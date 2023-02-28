У жителей «американского Чернобыля» проявились странные симптомы: Какую катастрофу скрывают власти США

Американцы обвинили правительство в бездействии после техногенной катастрофы в Ист-Палестайн Фото: REUTERS

О произошедшем 3 февраля в городке Ист-Палестайн в США сейчас стараются не вспоминать. Повестка дня и у Белого дома, и у американских СМИ другая – предстоящие выборы президента страны и военная помощь Украине. Никому сейчас не выгодно говорить о том, что в самом сердце Америки случилась техногенная катастрофа огромного масштаба, которую уже называли «вторым Чернобылем».

В тот день в городской черте с железнодорожных путей сошли несколько десятков цистерн с опасными химическими веществами. Разлив решено было ликвидировать путем управляемого поджога. Почти 5 тысяч горожан на несколько дней эвакуировали, после чего им разрешили вернуться домой и даже употреблять водопроводную воду. Но только до сих пор дома покрыты толстым слоем сажи, в воздухе ощущается неприятный запах, рыба в водоемах погибла, а поверхности рек и ручьев окрашены во все цвета радуги.

Власти заявляют, что никакой опасности нет, а все необходимые дезактивационные работы уже произведены.

Но у живущих в Ист-Палестайн стали проявляться странные симптомы. Например, многие из них говорят мультяшными голосами. Примерно так, как смешит окружающих человек, надышавшийся гелием. Только после вдыхания гелия обычный тембр голоса возвращается к человеку через несколько минут, а вот в Ист-Палестайн многие так говорят уже неделями.

Никаких токсикологических тестов никто не проводит, хотя губернатор штата Огайо обещал развернуть в городке мобильную клинику.

- Мой голос звучит, будто я Микки Маус. – жалуется 40-летний житель Ист-Палестайн Уэйд Ловетт. – Тяжело дышать, особенно ночью. Временами грудь сжимает так, будто я тону.

Другие горожане жалуются на кожную сыпь, потерю обоняния и вкуса, жжение в глазах.

- Машины городских служб проезжают мимо нас. Как будто нас не существует. Никто с нами не разговаривает, никто ничего не рассказывает. – говорит Шелби Уокер, чей дом стоит в нескольких десятках метров от места аварии.

В офисе губернатора считают, что решение поджечь разлившиеся токсичные соединения было единственно правильным. Но ученые говорят, что разлив можно было ликвидировать с гораздо меньшим ущербом для города.

Компания-перевозчик подтвердила, что «из некоторых цистерн вытекли винилхлорид, этилгексилакритал, бутилакрилат и другие химические вещества». Все они крайне токсичны и опасны для здоровья человека. Так, при сгорании винилхлорида образуется фосген, являющийся одним из видов химического оружия. А попадание винилхлорида в питьевую воду становится причиной сразу нескольких видов рака.

Токсиколог Стивен Лестер уже заявил, что Ист-Палестайн – «одна из самых опасных зон», которые он когда-либо видел. «Чем дольше федеральное правительство будет относиться к произошедшему несерьезно, тем больше будет проблем», - предостерегает он.

Мэр Ист-Палестайн Трент Конауэй выступил с критикой в адрес президента США Джо Байдена за то, что тот отправился не на место аварии, а в столицу Украины. Он назвал поступок главы государства «самой сильной пощечиной горожанам».

Пока же жителям Ист-Палестайн предложено получить по $1000 (75 тысяч рублей). Деньги готова выплатить компания, осуществлявшая железнодорожную транспортировку ядовитых веществ (кстати, сама компания оценивается в $51 миллиард). В обмен на эту неприлично маленькую сумму горожанам предложено отказаться от всех исков и претензий, связанных с катастрофой.

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