Герой спецоперации «Z» ефрейтор Черкашин уничтожил засаду националистов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. С рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ЗА НЕДЕЛЮ ПЕРЕБИЛ ВЗВОД НАЦИОНАЛИСТОВ

Гвардии сержант Денис ЖАНЧИПОВ

«Командир отделения-командир боевой машины гвардии сержант Денис Жанчипов, действуя в составе батальонной тактической группы российских войск, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по городу, Денис обнаружил группу боевиков, находившуюся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, Денис атаковал националистов. В ходе скоротечного боя Жанчипов лично уничтожил до 5 националистов. По итогам боев населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.

Спустя несколько дней, при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом, предприняв контратаку на участок обороны взвода, в состав которого входило отделение гвардии сержанта Жанчипова.

В ходе отражения атаки Денис Жанчипов огнем из стрелкового оружия уничтожил свыше 6 человек личного состава противника, не допустив прорыва националистов на участке обороны».

УНИЧТОЖИЛ ВРАГОВ ГОТОВИВШИХ ЗАСАДУ

Гвардии ефрейтор Дмитрий ЧЕРКАШИН

«В ходе специальной военной операции гвардии ефрейтор Дмитрий Черкашин в составе экипажа боевой машины выполнял задачи по эвакуации личного состава и прикрытию колонн автомобильной техники в ходе их движения. В ходе доставки раненых в один из полевых госпиталей, Дмитрий обнаружил группу вооруженных националистов. Черкашин вместе со старшим машины приняли решение вступить в бой с боевиками. В ходе боестолкновения плотным огнем экипажа группа противника была уничтожена, после чего Дмитрий продолжил движение и доставил раненых военнослужащих в полевой госпиталь.

Благодаря профессионализму и боевому опыту гвардии ефрейтора Дмитрия Черкашина было обеспечено успешное выполнение поставленной задачи, жизни эвакуированных военнослужащих были спасены».