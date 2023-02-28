Аллу Пугачеву в Израиле втянули в криминальную историю

Алла Пугачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Покинувшая Россию Алла Пугачева снова гремит во всех СМИ, только на этот раз не в светской, а криминальной хронике. Пишут, что виллу артистки в солнечном Израиле якобы обнесли грабители.

- Привет из Израиля. А вот новость про Пугачеву: воры залезли в её дом, перевернули всё, забрали ценные вещи и деньги на сумму 500 тысяч долларов, - сообщил "сенсацию" подписчик одного из Телеграм-каналов, который тут же расцитировала пресса. - Она подала заявление в полицию, сказали, что будут искать - но как? Злоумышленники взломали все камеры в доме, так что вряд ли их кто-то найдет...

Никаких подтверждений (как, впрочем, и опровержений) этой информации от звездного семейства не поступало: новости о себе Пугачева предпочитает не комментировать. Израильские СМИ тоже молчат. А вот в соцсетях мнения разделились: поклонники, которые следят за жизнью Примадонны на земле обетованной, уверены, что такое ЧП попросту не имело шансов случиться - мол, особняк всегда под присмотром многочисленного персонала.

Местные жители о дерзком ограблении тоже не слышали.

- Богатые люди здесь живут довольно закрыто. Как в России - за высоким забором, - рассказал KP.RU житель Кейсарии - городка, в котором артистка вот уже год арендует виллу. - Россияне в соцсетях видят Пугачеву чаще, чем мы: гуляющей пешком по улицам её не встретишь, зато чуть спектакли или концерты - и вся лента в фотографиях Аллы Борисовны в зрительном зале. Что касается безопасности, я бы кражу в особняке Примадонны не исключал. Израиль - страна чудес, здесь всё возможно...

Между тем, звездный адвокат Андрей Алешкин уверен: если дом звезды действительно обнесли, злоумышленников непременной найдут.

- Израиль - государство, которое уважает закон и право, - уверен Алешкин. - На улицах там большое количество камер, а к безопасности относятся очень щепетильно. Поэтому в 99% подобных случаев преступников находят и привлекают к ответственности. А Алла Борисовна имеет право возместить ущерб через суд.