В Британии заявили, что "Титаник" потопили русские

К удивительным выводам о самом известном кораблекрушении пришел британец Сэмюэл Халперн. Фото: EAST NEWS

Эх, поторопился прославленный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон со съемкой своего знаменитого фильма "Титаник". Подождал бы четверть века, глядишь, сейчас с учетом изменившейся международной обстановки не 11 "Оскаров", а раза в три больше сумел бы выручить за свой шедевр. Надо было только кое-что подправить. Ведь, как оказалось, там такой сюжет маячил, что на его фоне официальная версия гибели лайнера - столкновение с айсбергом - выглядела бы невыносимой скукотищей.

Держитесь крепче - сейчас узнаете страшную тайну. Катастрофа, унесшая жизни полутора тысяч человек, была подстроена капитаном судна Эдвардом Джоном Смитом, потому что на самом деле его могли звать каким-нибудь Иваном Васильевичем Сидоровым, поскольку сей моряк имел русские корни.

К таким удивительным выводам только что пришел британец Сэмюэл Халперн, называющий себя исследователем крупнейшего в мировой истории кораблекрушения. Он долго рылся в архивах и, наконец, вытащил из них документы, дающие , по его мнению, утверждать, что Смит "был русского происхождения".

Видимо, дальше у Халперна, взбудораженного сообщениями западных СМИ о современных событиях вокруг Украины, в голове сверкнула привычная зарница: "во всем виноваты русские". И этот "историк" на полном серьезе заявил следующее: Это открытие позволит нам по-новому взглянуть на то, что произошло более 100 лет назад. Вы можете себе представить, что он был русский! Это очень подозрительно. Мы должны пересмотреть роль капитана Эдварда Джона Смита в гибели "Титаника".

Дай волю Халперну, он и Шурика из "Кавказской пленницы" обвинил бы в "развале старинной часовни". Ну а как - русский же, значит априори мог быть причастен. Можно смеяться, можно крутить пальцем у виска. Но мы должны осознать, до какого градуса ненависти, натурального мракобесия дошли эти "цивилизованные господа", если позволяют себе такое. И ведь многие там, на Западе, принимают подобный бред за истину, полагая, будто русские и впрямь всегда и во всем были "олицетворением зла".

Интересно, что нам припишут завтра: извержение Везувия или сразу - Великий потоп?