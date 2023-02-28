Расчленили и сложили в холодильник: В жестоком убийстве модели из Гонконга обвиняют семью ее бывшего мужа

Убийство 28-летней модели Эбби Чой шокировало Гонконг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кровавое убийство 28-летней Эбби Чой до боли напоминает историю петербургского преподавателя Соколова, расчленившего тело своей молодой возлюбленной и скинувшего ее останки в Мойку. Но если Петербург придает страшному преступлению философскую тоску, то в гонконгской трагедии прозаичный финансовый конфликт.

О пропаже модели-блогера впервые заявили 22 февраля. Последним, кто ее мог видеть, был брат ее бывшего мужа. Мужчина работал шофером у Эбби. Но спутанные версии исчезновения, которые выдвигала семья экс-супруга Алекса Квонг Конг-чи, вызывала все больше вопросов у следствия. Два дня спустя отрезанные части тела модели были найдены в холодильнике в одном из сельских домов в пригороде городского района Тай По. В большую кастрюлю из нержавеющей стали были сложены череп, несколько ребер и волосы. В помещении помимо одежды жертвы также обнаружили мясорубку и электрическую пилу. Все это, по выводам следствия, тянуло на орудия убийства.

Эбби Чой Фото: REUTERS

Человеческие останки были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая уже 26 февраля подтвердила их принадлежность Эбби Чой. Как сообщил один из следователей, в задней части черепа было небольшое отверстие, что свидетельствует о преднамеренном убийстве. Сразу после этого полиция объявила в розыск бывшего мужа Эбби, но он к тому моменту исчез. Его смогли арестовать на следующий день, на одном из отдаленных островов. Мужчина пытался скрыться на катере, но не успел. Во время обыска при нем нашли полмиллиона гонконгских долларов (9,5 млн рублей) и дорогие часы стоимостью около $4 млн.

Также полиция взяла под арест отца, мать и брата Алекса Квонга. Если 65-летнего Квонг Кау и 31-летнего Энтони прямо подозревают в убийстве бывшей невестки, то мать обвиняют в воспрепятствовании отправления правосудия. Накануне им предъявили обвинения в убийстве Эбби Чой. Суд отказался выпускать их под залог. Рассмотрение дело отложено до мая.

Известно, что по этому делу проходит еще один подозреваемый. В частности, речь идет о владельце дома, где 24 февраля в холодильнике были найдены останки модели. Эбби Чой была мамой двоих детей и известной в Гонконге моделью-блогером.

Поиски фрагментов тела Эбби Чой на городской свалке. Фото: REUTERS

Не так давно она появилась на обложке электронной версии глянцевого журнала L'Officiel Monaco и побывала на Неделе моды в Париже. Отношения с бывшими родственниками мужа у нее не клеились. С Квонгом и его родней у Эбби был финансовый конфликт, спор велся о десятках миллионов гонконгский долларов.

На сегодня следствие продолжает поиски рук и туловища погибшей модели.