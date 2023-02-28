Почему женщины влюбляются в плохих парней, а выбирают хороших: ученые дали ответ

Ученые объяснили тягу женщин к плохим парням Фото: Shutterstock

Ученые из Университета Западной Австралии задались вопросом, кто больше понравится женщине: мужчина, способный идти на риск, агрессивный завоеватель или покладистый домосед, которому вечер в кругу семьи дороже дальних экспедиций и острых ощущений.

Чтобы нарисовать портрет героя современного романа, были составлены подробные опросники. В исследовании приняли участие 1304 женщины из 47 стран. Оказалось, что мужчин, склонных к большему риску в выборе профессии и занятий для отдыха, тех, что любят прыгать с парашютом или восходить на вершину без страховки, женщины склонны видеть, скорее, как героев для бурного романа, а не для долгосрочных отношений. А вот в семье дамы предпочитают надежность и стабильность партнера, его способность разделять ответственность за благополучие и воспитание детей, ценят отцовские качества. Так что, вчерашнему скалолазу либо придется остепениться и покрепче закрепить страховку на треке, либо – поискать себе другую подругу.

Более ранние исследования показывали, что предпочтения дам во многом зависят от того, в каком женщина находится возрасте и от гормональных колебаний во время цикла. На пике фертильности (способности к зачатию, вынашиванию и рождению ребенка) женщин волнуют мужчины социально доминирующие или такие «альфа-самцы», способные побороться за ресурсы – деньги, должности, территорию (квартиры и дома) – с другими представителями сильного пола. Плохие ли это парни? Как посмотреть. Ведь у мужчин доминирующего типа определенно есть склонность к эксплуатации других людей ради достижения своих интересов. Однако после того, как пик способности к зачатию у женщины пройден, прекрасная половина человечества свои предпочтения меняет. Переключается на тех, кто более надежен, склонен к компромиссам и способен ставить интересы семьи прежде своих собственных. Но можно ли до конца точно замерить по статистическим и медицинским шкалам, как рождается любовь? Оскар Уайльд говорил, что женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали.