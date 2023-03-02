Бросил пьяную жену под колеса авто знаменитой актрисы: вся правда о скандальном смертельном ДТП Анны Большовой

Анна Большова продолжает работу в театре «Ленком». Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Калужская полиция возбудила новое уголовное дело по факту гибели матери двоих детей в ДТП с участием актрисы Анны Большовой. Напомним: ЧП случилось октябре 2022-го в деревне Грачевка Калужской области. Под колесами «Ауди» актрисы оказалась 32-летняя Олеся Борисенко. Она погибла. Экспертиза показала: Большова была за рулем трезвой. Актриса пояснила, что наехала на свою жертву, когда поворачивала на неосвещенной сельской дороге.

Купила землю

В Грачевку Анна Большова последние пару лет моталась из Москвы почти каждую неделю. За 100 с гаком километров в одну сторону. По словам местных жителей, Анна купила тут несколько участков и стала крупной землевладелицей. Местные утверждают, что общая площадь угодий Большовой около 40 - 50 соток.

Но в целом грачевцы относятся к звездной соседке без классовой ненависти. Наоборот - гордятся. Все-таки знаменитость. Видели Анну Большову многие - на почте, в магазине. Бывало, автографы просили.

И когда случилась авария, народ стал актрису защищать.

- Да не виновата она! - убеждал меня деревенский пенсионер Владимир Ермолов. - Ты этот поворот видел? Столб стоит, а фонаря на нем нет. Дорога темная.

И добавляет: в ту ночь Грачевку окутали сильный туман и дым: все уже вовсю топили печки.

- Поворачивать нужно с асфальта на грунтовку с ямами. Там все притормаживают, - говорит Ермолаев. - А когда на машине поворачиваешь, сразу-то ничего не увидишь...

Актриса остановилась, когда поняла, что на что-то наехала. Увидев под колесами тело, сама позвонила в скорую и полицию.

В этом месте дороги лежала Олеся Борисенко. Фото: Александр РОГОЗА

Странная поездка

Экспертиза показала, что 32-летняя жертва ДТП Олеся Борисенко была пьяна. Настолько, что в момент смерти, скорее всего, находилась без сознания. Местные, кстати, вообще удивлялись, откуда Олеся взялась в полночь на краю деревни. Многие знали ее еще с детских лет: росла в многодетной, не самой благополучной семье. Окончив школу, уехала в соседний Обнинск. Дважды была замужем. От первого брака есть сын. Второй ребенок, совсем малыш, - от нового сожителя.

- В Грачевке она с тех пор бывала очень редко - только если к сестре в гости по праздникам, - говорят соседи. И с чего это вдруг Олеся рванула той октябрьской ночью из Обнинска на малую родину? К тому же дом сестры находится в трех километрах от места, где Борисенко погибла. Странно...

Сестра погибшей женщины объясняла полицейским, что накануне новый муж Олеси Алексей Рязанов звонил, ругался и обещал вернуть ее в Грачевку.

Олеся Борисенко. Фото: СОЦСЕТИ

- Заявил, что она ему надоела, - рассказала «КП» одна из бывших одноклассниц Борисенко. - Мол, забирайте. А когда Олеся погибла, он говорил, что в тот вечер привез сожительницу в Грачевку и высадил ее.

Слова Рязанова местных удивили. В деревню из Обнинска ведет только одна дорога. И дом сестры Олеси Борисенко прямо у въезда. Но под машину Олеся попала на дальней окраине. Проехать через всю Грачевку и высадить женщину в тупике - в чем смысл?

«Он ее бил»

Звезда сериалов (а слава артистки началась с сериала «Остановка по требованию», вышедшего на экраны в начале 2000-х) сразу ушла в глухую оборону. Мол, никаких комментариев. Ее версию тогда озвучил лишь Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором служит Анна Большова:

- Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5 - 10 км в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяна. Экспертиза это установила.

