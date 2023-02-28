Семья из США сорвала свадьбу, чтобы выдать дочь замуж по расчету

Фото: Shutterstock

Настоящая детективная драма разыгралась в Америке. Гражданка США, чье имя не раскрывается, планировала сыграть в Мексике свадьбу после 9 лет отношений со своим бойфрендом. На мероприятие она пригласила семью, пишет Insider.

Родственники же решили выкрасть невесту, и это был не свадебный розыгрыш — девушку похитили и силой увезли в Йемен, чтобы против ее воли выдать замуж за другого. В сговор вступила вся семья выходцев с Востока, у которых были свои планы на соплеменницу. Семья Абугханемов сначала требовала от жениха калым в размере 30 тысяч долларов, а когда невеста попыталась вмешаться, ее просто пригрозили сбросить с 12-го этажа отеля. Затем отец убедил пару, что готов дать согласие на брак, если свадьбу сыграют в США.

Однако стоило невесте вернуться домой, как ее посадили под замок, приставили стражу в виде старших братьев и лишили телефона и соцсетей. Затем семья вынудила девушку полететь через Египет в Йемен, где ее уже заждался другой жених. Родители оценили щедрость кандидата — за брак он был готов заплатить полмиллиона долларов. Чтобы убедить дочь, отец пригрозил в случае отказа навсегда оставить ее без контактов с внешним миром, а прежнего жениха убить.

По пути в Йемен девушка несколько раз безуспешно пыталась сбежать, подвергалась насилию, угрозам убийством со стороны семьи и до сих пор находится под присмотром своих братьев.

Однако брак по принуждению все же не состоялся. Тревогу забил жених и неназванная правозащитная организация, которая сейчас находится в контакте с похищенной. После изучения деталей этой истории, полиция задержала отца и одного из братьев невесты, которые недавно вернулись в США из Йемена. Теперь им грозит пожизненное заключение за сговор с целью похищения человека на территории другой страны. Адвокат задержанных объясняет их поступок традициями и культурными особенностями, а действия органов называет вмешательством в частную жизнь.