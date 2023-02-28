Режиссер отмененной постановки с Чулпан Хаматовой раскрыл причину провала: всему виной украинский язык

Режиссер спектакля с Чулпан Хаматовой объяснил отмену постановки "общим выбором" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошо там, где нас нет — расхожая иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью. Вот и народная артистка России Чулпан Хаматова ощутила на себе, что такое быть изгоем даже при статусе признанной звезды. В Рижском театре была снят с постановки спектакль «Гоголь. Натюрморт» (Gogolis. Nature Morte) по повести Николая Гоголя «Старосветские помещики». И режиссер Улдис Тиронс, работавший над постановкой, впервые прокомментировал неожиданную новость.

— Решение принималось по согласованию со мной, актерами постановки и другими людьми, причастными к созданию спектакля, — уверяет режиссер. — Это можно назвать общим выбором. Решение было принято после того, как мы, наконец, увидели, во что в итоге превратилась постановка. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали.

Произведение Гоголя разыгрывали на трех языках: русском, украинском и латышском. Вероятно, это и стало причиной раздора, потому что вместо цельного художественного высказывания на стадии выпуска спектакля режиссер увидел лубочный винегрет. И попытался найти дипломатичные формулировки для объяснения провала. Судя по всему, решающее слово было за Алвисом Херманисом — худруком Рижского театра, который и позвал Хаматову устроиться в театр. Руководитель учреждения сказал, что для постановки не нашли «правильный ключ». Сложно понять, что это значит на самом деле — то ли слишком мало русофобии, то ли у Чулпан не получилось убедительно изъясняться на мове.

Тиронс так же отметил, что доля украинского языка в постановке была гораздо больше, чем в итоге осталось к моменту генеральной репетиции. И это было «поспешным решением».

Более того, в аннотации несостоявшегося спектакля Николя Гоголя обозвали Миколой Хохолем. Аргументация такого транскрибирования бьет наповал: «Писатель украинского происхождения, поэтому мы используем украинскую версию его имени — Микола Хохоль».

Казалось бы, это в России — по мнению Чулпан и ее отчаливших единомышленников — в сфере культуры правят сатрапы и душители свободы (цитата из комедии «О бедном гусаре замолвите слово»), но нет. В «свободной» Латвии вот так запросто тоже могут снять спектакль, над которым актриса работала довольное долго и старательно. Премьера была намечена на 28 февраля, но 27 февраля стало известно, что она не состоится уже никогда. Чулпан Хаматова это событие никак не комментировала.

Подчеркнем, что речь именно об отмене спектакля, а не о переносе. Деньги за билеты Рижский театр обещает вернуть зрителям в ближайшее время.

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