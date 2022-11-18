Киркоров боится спать в темноте, а Билан заглушал бессонницу алкоголем

Филипп, чтобы заснуть, сидит в массажном кресле и смотрит допоздна телевизор.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
О том, что у многих звезд из-за смены часовых поясов, переездов и стрессов хроническая бессонница, ни для кого не секрет. Мы узнали, на что приходится идти знаменитостям, чтобы выспаться.
Алла Пугачева всегда была полуночницей, но когда решила сбросить лишний вес, стала ложиться до 23 часов. Так посоветовали артистке диетологи. Мол, если ложиться до полуночи, сон помогает завести метаболизм. И это действительно помогло - артистка скинула за последние годы более 20 кило.
Алла Пугачева
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Однако на фоне нервного напряжения последних месяцев и переездов, когда певица с семьей жила то в Израиле, то в Юрмале, она снова начала поправляться. Пугачева решила бороться с этой напастью современными технологиями и заказала гипербарическую барокамеру стоимостью 3 миллиона рублей. Врачи считают, что эта чудо-машина способна нормализовать работу нервной системы и сон. Мол, поспишь в таком агрегате полчасика, и сердечно-сосудистый фон налаживается, и нервы успокаиваются.
Кризис 40-летия и, как следствие, потерю сна недавно пережил Дима Билан.
- Сорок лет для меня - определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом, - поделился Билан.
Из-за бессонницы артист начал выпивать и даже недавно вышел в прямой эфир в соцсетях в нетрезвом виде.
- Вы знаете, так бывает. Люди напиваются. Меня колбасит. Я спал всего три часа. У меня столько съемок. Столько музыки новой для вас сделал. Но я не хочу вам врать. Мама моя плачет, мне тоже плохо, - расплакался артист в сторис своего блога.
Сейчас Дима наблюдается у врачей и завязал с алкоголем.
Многолетние проблемы со сном есть и у Валерия Леонтьева. Всему виной неудачная пластика. По словам друзей «Казановы», после операции веки артиста не закрывались полностью. Из-за этого у него появились проблемы с засыпанием.
- Да, проблемы с глазами у Леонтьева были давно, - говорит звездный промоутер Сергей Лавров. - Единственное требование артиста в гастрольном райдере - окна в его номере и гримерке должны быть заклеены черными мусорными пакетами, чтобы в помещение не проникал дневной свет. Так артист пытается наладить свой сон.
Валерий Леонтьев
Фото: Иван МАКЕЕВ
Филипп Киркоров тоже столкнулся с проблемами.
-У меня бессонница уже какую неделю, - признавался артист на шоу «Маска». - У меня с детства были проблемы со сном. Когда я был маленький, боялся темноты, у меня возле кровати всегда стоял маленький светильничек. Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор - засыпаю под звуки очередной программы. И мой сын Мартин тоже боится засыпать в темноте. Он, как и я в детстве, всегда спит с ночным фонариком.
Недавно Филипп нашел новый способ. Артист сражается с бессонницей с помощью расслабляющего массажа.
- Друзья мне подарили очень удобное массажное кресло, - рассказывает «КП» Филипп. - Я включаю там кнопочку и балдею. Я спортом не занимаюсь, спорт и я - это несовместимо. А тут два в одном - поддерживаю форму и сон наладил.
Анна Калашникова пережила сильный стресс, когда потеряла ребенка.
Фото: СОЦСЕТИ
Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова тоже потеряла сон в результате нервного срыва.
- После разрыва с Прохором Шаляпиным я встретила новую любовь. Мы были счастливы, я ждала ребенка. И вдруг выкидыш. Мы так мечтали об общих детях, хотели семью. Но смогли справиться с этой потерей, расстались. Два года я страдала от бессонницы, пока не познакомилась с аюрведой. Специалист подобрал для меня препараты, которые помогли мне нормализовать нервную систему и сон. Сейчас сплю как младенец, - делится с «КП» Калашникова.
А вот Лолита решала проблему со сном с помощью психолога. Из-за частых гастрольных переездов и скандального развода с последним мужем певица лишилась сна и обратилась к специалистам.
- Если у вас что-то происходит, вы чувствуете, что началась потеря сна, - бегом к врачу. Не надо слушать всякую ерунду, что вы сами можете справиться. Если вам не 18, то вы уже самостоятельно ни с чем справиться не можете, - объясняет «КП» Лолита Милявская. - Психосоматика довела меня до того, что я лишилась сна и начала бояться летать в самолете. А летать - это моя прямая обязанность. Восемь самолетов в неделю, и, представьте, каждый взлет - это валокордин, валидол, валерьянка. И все экипажи знали, что у меня начинается паника на взлете. Сейчас я летаю без паники и крепко сплю. Я благодарю своих врачей и лечусь дальше.
Лолита
Фото: Борис КУДРЯВОВ
МНЕНИЕ ВРАЧА
«Надо заставлять себя переключаться»
- Все эти перелеты, смены часовых поясов лечатся медикаментозно. Если препараты не работают, это уже более глубокая проблема, психологическая, - считает нейропсихолог Филипп Литвиненко. - Первая причина таких проблем - это страх. Когда человек чего-то маниакально боится, у него пропадает сон. Это необязательно острый страх чего-то конкретного, иногда люди боятся неопределенности. Это может быть связано с личным кризисом, с потерей работы. Таким страхам в первую очередь подвержены люди творческих профессий, они более эмоциональны.
Вторая причина появления хронической бессонницы - стресс. Когда стресса слишком много, организм разгоняется, привыкает работать на повышенных оборотах, и возникает проблема с торможением. Когда ты много работаешь и в стрессе, организм готовится к еще большему стрессу, и ты не можешь успокоиться и заснуть. Нарушения сна тогда становятся хроническими.
И третья причина - люди плохо спят, когда у них есть множество идей, которые они не могут реализовать. Эти цели, если не исполняются, зависают в буфере, мешают спать, поскольку мозг все время работает над тем, как все эти идеи осуществить.
Эти три фактора надо менять не медикаментозно, а меняя образ жизни. Нужно давать мозгу разгрузку, нужно делать паузы в работе.
Стрессы надо убирать, заставлять себя больше отдыхать, переключаться. Например, сходить в театр, на массаж, позволить себе незапланированный отпуск у моря, поплавать в бассейне.