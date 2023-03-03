Звезды на мели: зачем акулы шоу-бизнеса распродают свою одежду до трусов и вынужденно экономят

Филипп избавляется от вещей размера ХХXL Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кризис обрушился на российский шоу-бизнес еще во время пандемии. Многие артисты признавались, что месяцами сидели без работы.

- Гастролей вообще не было. Выжил только благодаря небольшой подушке безопасности, - вспоминает в разговоре с «КП» юморист Святослав Ещенко. - Причем накануне пандемии я мечтал: «Ох, как бы отдохнуть от работы!» И вот тебе внеплановый отпуск. Сбылась мечта идиота. Просидел без концертов несколько месяцев в деревне, в Воронежской области.

Но и после спада пандемии артистам, привыкшим ни в чем себе не отказывать, пришлось научиться экономить. Времена, когда богачи, не раздумывая, выкладывали кругленькие суммы за корпоративы, прошли, концертов стало меньше. Да и шопинг в Милане или в Париже из-за санкций Запада теперь под запретом. Щеголять в люксовых обновках нынче моветон: в тренде сдержанность и импортозамещение. Вот и решили звезды перетряхнуть свои гардеробы и избавиться от лишнего. «КП» выяснила, какие вещи знаменитостей можно купить в онлайн-магазинах.

Рудковская обиделась на «Шанель»

Раньше Яна Рудковская тратила на брендовые вещи миллионы. А теперь распродает вещи своего мужа Евгения Плющенко. Фото: СОЦСЕТИ

Даже любительница люкса продюсер Яна Рудковская призналась, что хоть и летает в Париж на Неделю моды, давно уже ничего не покупает из западных брендов. Поддерживает российских дизайнеров.

- Отношение к моде поменялось. Уже не хочется тратить деньги на гардероб. После истории с Chanel (бренд отказывается продавать свои изделия россиянам. - Ред.) мода обесценилась, - объясняет Яна Рудковская. - Я принципиально не собираюсь покупать новое, буду донашивать винтажный люкс, у меня его очень много. Только если подарят...

Я сейчас хожу в спортивных костюмах, очень демократично одеваюсь. И мне комфортно. Если раньше появлялась сумка или какая-то новинка - я покупала ее, выбрасывая безумные деньги, то сейчас хочется какой-то индивидуальности. Думаю, российские дизайнеры будут набирать обороты. А мировая мода... Не знаю, когда я смогу к этому снова вернуться.

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

980 тыс. руб.

Еще во время пандемии Яна провела ревизию семейного гардероба и выставила часть брендовых вещей на продажу в одном из онлайн-магазинов. Сейчас там появились новые лоты. Например, джинсовка Louis Vuitton, которую носил муж Яны, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Изначально она продавалась за 1 млн 384 тыс. рублей. Но, видимо, у всех российских модников сейчас туго с деньгами, поэтому цена снизилась до 980 тысяч.

Филипп избавляется от вещей размера ХХXL

К шопингу за границей потерял интерес и главный эстрадный модник - Филипп Киркоров.

- Я теперь не езжу за границу на шопинг. Если мне что-то нужно, я могу купить это и в России, - поделился Филипп с «Комсомолкой».

В том же онлайн-магазине, где выставлены на продажу вещи Рудковской, есть свежие лоты и от Киркорова. Например, абсолютно новая шуба из кролика за 297 тысяч рублей и две дизайнерские дубленки за 238 тысяч. «Не новые, но в хорошем состоянии», - гласит объявление на сайте. Еще из необычных лотов Киркорова - шуба из бобра за 154 тысячи рублей, которую он ни разу не надел. Вещь продается с биркой.

297 тыс. руб

190 тыс. руб

Если раньше артист пытался избавиться от вещей, которые вышли из моды, то сейчас Киркоров после пластики живота прилично похудел и в старых вещах попросту тонет. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, сделавшего в декабре артисту липосакцию, до операции Филипп, бывало, носил и размер ХХXL. А сейчас покупает вещи размера L. Эксперты подсчитали, что кубики на прессе и другие изменения во внешности обошлись певцу примерно в 3 млн рублей.

37 тыс. руб

37 тыс. руб

Что интересно, у Киркорова полно абсолютно одинаковых лотов. Например, толстовки от дизайнера Филиппа Плейна из коллекции Playboy, которые артист продает за 37 тысяч: один и тот же фасон представлен в разных цветах. То же самое с футболками Philipp Plein с принтом в виде черепа, которые певец выставил на сайте за 26 тысяч 667 рублей: они отличаются только оттенком. Филипп не раз говорил, что после роли Черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» на него посыпались «розовые кофточки», развод и другие скандалы. С тех пор он категорически отказывается играть нечисть и ничего демонического не носит. Видимо, поэтому почти вся коллекция футболок с черепами пошла с молотка. Кеды с эффектом сильной поношенности от бренда Black Dioniso за 24 тысячи рублей тоже представлены в двух одинаковых парах. Либо Филипп скупал все, не глядя, затрудняясь с выбором, либо, как Григорий Лепс, просто берет кучу одинаковых вещей, в которых ему максимально комфортно.

24 тыс. руб Киркоров продает одежду, купленную еще десять лет назад. Многие вещи - абсолютно новые, с бирками.

В магазине много нарядов, в которых артист появлялся на светских мероприятиях, например, пальто Dolce & Gabbana за 238 тысяч и пиджак с меховыми манжетами за 190 тысяч. Все эти вещи десятилетней давности: коллекция куплена, когда у артиста родилась дочь Алла-Виктория.

