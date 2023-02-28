Алла Пугачева лечится в Израиле от секретной болезни

Алла Пугачева лечит секретную болезнь Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Алла Пугачева бежала из страны», «Алла Борисовна не смогла бросить своего мужа Галкина* и поехала за ним», «Алла Пугачева уехала из России навсегда». Вокруг отъезда Примадонны из России в Израиль родилось уже множество слухов. Друзья, коллеги и обычные поклонники до сих пор гадают, почему артистка покинула Россию, и что у нее произошло в жизни? Чтобы не ходить вокруг да около, «Комсомолка» решила обратиться напрямую к родственникам звезды и ее друзьям. Они впервые прервали молчание и согласились анонимно рассказать о своем видении произошедших вокруг Пугачевой событий.

«ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОНА ХОЧЕТ В ИЗРАИЛЬ»

Несмотря на возможный отъезд из страны внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, в России у певицы осталось немало близких родственников, которым она всю свою жизнь помогала материально. Все они пристально следят за тем, что пишут о Примадонне в прессе и недоумевают от волны негатива, которая на нее свалилась.

- Сейчас такая большая негативная энергетика исходит в ее сторону, поэтому мы выскажемся анонимно, - поделились с «КП» оставшиеся в России родственники звезды, которым Алла Пугачева помогала на протяжении долгих лет. – Мы стараемся не лезть в эту ситуацию. Потому что то, что происходит у богатых людей, это все же их дела. Нужно понимать, что у Аллы совсем другой уровень жизни, чем у нас, поэтому у нее свои проблемы, у нас свои. Но всем почему-то интересно знать, почему уехала Пугачева. Как на самом деле было, она нам не говорила. Но скажем так: давным-давно, много лет назад, Алла делилась, что она рано или поздно уедет в Израиль. И все об этом знали. Может, сейчас все так и совпало.

Алла Пугачева с мужем уехала в Израиль Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Вы сами с ней не общались в последнее время?

- Нет, мы не общались. Но журналисты все время звонят и просят высказаться. Вопрос у всех один: «Как же так?». Мы и сами не знаем, как же так. Но ответ на этот сложный вопрос на самом деле очень простой. Человек уехал, потому что он так хотел. Вот нравится ей там!

- Она сейчас там не работает, ей хватает накоплений на жизнь?

- Сколько она получает на самом деле, никто не знает. Мы никогда в ее кошелек не заглядывали. Она человек бизнеса всю свою жизнь, а для нас это темный лес.

«У НЕЕ ДАВНО ВСЕ СПЛАНИРОВАНО»

- Она уехала из страны навсегда?

- Давайте анализировать. Шумиха началась с заголовков: «Пугачева улетела из страны, она не вернется». Потом она летит обратно в Россию – снова шумиха. Затем Алла снова улетает. И опять все пишут, что она не вернется. Вся эта ерунда все время обсуждается. Так она навсегда уехала или нет? Она же возвращалась. Я вот вам сейчас тоже скажу, что она уехала навсегда, а она возьмет завтра и приедет! Тут все просто: она захотела – приехала, захотела - уехала. И свои приезды Алла ни с кем не обсуждает. Она - овен, такой знак зодиака, что палец в рот не клади. Я вам больше скажу, у нее все уже давно распланировано в жизни.

- Значит, она может вернуться?

- Она вернется куда? Человек где всегда хочет быть? Там, где ему комфортно. Где Алле Борисовне комфортнее? Где бы она ни находилась, самое главное, чтобы все с ней было хорошо. Неважно, в какой точке земли она находится. И главное, что она не сделала никаких плохих дел.

- А как вы относитесь к ее отъезду?

- Мы к этому относимся по-человечески. Бог ей судья. Она знает, что она делает. Но как мы можем испытывать чувство ненависти к ней, не зная всей правды? Мы до сих пор не видели прямого текста от нее, записи видео с ней, чтобы она прямо на камеру сказала какие-то конкретные слова, которые затрагивают те или иные вещи (на самом деле Алла Пугачева все же выступала у себя в соцсетях с резкой критикой России – прим.ред.).

Пугачева давно собиралась в Израиль Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ее супруг негативно отзывается о России.

- Это его проблемы. Мы ему не судья. Все что происходит вокруг Аллы – это ее мир, а не наш. Сейчас в силу политической ситуации в мире, все полностью меняется и меняется в таких масштабах. Но одно точно можем сказать - слава России и русскому духу.

«ЗАСЕКРЕТИЛА БОЛЕЗНЬ»

В свою очередь отец бывшего мужа Аллы Пугачевой Бедрос Киркоров уверен, что Пугачева неслучайно уехала из страны. Певец тоже считает, что отъезд певицы из страны не связан с политикой.

- Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение, - рассказал «Комсомолке» Бедрос Киркоров. – Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это ее дело, у нас свободная страна.

К слову, лечиться в Израиль ранее Алла Пугачева отправляла и своего племянника Влада Пугачева. Как сообщали, родственник Примадонны страдал гепатитом. На врачей певица тогда потратила шесть миллионов рублей.

Чаще всего в Израиль, который известен своими онкологическими диагностическими центрами и больницами, уезжают на лечение от рака. Однако сама Алла Борисовна свой диагноз пока не раскрывает. Но известно, что у нее и ранее было довольно немало болезней. Пять лет назад, к примеру, артистка в Израиле лечила диабет. После выписанных ей препаратов, Примадонна тогда заметно похудела. У Пугачевой также есть давние проблемы с ногами. Артистка сама признавалась, что из-за этого даже занималась разработкой коллекции удобной обуви.

Внук Аллы Пугачевой прокомментировал ее отъезд Фото: Борис КУДРЯВОВ

Были ранее у певицы и проблемы с сердцем. Алла Пугачева даже перенесла две операции. Как предполагали медики, болезни у нее могли развиться из-за пластических операций. Впрочем, сама артистка отрицает, что в последние годы прибегала к помощи хирургам. По ее словам, в Израиль она ездила лишь для назначения косметологических процедур.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Не беспокойте бабушку»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, как сообщают, уехал из России в США. Сам артист не комментировал свой отъезд. Но на вопрос о том, как живет его бабушка, ответил «КП» следующее: - Самым лучшим в данной ситуации с вашей стороны ее не беспокоить. Будьте человечными, - написал «КП» Никита Пресняков.

После вопроса – действительно ли он покинул страну, внук Пугачевой удалил всю переписку с «КП» и заблокировал контакт.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что с Пугачевой?

Сама Алла Борисовна, судя по всему, решила окончательно выйти на пенсию. В своих соцсетях Примадонна делится лишь снимками с отдыха. Последний пост певица опубликовала в декабре прошлого года. На фото виднелись пальмы и синее небо.

«Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной», - сообщила певица.

Судя по всему, теперь артистка живет за счет своих накоплений.

* - признан в РФ иноагентом.

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