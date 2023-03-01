Котенок Гав против Матроскина: россияне назвали своих самых любимых котов

Россияне видят в Матроскине очень близкого и понятного им персонажа

«Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда», - задумчиво произносит папа Дяди Федора в мультике про Простоквашино. Да и мама явно благоволит Матроскину. «Тебе до такого кота еще расти и расти!» - выговаривает она мужу. И их симпатии разделяют 36% читателей «Комсомольской правды». Именно с Матроскиным, а не с другими мультяшными котярами они себя ассоциируют в первую очередь.

Чтобы это выяснить, мы в честь Дня кошек (в России он 1 марта) предложили нашим читателям в соцсетях ответить на вопрос: «Какой кот вам ближе всего по духу?» Ответ-победитель, честно признаться, нас немного озадачил. Почему именно Матроскин?

- Россияне видят в Матроскине очень близкого и понятного им персонажа, - комментирует эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян. - Он свой - от усов до кончика хвоста. Матроскин домовит, не хочет изменений, он собственник: у него есть корова, дом, хозяйство, и это для него главное в жизни. Но при этом он себе на уме, в нем есть бунтарский дух. И он умеет отстаивать свою позицию - и с Шариком, и с Печкиным. И он еще и вышивать умеет!

На второе место внезапно запрыгнул Кот, который гуляет сам по себе. Помните замечательный мультик по сказке Киплинга? Свободолюбие и находчивость - вот главные качества кота, который добился от Женщины права входить в пещеру и греться у костра, когда ему захочется, а еще пить молоко три раза в день до скончания века.

Опрос КП Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Этот кот импонирует многим из нас, потому что в нем есть отголосок нашего желания получить свободу и при этом не нести никакой ответственности, - говорит эксперт. - У нас ведь большинство мужчин одомашнены, как пес и конь в том же мультике. Мы подчиняемся сначала маме, потом жене, теще... А свободолюбивый кот - пример героя, который сумел сохранить свою независимость. И женщинам он нравится. Он тот самый «плохой парень», в которых нередко влюбляются барышни.

Милый котенок по имени Гав и элегантный кот Леопольд поделили 3-е и 4-е места.

- Гав - практически единственный из всей компании, кто ассоциируется с домашним питомцем, а у Леопольда есть актуальная политическая повестка, - объясняет Гарри Мурадян. - Он отражает позицию и философию нашего народа, призывая всех жить дружно. Но если жить дружно не хотите - не обижайтесь: мы разозлимся и поставим вас на место!