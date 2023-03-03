Главный секс-скандал в жизни Пушкина: Как «гений чистой красоты» стал для поэта «вавилонской блудницей»

Репродукция картины П. П. Кончаловского «Пушкин в Михайловском», 1940 г.

Стихи «Я помню чудное мгновенье», посвященные Анне Петровне Керн, считаются одной из вершин отечественной любовной лирики.

Впервые «мимолетное виденье» явилось пред поэтом весной 1819 года в Петербурге на балу. Поэт всячески пытался привлечь внимание красавицы. За ужином сел позади нее, завел шутливый разговор с приятелем: «В аду будет много хорошеньких. Спроси у мадам Керн, хотела бы она попасть в ад?» Анна сухо ответила, что в ад не желает.

«Я раздумал. В ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины!» - заявил Пушкин.

Когда гости разъезжались, поэт стоял на крыльце и долго смотрел вслед карете Анны...

Этот рисунок Анны Керн Пушкин набросал на черновике одной из своих статей в 1829 году. Фото: Wikimedia Commons

«Но я другому отдана»

Анна Полторацкая родилась в 1800 году. Жила с родителями на Полтавщине. Отец мечтал выдать дочь только за генерала, а потому в дом зачастил Ермолай Керн.

«Этот доблестный генерал так мне был противен, что я не могла говорить с ним. Батюшка преследовал всех, которые могли мне открыть глаза насчет предстоящего супружества, ублажал в пользу безобразного старого генерала», - писала Анна.

Отец добился своего. И 52-летний вояка повел под венец девушку, которой не было и 17!

Генерал был человеком странным. Ревновал жену даже к родному отцу. И в то же время... толкал в постель к собственному племяннику. «Сейчас была у П. Керн (речь о племяннике. - Ред.) в его комнате. Муж хочет, чтобы я ходила туда, когда тот ложится спать. Иной раз он тащит меня чуть ли не силой. А этот молодой человек не отличается ни робостью, ни скромностью... Муж заставил меня сесть у его постели и все спрашивал, не правда ли, какое у племянника красивое лицо. Я просто придумать не могу, что все это значит и как понять такое странное поведение...»

Анна Керн терпела супруга несколько лет, пока не решилась вернуться к родителям. Впрочем, официально оставаясь замужем.

«Мне чудится, что я у ваших ног»

А Александр Сергеевич становился все известнее. Анна с жадностью читала его стихи. И вдруг двоюродная сестра Анна Вульф написала ей, что в соседнем имении Михайловское отбывает ссылку их сосед Пушкин. Он, дескать, до сих пор помнит ослепительную красоту генеральши. Будущий классик русской литературы, в свою очередь, узнал, что Анна видится с его приятелем - известным эротическим поэтом Аркадием Родзянко. Позже Пушкин даже стал поверенным в любовных делах Анны и Аркадия. Этот роман стал первым в долгой цепи амурных приключений красавицы. Между прочим, вступая в связь с Родзянко, Анна действовала согласно наказу мужа. «Всякого рода похождения простительны для женщины, если она молода, а муж стар; иметь любовников недопустимо только в том случае, когда супруг еще в добром здоровье», - поучал он. Израненному в сражениях генералу в тот момент было под 60.

Портрет, сделанный неизвестным художником. Но на нем красавица на несколько лет старше. © Всероссийский музей А. С. Пушкина

Летом 1825 года красавица нежданно объявилась у родственников Вульфов. Ее влекло «солнце русской поэзии». Несколько недель они виделись каждый день. Поэт вел себя, как влюбленный мальчишка. Когда она поехала мириться с мужем, командовавшим гарнизоном в Риге, Пушкин пришел пешком в Тригорское, вручил на прощание экземпляр «Евгения Онегина». В нем Анна нашла сложенный вчетверо листок: «Я помню чудное мгновенье...» Стала класть подарок в шкатулку. Александр вдруг судорожно выхватил листок. Насилу упросила вернуть.

