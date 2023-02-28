Подавшая иск к Мэрилину Мэнсону модель созналась в клевете под давлением бывшей невесты музыканта

Модель Эшли Морган Смитлайн, подавшая на Мэнсона в суд в 2021 году, вдруг вспомнила, что...солгала. Фото: Youtube/GLOBAL LOOK

Пожалуй, о таком расследовании сотрудники ФБР точно не могли мечтать. Шекспировские страсти в отношениях одиозного Мэрилина Мэнсона с любовницами и гражданскими женами запутали абсолютно всех. То девушки обвиняют его в том, что доминировал, манипулировал, насиловал и чуть ли не держал в рабстве, то...отказываются от показаний, ссылаясь друг на друга (?!).

Понятно, что третьей стороне — суду и детективам — разобраться, произошел половой акт по взаимному согласию или нет, всегда проблематично. Как это выяснить, если нет очевидных следов насилия, а дело было десяток лет назад? Но не до такой же степени, как в случае с Мэнсоном, женщины которого буквально соревнуются в соревновании за звание самой замученной жертвы шок-рокера.

На днях от показаний отказалась модель Эшли Морган Смитлайн. Подавшая на Мэнсона в суд в 2021 году вдруг вспомнила, что...солгала. Девушка называла Мэрилина «ужасным монстром» и уверяла, что под разговоры о Достоевском и Набокове он резал ей кожу, пил кровь, запирал и врал о реальном времени суток. Обвинения весьма серьезные. Но это было два года назад.

Актриса Эван Реэйчел Вуд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь модель сказала, что на вранье ее подбила еще одна якобы пострадавшая от монструозного музыканта — его бывшая девушка Эван Рэйчел Вуд, звезда сериала «Мир Дикого Запада» (ту Мэнсон якобы начал «обрабатывать», когда она была подростком).

— Эван спросила, совершал ли он со мной такие действия, как порка, связывание, сковывание цепями, клеймение, домогательства во время сна, избиение, изнасилование и прочее, — объяснила переменчивость во взглядах Смитлайн. — Когда я ответила, что нет, ничего подобного со мной не случалось, она сказала, что я, возможно, не помню, но это не значит, что ничего не было.

По версии Эшли Морган, это Смитлайн, а еще «давление общественности» спровоцировали ее дать показания против Мэнсона. Подумав пару лет, модель решила эти обвинения отозвать. ФБР продолжает следствие.