – Инкубация – это именно тот необходимый отрезок времени, пауза, если хотите, место для лени, полностью свободное от размышлений. Этот отрезок лени после очень интенсивной работы должен быть настоящей релаксацией, временным отвлечением от проблемы, отдыхом, «передышкой среди сверхскоростей».

Лень, к примеру, очень была присуща Диогену, самому загадочному философу античности. И не только ему. Историк Сирил Паркинсон говорил о лени, как о двигателе прогресса: «Ленивые и, вследствие этого, более хитроумные мужчины выдавали очередную машинку, как только возникала угроза, что их попросят помочь».

Правда, дамам лениться тоже свойственно. Американка Мэри Андерсен, устав высовывать голову из автомобиля в непогоду и сообщать супругу обо всех изменениях на дороге, придумала прицепить на машину «дворники» - стеклоочистители.

БЫВАЕТ ЛИ ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОТ ЛЕНИ

- Трудоголики часто грешат тем, что не могут не работать. По сути – это зависимость от работы. Но ведь неустанная работа приводит к хронической усталости, негативным эмоциям, заболеваниям, наконец, к серьезной «пробуксовке» в деятельности, к тупику, - говорит психолог Елена Кузьмина. – То есть на фоне истощения энергии и сил продуктивность деятельности падает. Это касается и интеллектуальной, и физической работы. Интенсивная работа нуждается в «передышке», только после такой паузы возможно появление счастливой идеи – никак иначе. Эту стадию, следующую за стадией «инкубации», психолог Грэм Уоллас назвал «просветление» или инсайт.

Такими ленивыми передышками сопровождались многие великие открытия. Дмитрий Менделеев обрел мировую славу после открытия им периодической системы химических элементов. Дико устав, он в прямом смысле свалился с ног и уснул. Тут-то и наступило озарение.

- Короткое состояние безделья, то есть лени – жизненно необходимо, оно сохраняет энергию, гармонизирует внутреннее эмоциональное состояние, а главное – предвосхищает насыщенное и бесперебойное фантазирование, творчество, открытия и изобретения, - говорит психолог Мария Одинцова. - Только после паузы на «лень» наступает долгожданный инсайт, появляется счастливая идея, которая сопровождается удовлетворением, продуктивностью и радостью. «Стадия лени» крайне важна для трудоголиков, потому что само разрешение проблемы просто невозможно без переключения внимания и даже своеобразного «забывания» того, над чем интенсивно трудился и попал в тупик. Получается, что лень открывает перед человеком новые возможности.