Предлагают даже трусы

Рубашка Михаила Турецкого. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выставили люкс на продажу и любимые женщины музыканта Михаила Турецкого - жена и дочь артиста. Правда, не свои, а главы семьи. В том же онлайн-магазине дамы просят за дизайнерский мужской джемпер 22 тысячи рублей, а рубашку Tom Ford продают за 13 тысяч 500 рублей.

13,5 тыс. руб

Певица Ирина Дубцова разместила на доске объявлений сумку Valentino за 159 тысяч. Но товар не пользовался спросом, и теперь он заявлен на сайте с другой ценой - 110 тысяч 800 рублей.

Видимо, после антироссийских высказываний не все спокойно в финансовом плане у семьи Меладзе. Дочь певца Инга решила выручить немного денег с продажи своего гардероба: тут и сумка Louis Vuitton за 74 тысячи рублей, и пляжные шорты Prada за 9 тысяч.

Пляжные шорты Инги Меладзе. Фото: СОЦСЕТИ

9 тыс. руб

Распродают старые вещи и звезды спорта. Теннисистка Светлана Кузнецова пытается пристроить трикотажные черные шорты, больше напоминающие белье, которое носили наши бабушки. Цена вопроса - 12 тысяч рублей.

Шорты Светланы Кузнецовой. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

12 тыс. руб

КСТАТИ

Фанаты наживаются на Шатунове и Шнурове

Сергей Шнуров. Фото: Александр ГЛУЗ

120 тыс. руб. Фото: Александр ГЛУЗ

Поклонники тоже часто продают в соцсетях звездные вещички. То старые ботинки Киркорова выставят на продажу за 30 тысяч рублей, то нижнее белье певицы Анны Калашниковой попытаются сбагрить фетишистам.

- На съемках клипа «Обезоружил» у меня пропал из гримерки комплект нижнего белья - прозрачные трусики и лифчик. Потом журналисты звонят: видели ваше белье на Авито за 120 тысяч рублей, - рассказала «КП» Анна.

Юра Шатунов. Фото: Persona Stars

200 тыс. руб

Поклонники продают футболку звезды «Ласкового мая» и его школьные тетради.

В кризис распродажи ВИП-«барахла» активизировались. Сейчас самое большое число объявлений в интернете связано с именем покойного Юры Шатунова. Так, за майку из гардероба звезды «Ласкового мая» просят 200 тысяч рублей. Хозяин лота божится: вещь подлинная, получена из рук артиста на его концерте в 2010 году. Предлагают на аукционе и школьные тетрадки Шатунова. Но цена на сайте не указана, и продавец лота почему-то не отвечает на запросы. За золотую печатку Сергея Шнурова, декорированную 13 бриллиантами, фанат певца из Севастополя хочет выручить 120 тысяч рублей. Много предложений звездных автографов. Самый дорогой лот - роспись Яны Рудковской на открытке и маркер, к которому она прикоснулась. Фанаты оценили их в 300 тысяч рублей. Чуть дешевле стоят отпечатки ладоней и автографы группы «Машина времени». Это гипсовое панно поклонник коллектива продает за 199 тысяч рублей. На порядок ниже оцениваются автографы Аллы Пугачевой (в среднем по 20 тысяч рублей). А вот автограф Моргенштерна* сейчас можно приобрести и за 2500 рублей. Правда, личные вещи артиста стоят уже немало. За костюм скандалиста коллекционеры просят 500 тысяч рублей, а с футболкой готовы расстаться за 350 тысяч рублей.

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*Признан в России иностранным агентом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стас Михайлов торгует наволочками

Любимец дам Стас Михайлов решил тряхнуть стариной и возобновить былой проект. Во времена популярности песни «Все для тебя» артист выпускал именное постельное белье. Сейчас Стас вновь приготовил коллекцию для поклонниц: тут и постельное белье, и меховые покрывала, и посуда.

Солисты «Иванушек International» Кирилл Туриченко и Андрей Апполонов-Григорьев решили пойти другим путем. Они начали выпускать бытовую мелочовку под своими именами. И сегодня почти в каждом крупном ТЦ в Москве, Екатеринбурге и Сочи можно по доступным ценам купить все - от фена до карандашей - с символикой «Иванушек».

- Владеть, например, рестораном, сейчас очень сложно. Много рисков - в первую очередь в связи с мировым кризисом, - объяснил «КП» «Иванушка» Кирилл Туриченко. - С товарами широкого профиля куда проще. Так что, думаю, наше дело будет расти и развиваться.

ВО ДАЮТ!

Майка Месси и лифчик Сандры

В соцсетях предлагают даже вещи мировых знаменитостей. Так, бельевой комплект пышногрудой звезды 80-х Сандры можно купить за 500 тысяч рублей. За темные очки модели Наоми Кэмпбелл просят 300 тысяч. Правда, доказать подлинность таких «сувениров» практически невозможно.

Еще один странный лот - невзрачная шариковая ручка. Но продавец утверждает, что с ее помощью голливудская звезда Скарлетт Йоханссон дала 100 автографов. Мол, поэтому и цена трофея кусается - 10 тысяч долларов.

Один из самых дорогих лотов (3 млн рублей) - майка легенды футбола Лионеля Месси, в которой он играл за футбольный клуб «Барселона». Правда, владелец предупреждает, что сертификата подлинности у него нет.