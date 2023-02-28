1 марта открывается форум-выставка «Чистая страна»

Фото: Сергей Володин

1 марта в технопарке «Сколково» открывается IV международный форум-выставка «Чистая страна» - крупнейшее в России мероприятие в поддержку национального проекта «Экология». Как изменятся акценты развития нацпроекта в 2023 году? Об этом станет известно уже завтра. Площадки форума будут работать до 3 марта. За это время состоится порядка сорока деловых сессий и дискуссий. В числе главных тем – развитие природного туризма на территории страны, сохранение ресурсов (водных, лесных, биоразнообразия), совершенствование законодательства сферы обращения с отходами, перспективы промышленной ипотеки для предприятий, новые смыслы РОП, а также замещение импорта оборудованием отечественного производства.

Традиционно к участию приглашены руководители федеральных министерств и агентств, губернаторы, руководители ведущих промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, производители техники, мировые эксперты в сфере экологии и известные общественные деятели. На форуме ожидается более 5000 гостей, из них – более 300 спикеров.

1 марта состоится обсуждение хода реализации федерального проекта «Чистый воздух». Второй день форума-выставки будет полностью посвящен отходам. Планируется обсудить вопросы обращения с ТКО, использование инструментов зеленого финансирования для развития инновационной экономики, перспективы заработка на вторичных ресурсах, новые смыслы Расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (обычно сокращают до аббревиатуры РОП) и другие.

Как достичь нормативов утилизации, установленных Указом Президента России и восполнить недостающие мощности? Какие инновационные методы цифрового контроля строительных отходов имеются? Какие барьеры еще мешают развитию переработки? Отдельное внимание эксперты уделят совершенствованию законодательства. В повестке – проведение конкурсного отбора региональных операторов, нормативы накопления и правила обработки ТКО.

Разговор пойдет и об одежде из переработанных материалов на сессии «Искусство, мода и осознанное потребление: что их связывает». Эксперты отмечают, что спрос с каждым годом растет. Это связано с тем, что все больше людей вовлекаются в проблемы экологии и все чаще задумываются о том, что нужно совершать более осознанные покупки. Например, в числе основных модных трендов этого года – апсайклинг.