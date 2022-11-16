Внучка Людмилы Гурченко продает дачу актрисы из-за безденежья

Прохор Шаляпин навестил внучку Гурченко на даче. Фото: Личный архив

Дом в деревне Глаголево достался в наследство 39-летней Елене Королевой после смерти ее знаменитой бабушки - актрисы Людмилы Гурченко. Небольшой участок в Подмосковье в 10 соток и скромный и уютный дом в 150 квадратов - это единственная загородная недвижимость Гурченко, в которой она любила проводить свободные от съемок и спектаклей дни.

Потеряла ребенка

После смерти хозяйки ее родня редко наведывалась на дачу. Внучка актрисы ранее работала на телевизионных ток-шоу, потом осела дома, занимается воспитанием единственной правнучки Гурченко Таисии, которая, как говорят, похожа на Людмилу Марковну как две капли воды.

- Мы с Леночкой дружим не первый год, - рассказал «КП» приятель Королевой певец Прохор Шаляпин. - Недавно я приезжал к ней на дачу. Позже я узнал, что Лена потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Так совпало, что в последнее время Лена пережила несколько трагедий. После развода с мужем она наконец-то встретила любимого мужчину. Познакомилась с каким-то импозантным полковником, когда собаку выгуливала. Он тоже собачник, так и закрутился у них роман. Но потом выяснилось, что мужчина женат. И когда он узнал, что Лена беременна, перестал выходить на связь, заблокировал ее номер в телефоне.

Обстановка в загородном доме актрисы достаточно скромная. Фото: Личный архив

Лена все равно решила оставить ребенка, воспитывать его одна. Хотя ей непросто. На телевидении сейчас развлекательного контента нет, работы не стало. Денег им с дочкой не хватает. А тут еще выкидыш случился. Теперь и здоровьем надо заниматься, поэтому Лена решила выставить на продажу дачу своей бабушки.

Что звезда оставила после смерти

Напомним: родственники Людмилы Гурченко разделили наследство актрисы только спустя четыре года после ее смерти. После кончины кинозвезды ее дочь Мария Королева поначалу неохотно шла на контакт с шестым супругом Людмилы Марковны продюсером Сергеем Сениным, который прожил с Гурченко почти 20 лет. И почти столько же лет дочь не общалась с матерью из-за семейных разногласий. Только спустя годы близкие актрисы пришли к соглашению.

Апартаменты артистки в центре Москвы эксперты оценили в 20 млн рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Трехкомнатная квартира на Патриарших прудах была приобретена Людмилой Марковной и Сергеем Сениным в период брака (эксперты оценили ее в 20 миллионов рублей. - Ред.). Поэтому по закону ее половина принадлежала Сенину. А вторая половина, собственно, и являлась наследством. Исходя из этого, дочери актрисы полагалась одна четвертая доля в квартире.

Сенин передал дочери Гурченко и большую часть вещей ее матери: шубы, именной сервиз Бориса Пильняка, зеркало, привезенное из-за границы другим дедом, часть фотографий из семейного архива, серьги с бриллиантами, которые звезде подарил Николай Басков на 70-летие. А также ключи от дачи в Новоглаголево (сотка земли в этом подмосковном районе стоит примерно 1 млн 200 тысяч рублей. - Ред.).

Сенин и Королева подписали договор мены. Сергей Михайлович обменял свою половину дачи на 1/4 доли квартиры Марии Борисовны. В ходе оценки стало понятно, что четверть квартиры стоит дороже половины дачи. Согласовали сумму доплаты, и Сенин передал ее Марии Борисовне.

После смерти звезды в ее квартире в Трехпрудном переулке открыли музей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Два автомобиля актрисы, один из которых Сенин подарил Людмиле Марковне, тоже были проданы, а деньги поделены между наследниками. Родные разделили и те небольшие суммы, которые остались на счетах Гурченко.

Когда формальности были закончены, вдовец актрисы создал в ее квартире музей. Там выставлены наряды актрисы, в память о ней проводятся мастер-классы по рукоделию. Известно, что Людмила Марковна все вещи переделывала на свой манер: вышивала бисером или добавляла еще какой-то декор.

МНЕНИЕ РИЕЛТОРА

«За такой дом дадут копейки»

- Мы были знакомы с Людмилой Гурченко. Она была душевным человеком, жила очень скромно, хотя была настоящей звездой. Поэтому до слез обидно, что продают память о такой великой актрисе, - говорит глава компании в сфере недвижимости Андрей Ковалев. - Домик скромненький, участок запущенный. Сейчас многие пытаются продать свои дачи, рынок переполнен. Вряд ли внучке Гурченко удастся быстро продать эту недвижимость. Максимум, что можно за нее выручить, - 8 млн рублей. Может, даже меньше. Продать сейчас можно только за копейки. Да, это хороший район, и Гурченко все помнят. Но у нас нет такой истории, как на Западе, когда поклонники покупают за баснословные деньги дома своих кумиров. Я бы посоветовал родне Гурченко пока сдать дачу в аренду за 20 - 30 тысяч рублей в месяц. Лучше переждать.