Сбежавшую Чулпан Хаматову безжалостно унизили в Латвии

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьера спектакля «Gogolis. Nature Morte» (по мотивам повести Гоголя «Старосветские помещики») должна была состояться в Риге 28 февраля, далее показы 1, 2, 3, 4, 30 и 31 марта, 1 и 2 апреля. В главной роли – Чулпан Хаматова. Но за два дня до премьеры все (!) показы отменили, даже несмотря на проданные билеты и вложенные в постановку средства. На сайте театра появилось обезоруживающее своей честностью объяснение: «На этот раз не получилось. Творческий провал. В театре (как и в жизни) такое бывает. Приносим свои извинения».

Театр пообещал не только вернуть деньги за билеты на спектакль по Гоголю, но и выплатить компенсацию в виде скидки на другие постановки…

Случай в театральной жизни беспрецедентный. Ничего подобной в Москве точно не было. Тем более со спектаклями Чулпан Хаматовой, когда каждую ее премьеру встречали восторгом и хвалебными отзывами.

Новый Рижский создал прецедент. Но не назначил «виноватого». Не стал комментировать ситуацию худрук театра Алвис Херманис, который принял Чулпан Хаматову в труппу, когда год назад она уехала из России. Кстати, именно он отменил «Gogolis. Nature Morte» (это было 26 февраля) после того, как посмотрел предпоследнюю репетицию. Актеры с ним согласились. Так что же произошло?

В качестве основной версии: причина в Чулпан Хаматовой. В спектакле по Гоголю она должна была впервые играть на латышском языке. У нее это получилось не очень. Переоценила свои актерские возможности.

За Чулпан заступился (написал пост) её латышский коллега актер Гундарс Аболиньш (они должны были вместе играть). Гундарс сообщил, что свою роль Чулпан подготовила на трех (!) языках: на латышском, на украинском и на русском. Упрекать её в не в чем… Режиссер спектакля Улдис Тиронс «провел большое культурно-историческое исследование и о Николае Гоголе, и о его родной Малороссии (Миргороде и т.д.). Оживить эту информацию нам не удалось. Но это не значит, что надо винить режиссера… Нам хватило сил признать свои ошибки». То есть спектакль отменили, но никто не виноват. Слова Гундарса Аболиныша (он, кстати, прекрасно играет на русском языке) все же дань профессиональной этике.

Отмена спектакля с русской актрисой стал темой для русофской публики. Некая Анита Хатона написала в комментариях: «Наконец-то у кого-то совесть проснулась. Спасибо, Новому Рижскому театру за хорошие новости. Остановите российскую «великую культуру»»… И не только она. Много злорадствующих: беглая российская актриса готовилась стать европейской звездой, но ненадежная Рига обдала её холодным душем.

Несколько месяцев назад Чулпан Хаматова раздавала покаянные интервью и делала громкие заявление, мол, к званию народной артистки России «никогда серьезно не относилась»... Теперь пришло время «ехать с ярмарки»: не только она сама, но и рижская публика, и режиссеры не относятся к ней как к народной артистке. Никакие былые заслуги и звания не имеют значения. Не буду присоединяться к злорадствующим, но к Хаматовой, наконец, должно прийти отрезвление. Пора спускаться на землю.