Выходило, что погибшая сама виновата. Напилась и упала под колеса.

Однако тот же Варшавер пересказал и свою беседу с прокурором. Муж Олеси Борисенко признался, что в тот вечер они круто поссорились.

Впрочем, не в первый раз.

Гражданский муж погибшей Алексей говорил, что высадил женщину на дороге: мол, жена ему надоела. Фото: СОЦСЕТИ

- Он ее бил! - заявила «КП» одноклассница погибшей. - Олеська сама об этом писала в личных сообщениях. Вернуть он ее хотел сестре? Ха! Олеська мне говорила, что хочет от него уйти, потому что лупит. Просилась к тетке в соседнюю деревню. Останавливало одно: с младшим она еще в декрете, работать не может, а двоих тянуть одной как?

Грачевские пересказывали слова сестры: мол, удар об автомобиль был несильный, при этом на теле нашли массу повреждений. Похоже, несчастную перед смертью избили.

Собственно, у местных жителей две версии. Первая: якобы Рязанов оставил сожительницу в Грачевке, но перед этим сильно избил. Вторая: мог избить так, что она в итоге умерла. И Большова наехала на уже мертвое тело. Родня Рязанова защищала Алексея.

- Да она же, актриса эта, гнала со скоростью 100 - 120 км в час! - заявила «КП» мать молодого человека.

Секс с гуру считался престижным

Одно из сетевых изданий выдвинуло версию: мол, Анна Большова той ночью спешила в Грачевку не просто так. Якобы там, на ее участке, теперь базируется «Долина солнца». Об этой секте много писали в начале 2000-х.

Изначально о секте в нескольких интервью рассказали мама Анны Большовой Наталья Михайловна и бывший муж сестры Сергей.

Отец Анны - известный ученый Леонид Большов. Академик, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РФ. Однажды он познакомился с некоей Анной Канаевой. Женщина, как говорят, когда-то пожила в Индии и увлеклась духовными практиками скандально известного «гуру» Ошо. Изначально для Большова Канаева была просто знакомой. Но со временем у них возникли отношения.

Разлад в семье начался, когда Канаева уговорила Большовых переехать в деревню под Харьков. Со слов матери актрисы, там ее разлучница стала строить секту «Долина солнца». Себя просила называть гуру, духовной наставницей Асмито. Леонид Большов поначалу жертвовал «коммуне» крупные суммы, а затем и вовсе ушел к Канаевой. С тех пор с ней и живет.

Вместе с мужем бывшая жена Леонида Большова потеряла и дочек: обе остались с Анной-Асмито.

В интервью Анна Большова говорила, что Канаева стала ей второй мамой, а с родной она не общалась уже около двадцати лет. По версии актрисы, мать наговорила гадостей и выдумала историю про секту.

Но вот ведь какая удивительная вещь. Бывший муж сестры Анны Большовой рассказывал журналистам, почему сбежал из «Долины солнца». Формально это называлось экопоселением. Все его обитатели должны были трудиться на огороде и ухаживать за скотиной. Обычная, казалось бы, сельская жизнь.

- Все ученики Асмито должны были беспрекословно слушать наставницу и жертвовать свои деньги, - заявил журналистам Сергей. - Знаю, что отец Анны Леонид Большов отдал в бюджет 50 тысяч долларов. Семьи в «Долине Солнца» создавались по разрешению Асмито: она сама говорила, кто с кем будет жить, кто с кем спать. Сексуальная связь с гуру считалась престижной: якобы так постигалось божественное учение. Потом дело дошло до меня. Асмито на вечерней проповеди сообщила, что эту ночь с ней проведу я. Но я ведь был женат!

В итоге Сергей ушел, а его жена, сестра Анны Большовой, осталась в «семье». Рассказ Сергея можно было бы назвать местью бывшего. Если бы не одно но. Стало известно, что актриса вышла замуж за своего сводного брата, сына Асмито. Он на семь лет моложе. Якобы 24-летняя актриса влюбилась без памяти в несовершеннолетнего парня, парочка дождалась, пока ему стукнет 18, и расписалась. Считалось, что этот союз был благословлен именно Канаевой.

