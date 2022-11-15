Власти Казахстана опровергли заявление о блокировке перевозок российского зерна

Пресс-служба казахстанских железных опровергла сообщения о якобы экономической нецелесообразности железнодорожного транзита российского зерна через Казахстан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба казахстанских железных дорог АО «НК «Казахстан темир жолы» опровергла сообщения некоторых российских изданий о якобы экономической нецелесообразности железнодорожного транзита российского зерна через Казахстан из-за высоких тарифов.

«Тарифные условия на транзитные перевозки российского зерна по территории Казахстана последние 4 года остаются неизменными, – сообщили в пресс-службе компании.

Более того, как рассказала главный менеджер Департамента маркетинга и транзитной политики АО «Казахстан темир жолы» (КТЖ) Гульмира Олжабаева, показатели объёмов перевозок растут.

«Перевозки зерна из России демонстрируют положительную динамику, за 10 месяцев 2022 года объём перевозок вырос на 24%. «Казахстан темир жолы» на постоянной основе проводит совместную работу с ЖД-администрациями по улучшению сервиса в области железнодорожного транспорта», – утверждает ведущий специалист казахстанской железнодорожной компании.

К этим словам можно добавить, что даже в нынешней геополитической ситуации Россия остаётся главным торговым партнёром Казахстана, об этом говорится в заявлении по итогам состоявшейся в нынешнем году встречи главы Минпромторга России Дениса Мантурова с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым.

В 2021 году по сравнению с предыдущим взаимный товарооборот двух стран увеличился на 34,4% до рекордных 25,6 млрд долларов. Российские поставки в Казахстан выросли на 31,7% до 18,5 миллиардов долларов, поставки из Казахстана в Россию увеличились на 41,9% до 7,1 миллиардов. За период с января по май нынешнего года объём товарооборота между нашими странами вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров – машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и сельскохозяйственное сырьё, которое также является одним из основных направлений импорта в Россию из Казахстана.

Одним словом, сотрудничество в аграрной сфере является одним из приоритетов экономических отношений России и Казахстана. А импорт и транзитные перевозки российского зерна – одним из его направлений.