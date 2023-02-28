Три четверти россиян не готовы променять свой или общественный транспорт на электросамокаты

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С 1 марта в ПДД появится новый термин – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь движение электросамокатов, моноколес и т.д. будет упорядочено и более безопасно. В связи с этим Минтранс уже дал распоряжение создать необходимую инфраструктуру для СИМов в регионах. В ведомстве рассчитывают, что в будущем многие россияне смогут отказаться от личного или общественного транспорта в пользу электросамокатов и т.д, что позволит уменьшить трафик и снизить загрязнение воздуха.

Однако сами россияне пока к моноколесам, сигвеям и прочей технике относятся настороженно, большое распространение СИМы получили только в крупных городах. Старшее же поколение вообще и слышать о переходе на электросамокаты не хочет. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

35% россиян продолжают считать электросамокаты небезопасными, даже несмотря на то, что теперь их движение регламентировано. А еще 23% говорят, что это транспорт только для молодежи, для взрослых людей это неудобно, непонятно, и не статусно.

«После езды на таких самокатах, можно стать колясочником», - иронизирует участник опроса.

«Даже велосипеды могут быть опасны. А электросамокаты гоняют даже с большей скоростью», - говорит другой.

14% россиян отмечают, что не перейдут на электросамокаты потому, что это просто неудобно. Здесь не спрячешься от дождя и ветра, не согреешься в мороз, не проедешь через сугробы. Такой вид транспорта не для нашего климата, уверены респонденты.

А вот каждый пятый россиянин говорит, что мог бы приобщиться к использованию СИМов. Например, самокаты можно использовать для коротких поездок, чтобы не ждать долго автобуса или не идти пешком.

Остальные россияне с энтузиазмом отнеслись к новостям о создании необходимой для электросамокатов инфраструктуры. 4% опрошенных говорят, что с радостью пересядут на самокаты, это, наверняка, будет выгоднее, чем покупка и обслуживание личного авто и уж тем более поездки на такси.

3% видят преимущество самокатов в том, что с ними не страшны никакие пробки, а оставшиеся 2% говорят, что и так уже давно пользуются самокатами, считают их очень удобным транспортом и не планируют пересаживаться с них ни на авто, ни на метро.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 6,6 тысячи человек.