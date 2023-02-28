Астролог Тамара Глоба предсказала переломные события в марте-2023: "Мы увидим сражение во всех силах мира"

Астролог Тамара Глоба. Фото: Личный архив

Известный астролог Тамара Глоба записала гороскоп на март. Глоба прогнозирует с началом весны перемены и рассчитала самые опасные дни марта 2023 года. Мы посмотрели гороскоп на март 2023 года от Тамары Глоба и выделили интересные прогнозы.

- Начиная с весеннего равноденствия (21 марта) приходит новый астрологический и астрономический год. 21 марта мы переходим в новое время. Каждый раз в марте сражаются природные силы за новое время (уходит холод, наступает тепло). Но в марте 2023 года мы увидим не только, как сражаются природные силы за свою будущую жизнь. Мы увидим сражение во всех силах мира – будет идти борьба на всех уровнях: человека за его будущее, мировых событий, лидеров. Это время, когда приходит весна нового мира.

- Начинается новый экономический и новый политический поток. Зимний холод уступает место весне, точно также мы увидим борьбу (во многих сферах она пройдет в скрытых процессах) и в общественной жизни, политике, финансах, экономике, стихиях природы.

- Об этом времени говорят много – пророки разных мастей. Казалось бы: три простых астрологических события. Марс переходит из Близнецов в Рак, а в Близнецах он оставался с конца лета до начала весны – это время захватило события агрессии, связанные и с мировыми проблемами, и со стихийными силами. Также идет период перехода Сатурна из Водолея (собственного дома) в Рыбы, он создает новые условия для финансовых и мировых структур. Плутон переходит на долгий период в Водолей. Плутон планета массовых событий, глубинной энергии тех, кто богат душой. Он олицетворяет переход к новому времени месте с другими ингрессиями (переход планеты из одного знака Зодиака в другой). Вместе эти события приносят нам новые возможности. У многих народов придет понимание единства, братства, дружбы между народами. Многие в этом месяце обретут веру в идеалы - в то, во что они верили в прошлом. И веру, и надежду на будущее. Это будет период борьбы за будущее, за свое настоящее, и за человека. Многие процессы будут происходить «скрытно».

- В марте схлестнуться события, связанные с борьбой старых (прошлых) сил, которые уже давно пора забыть, надо перестроить и началом нового времени.

Дни, которые требуют повышенного внимания: 1, 3, 4, 6, ночь с 7 на 8, 11, 17 и с 28 по 30 марта.