Новое экопоселение?

С Украины «Долина солнца» переместилась сначала в Новосибирск, а затем в Краснодар. Сейчас об этой организации почти ничего не слышно. Насколько известно, отец и мачеха Анны Большовой в ее грачевском поместье бывают. По словам местных жителей, родственники актрисы живут здесь наездами. Звезда, напомним, выкупила, объединила и обнесла забором несколько смежных участков. Деревенские рассказывают, что часть земли, подходящая к лесу, застраивается небольшими домиками вроде бань. Можно, конечно, предположить, что здесь намечается новое «экопоселение». Но, возможно, все проще: домики строятся для сдачи москвичам, желающим в выходные уехать от городской суеты на природу. Довольно популярный сегодня бизнес.

«Оставил гражданку лежать»

На днях калужская полиция выступила с официальным заявлением о ДТП: «В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено». Это означает, что уголовное дело закрыто.

Но тут же возбуждено новое. И его фигурантом стал муж погибшей женщины.

«Мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлек ее из транспортного средства и положил поперек проезжей части. После чего оставил гражданку лежать в темное время суток на неосвещенном участке проезжей части, а сам уехал на автомобиле в другой населенный пункт».

Звучит так, что Алексей вытащил из машины Олесю, которая была без сознания. Положил на дорогу. И через какое-то время на несчастную наехал внедорожник Большовой.

Уголовное дело возбуждено по статье «оставление в опасности». Если Рязанова признают виновным, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или до 1 года тюрьмы.

КОММЕНТАРИИ АДВОКАТОВ

Что будет дальше

Но почему уголовное дело возбуждено по статье «оставление в опасности»? Читаем пресс-релиз калужской полиции: «Положил поперек проезжей части и уехал». Не высадил на обочину. А именно положил поперек. Рассчитывал, что кто-то сожительницу в итоге переедет? Хотел, чтобы человек погиб?

- Если полиция считает, что так все и было, это может быть взято за основу для переквалификации по более тяжелой статье, - считает бывший следователь МВД, адвокат Александр Карабанов.

Но тогда потребуется доказать, что у Рязанова был умысел именно убить жену. Нужны железобетонные улики. А их нет. Ни записей с камер видеонаблюдения. Ни свидетелей.

- Сомневаюсь, что здесь может дойти до возбуждения уголовного дела по статье «убийство», - говорит адвокат Станислав Рыбчинский.

В самой Грачевке многих смутило, что Рязанова не арестовали даже после возбуждения уголовного дела. Но адвокаты объясняют, что это было бы не по закону. Мужчине грозит максимум до года тюрьмы. В СИЗО за такое не отправляют.

- Самая адекватная мера пресечения здесь с точки зрения закона - подписка о невыезде. Даже на домашний арест не тянет, - говорит Рыбчинский. - Для человека, у которого нет судимостей, все закончится, скорее всего, условным сроком.

Парадокс. Женщина погибла. Но в этом никто не виноват.

ЗВОНОК В ТЕАТР

«Она умница. Репетиции не срывала»

С журналистами Анна Большова по-прежнему не общается. Чтобы узнать, как она пережила эти несколько месяцев, пока шло расследование, мы позвонили в театр.

- Конечно, Ане было неприятно, когда все это случилось, - рассказал «КП» директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Хотя она понимала, что ни в чем не виновата. Но человек-то погиб! Конечно, переживала. Мы ее морально поддерживали: Анечка, не волнуйся, все будет хорошо. Она умница, эти испытания вынесла с честью. Репетиции она не срывала, спектакли не отменяла. Работала как настоящий профессионал.

- Анна общалась с семьей погибшей женщины?

- Мне об этом ничего не известно.