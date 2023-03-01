Вскрылась тайна семейства Тепляковых: десятилетняя девочка-вундеркинд Алиса учится в нескольких ВУЗах одновременно

Евгений Тепляков надеялся, что его дочь сможет пройти практику психолога в детском саду. Фото: НТВ

Недавно отец 10-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой вновь привлек к себе внимание. Евгений Тепляков пожаловался, что его знаменитой дочке не дали провести психологический тест в одном из детских садов столицы. «Комсомолка» решила выяснить подробности этой истории. И неожиданно узнала новость: у Тепляковых родился восьмой ребенок!

Сына назвали в честь султана - Сулейманом

Теперь в однокомнатной квартире в столичном районе Зюзино ютятся 10 человек - папа Евгений, мама Наталья и их дети. Новорожденного сына, по словам знакомых, Тепляковы назвали Сулейманом. Как известно, глава семьи любит давать отпрыскам звучные имена в честь богов и мифологических героев. В семье уже подрастают Алиса (тут более-менее просто), Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей. Новый член семьи получил имя в честь султана Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи.

«Восьмой ребенок совсем крошечный, грудничок, - рассказали соседи Теплякова. - Жена Наташа все время занята с детьми, изможденная вся. Нам показалось, муж относится к ней как-то небрежно, как к производительнице. Самого Теплякова тоже видим. Он всегда в гиперактивности. И бывает довольно груб, некоторые к нему и подходить боятся... Жалеем детей. Ну каково им в однокомнатной-то квартире, это же уму непостижимо».

По словам знакомых семьи, у Теплякова много прожектов. Евгений считает, что если обучать всех детей России по его программе раннего развития, то наша страна в системе образования обгонит весь мир. А пока продолжает педагогический эксперимент над Алисой и Хеймдаллем. Девятилетний мальчик минувшей весной, как и старшая сестра, окончил школу экстерном и собирался поступать в вуз.

Наталья Теплякова нянчит еще одного грудничка. Фото: Первый канал

Малолетний психолог

Напомним, Евгений Тепляков организовал в однокомнатной квартире домашний детсад для своих детей, за что получает зарплату от государства. Семья живет на социальные выплаты и детские пособия. В 2021 году Евгений представил на суд публики первый плод домашнего образования - дочь Алису. В 8 лет девочка сдала ЕГЭ, а в 9 лет поступила на психфак МГУ. Но учиться в вузе ребенку оказалось тяжело. Девочка начала пропускать лекции, не являлась на экзамены и в итоге завалила сессию.

Как рассказали сегодня «КП» педагоги МГУ, когда девочку тестировали по профильным предметам, она показала весьма слабенькие знания. Включая биологию, в которой, со слов мамы, была просто асом. Параллельно Алиса окончила курсы психологов, получила сертификат. Отец Алисы в соцсетях заломил за консультацию дочки заоблачную цену - 50 тысяч рублей. Неизвестно, нашлись ли клиенты у девочки-психолога. А недавно Евгений решил, что Алисе пора заняться детсадовцами.

Детсад сдержал оборону

В начале февраля в московский садик (ГБОУ № 538) поступил запрос от Теплякова с предложением, чтобы Алиса провела тестирование малышей 4 - 5 лет. Уточнялось, что это будет ее учебная практика как студентки второго курса психфака МПГУ (Московский педагогический государственный университет). В запросе указывалось: тестирование пройдет по методу Пиаже (исследование формирования контактности у детей дошкольного возраста).

Для прохождения практики есть жесткая процедура: нужны договор, приказ... У ГБОУ № 538 никаких договоренностей с педуниверситетом нет. Директор школы опубликовал опрос в родительском чате. Спросил, хочет ли кто-то, чтобы его малыша протестировала Алиса Теплякова. Желающих не нашлось.

Получив отказ, Тепляков пришел в садик и, по словам очевидцев, устроил скандал. А потом написал на директора детского сада жалобу. Журналисты отправили запрос в МПГУ, но им сообщили, что такой учащейся в списках вуза нет. Или руководство университета решило не распространять информацию о своей студентке?

Поступила в Финансовый университет

Тем временем в распоряжении «КП» оказался документ, из которого следует: 1 октября 2022 года Алиса Теплякова была зачислена на первый курс Финансового университета при Правительстве РФ. Девочку приняли на платное место по направлению «Прикладная информатика» образовательной программы «Прикладные информационные системы в экономике и финансах». Как следует из приказа, Алиса учится заочно. На сайте вуза указано: стоимость одного года обучения по выбранной Алисой специальности - 140 тысяч рублей. Откуда многодетные Тепляковы, экономящие на еде и одежде, взяли деньги на платное образование, неизвестно. Возможно, девочке помогли спонсоры.

В распоряжение «КП» попал документ о зачислении Алисы в Финансовый университет при Правительстве РФ.

Судя по всему, после провала в МГУ Тепляков решил любыми средствами определить дочку учиться, причем, возможно, даже не в один вуз. В январе белорусское интернет-издание Магiлеў. Медiа опубликовало новость: мол, Алиса и ее младший брат Хеймдалль числятся на первом курсе Белорусско-Российского университета. Оба заочники. Алиса - в группе АСОИЗ-221, специальность «Автоматизированные системы обработки информации». Хеймдалль - в группе ЭМЗ-221, специальность - «Электронный маркетинг». Евгений родом из Беларуси, жил там до 15 лет, вероятно, этим и объясняется выбор вуза. В сообщении уточнялось, что ребята в вузе не появлялись. На сессиях их не видели. В вузе комментировать эту информацию отказались, ссылаясь на персональные данные.

КОМПЕТЕНТНО

Могут ли одновременно зачислить в разные учебные заведения?

Думаем, тайна места учебы не открылась, а приоткрылась. И Алиса действительно может быть студенткой не одного, а нескольких вузов одновременно. В пользу этой версии говорит пост из блога Тепляковых о том, что девочка в эту зимнюю сессию сдала «порядка 20 зачетов и 15 - 16 экзаменов, из них около 12 пятерок и четыре четверки, троек нет». Притом что в расписании второго курса психфака МПГУ было только 5 экзаменов и 5 зачетов.

Но можно ли учиться в нескольких вузах одновременно?

- На платном ограничений нет. На бюджете тоже можно учиться хоть в пяти вузах сразу, но до тех пор, пока у вас нет диплома о высшем образовании, - рассказала «КП» эксперт по поступлению и соавтор telegram-канала для абитуриентов Vuzline Екатерина Александрова.

Поясним. По закону «Об образовании» бесплатное высшее можно получить только один раз, и многие думают, что второе высшее - обязательно платное. Но в законе речь идет об образовании одного уровня - например, бакалавриате или магистратуре. Если у вас есть диплом бакалавриата по юриспруденции, вы имеете право поступить на бюджет в магистратуру, потому что это другой уровень. А вот на бакалавриат журналистики - только платно.

Закон также дает студентам право на одновременное освоение нескольких образовательных программ. Хоть в одном вузе, хоть в разных. Тянуть два вуза очно тяжело. А вот один очно, а другой заочно - рабочая схема. К тому же так вполне реально сэкономить. Ведь как только ты получаешь диплом в одном вузе, в других придется переводиться с бюджета на платное. Поэтому выгоднее учиться в двух заведениях одновременно.