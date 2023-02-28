Будни московского роддома покажут в формате реалити-шоу

Фото: Телеканал «Ю»

В последнее время среди мужчин довольно модным стало «рожать» вместе с женой. Однако не каждый маскулинный самец решается на такой душераздирающий перфоманс. И это не беда. Ведь шоу «Будни роддома» (телеканал «Ю») поможет перенестись и погрузиться в чудесный процесс появления ребенка на свет сполна. И бесплатно.

Фото: Телеканал «Ю»

Томительное ожидание, тревожные роды, бесконечное счастье новой жизни и ликование семьи — все эти прелести работы родильного дома теперь можно будет увидеть в режиме реалити. Зрители получат уникальную возможность увидеть всю «кухню» роддома, получить больше информации о родах и их вариантах, узнать прикладные советы и лайфхаки.

Фото: Телеканал «Ю»

— Проект «Будни роддома» в первую очередь показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения, созданы все необходимые условия, объясняет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова (шоу реализовывается в том числе в рамках национального проекта «Демография»). — Так, для того, чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии. Также в реалити-шоу рассказывается о мерах государственной поддержки семей с детьми – это и материнский капитал, и различные выплаты, и семейная ипотека. Необходимо информировать население о тех мерах, которые принимает государство для увеличения рождаемости.

Съемки «Будней роддома» проходили в одном из московских роддомов — без купюр и прикрас. Пожалуй, новое шоу станет первым в таком роде проектом, раскрывающим сокровенную и глубоко личную тайну обычной российской семьи.

«Будни роддома», телеканал «Ю», понедельник, 19.00