Поэт слал в Ригу страстные письма, сходил с ума от любви. Предлагал бежать от мужа. И ревновал. К ее двоюродному брату, студенту Вульфу, слишком загостившемуся в Риге. Вещее сердце не обмануло поэта. Читая неистовые письма Пушкина, полные любви, обожания и страдания, Анна дарила свои ласки другому.

Ермолай Керн послужил Пушкину прототипом князя Гремина в «Евгении Онегине» и удостоился таких ехидных строк: «Он важен, красит волоса, он чином от ума избавлен». Фото: Wikimedia Commons

«Вавилонская блудница»

Окончательно порвав с мужем, Анна Керн уехала в Петербург и открыто сошлась с двоюродным братом. Впрочем, были у нее и другие романы.

Но поэт не забывал красавицу. В письме Вульфу как-то поинтересовался: «Что делает вавилонская блудница Анна Петровна?» А матери удачливого соперника признавался: «Я всегда буду сожалеть, что увидел ее, и еще более, что не обладал ею».

Впрочем, спустя 9 лет после первой волшебной встречи дошла очередь и до Александра Сергеевича. В первой половине марта 1828 года (ровно 195 лет назад) и его наконец одарила в Петербурге своей благосклонностью Анна Петровна. Но в груди поэта уже потух жар любви. Обычная мимолетная связь не оставила в душе никакого следа и более не подвигла на строки, подобные «Чудному мгновенью». В письме близкому другу Сергею Соболевскому - лишь грубая проза: «Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мне тобою должных, а пишешь мне о мадам Керн, которую с помощью Божией я на днях... (далее матерное слово, его синоним - овладел. - Ред.)».

Банальная развязка пылкой страсти. Кстати, Анна вскружила голову и младшему брату поэта Льву.

КСТАТИ

Доподлинно неизвестно о взаимоотношениях Анны Керн с любвеобильным Александром I. Император не раз танцевал с ней на балах, мило беседовал. И даже стал крестным отцом ее старшей дочери Екатерины. Но сплетники утверждали, что на самом деле он был родным отцом девочки! «Я никого не замечала, ни на кого не смотрела, - писала Анна об императоре в сокровенном дневнике. - Это были только мужчины, красивые ли, некрасивые - мне все равно. А он был выше всего. Я не была влюблена, я благоговела, я поклонялась ему!»

ВОПРОС-РЕБРОМ

Была развратницей?

Была ли на самом деле Анна Керн вавилонской блудницей? Все-таки Пушкин слишком суров, называя ее так в письме сопернику Вульфу. Видимо, сказалось уязвленное самолюбие. В отличие от многих красавиц света Анна не была расчетливой развратницей. Она со всей страстью отдавалась каждой новой любви. Недаром давний ее любовник Вульф, лучше многих знавший эту женщину, удивлялся: «Вот завидные чувства, которые никогда не стареют! Анна Петровна, вдохновленная своей страстью, велит мне благоговеть перед святыней любви».

Лучшим доказательством искренних чувств Керн стал ее последний роман. В 1836 году она полюбила своего троюродного брата, корнета Александра Маркова-Виноградского. Хотя лучше сказать не Александра, а Сашу. Ей - 36, ему - 16! Через три года родила сына. В 1841 году генерал Керн умер. Генеральской вдове полагалась большая пенсия. Но Анна официально венчается с Александром, берет его фамилию - Маркова-Виноградская, лишая себя пенсии. Хотя они могли жить как любовники, при деньгах.

Чета терпела нужду. Анне Петровне даже пришлось продать драгоценные письма Пушкина. По 5 рублей за штуку.

Это была очень сентиментальная пара. Ее супруг писал в дневнике: «Жена. Она, моя голубушка, боится, чтобы я не разлюбил, не изменил ей. Но моя любовь срослась со всем моим организмом. Моя любовь к ней неизменна, как свет солнца! Какое высокое наслажденье после тяжких трудов, в самом жалком изнурении, упасть на роскошную грудь жены, утонуть в нежностях ее ласки, жарких поцелуях и забыться чудным спокойным сном».

Влюбленные умерли в 1879 году. Анна пережила супруга на четыре месяца. Есть легенда, будто траурная процессия с ее гробом на Тверском тракте повстречалась с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.