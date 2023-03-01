В России изменились правила езды на электросамокатах с 1 марта 2023: сократится ли количество ДТП

К сожалению, все эти изменения — не более чем красивая декларация Фото: Андрей АБРАМОВ

СО СКОРОСТЬЮ ПЕШЕХОДА

Страна начинает борьбу с лихачами на электросамокатах и других новомодных средствах передвижения. С 1 марта 2023 года всем этим электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и уже упомянутым электросамокатам ограничат скорость и вес.

Такие изменения введены в Правила дорожного движения, в этом документе всему этому классу присвоено официальное название — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Их движение станет регулироваться специальными знаками, максимальная скорость ограничена 25 км/час, а масса — 35 кг.

В ПДД черным по белому прописан приоритет пешехода. Так, если самокатчик создает помехи прогуливающейся публике, он должен либо топать пешком, либо ехать со скоростью прогулочного шага. Правда, штраф за такое нарушение по-прежнему смехотворный — 800 руб (ст. 12.29 КоАП РФ). Если окажется, что самокатчик был пьян, то повыше — от 1000 до 5000 руб. Но это если его догонят или идентифицируют по камерам с помощью системы распознавания лиц. Идентифицировать по номеру, как это происходит с нарушителями-автомобилистами, невозможно, поскольку номеров у самокатчиков нет.

СЧЕТ ПОГИБШИМ ИДЕТ НА ДЕСЯТКИ

Лихачи на тротуарах давно стали бедствием Москвы и других крупных городов. В хорошую погоду пешеходам просто не остается места на набережных Москвы-реки и в других прогулочных зонах. Даже если тебя не сбил ошалевший от скорости и безнаказанности любитель покатушек с ветерком, то постоянно уворачиваться от встречных великов и отпрыгивать, услышав сзади звонок, а то и окрик «Посторонись!» - то еще удовольствие от прогулки. Но испорченное настроение — это еще цветочки. В 75% случаев именно пешеходы становятся основными жертвами аварий с участием СИМ — причем дело не ограничивается переломами и ушибами, счет погибшим идет уже на десятки.

Количество происшествий с участием СИМ растет с каждым годом. Если за 2021 г. произошло 672 ДТП, в которых погибли 20 человек и 704 получили ранения, то только за 9 месяцев 2022 г. произошло 838 ДТП - 19 человек погибли и 870 получили травмы.

«НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ КРАСИВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ»

- К сожалению, все эти изменения — не более чем красивая декларация, - прокомментировал ситуацию для kp.ru адвокат, автоюрист Сергей Радько. - На практике ничего не дадут по той простой причине, что контролировать поток велосипедистов, самокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности некому. ГИБДД следит за дорогами, и если начнет при существующей численности и средствах следить еще и за тротуарами, то порядка не будет ни там, ни там. А поскольку самокаты не имеют ни удостоверений, ни номеров, то никакие камеры их зафиксировать не могут. Даже если понастроить специальных дорожек — все равно это не изменит ситуацию: в отсутствие реального наказания и контроля любители такой езды будут кататься где им удобно, а не там, где положено.

Единственный путь к безопасности, по мнению эксперта, — это полный запрет на езду на самокатах и велосипедах по пешеходным тротуарам. Но это трудновыполнимо. Хотя бы потому, что прокат самокатов и велосипедов — серьезная статья доходов муниципальных бюджетов.