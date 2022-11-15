В Москве выпустили почтовую марку, посвящённую Иосифу Кобзону

Певец и общественный деятель Иосиф Кобзон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в офисе Культурного фонда «Кобзон» на Рождественском бульваре прошла церемония гашения новой почтовой марки, посвященной народному артисту СССР, политическому и общественному деятелю полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Иосифу Кобзону.

Эта коллекционная марка выпущена в серии, посвященной выдающимся россиянам, удостоенным этого ордена всех трех степеней. На марке расположен портрет Иосифа Кобзона и изображение государственной награды.

Почтовая марка, посвященная Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

В церемонии гашения приняли участие близкий друг артиста знаменитый врач-кардиохирург, ученый, лауреат государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, профессор, академик РАН Лео Бокерия, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, общественный и государственный деятель, автор и ведущий телевизионных программ Михаил Швыдкой и вдова великого певца, президент Культурного фонда «Кобзон», заслуженный работник культуры Российской Федерации Нелли Кобзон.

Подробности события мы узнали от родной сестры Иосифа Давыдовича музыковеда и музыканта Гелены Кандель.

- Гелена Михайловна, уже есть несколько памятников народному артисту СССР, Герою Труда России Иосифу Кобзону, есть даже самолет, который так и называется - «Кобзон», а вот теперь и марка появилась?

- А теперь появилась и марка. Это тоже – памятник человеку, только необычный - он будет путешествовать по всему миру. И я очень этому рада, я просто счастлива, потому что выпуск марки – знак огромного уважения к таланту и труду выдающегося артиста. Эта «свеча памяти» будет зажигаться гораздо чаще, чем любая другая.

Лео Бакерия, Неля Кобзон и Михаил Швыдкой. Гашение марки, посвящённой Иосифу Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

- Вы присутствовали на церемонии гашения. Расскажите, пожалуйста, как это проходило?

- Это было торжественное событие, на которое пришли самые близкие друзья и родные моего брата.

По правилам на специальный конверт наклеивается марка и ставится печать, которая и является средством гашения марки. Три человека должны засвидетельствовать этот процесс. Три подписи должно стоять на конверте, где наклеена марка.

И вот на этой церемонии свои подписи поставили выдающиеся личности нашего Отечества, добрые друзья Иосифа Давыдовича великий кардиолог Лео Бокерия и государственный деятель Михаил Швыдкой. И, конечно, Нелличка, самый близкий человек брата, его жена.

Марка считается коллекционной, потому что она вышла в серии, посвященной людям, полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством». Иосиф Давыдович был награжден орденом всех трех степеней.

Во время церемонии гашения марки, посвящённой Иосифу Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

- Я обратил внимание, что Иосиф Давыдович гордился всеми своими наградами, которых у него было множество: и времен СССР, и российских, и украинских, но главными он считал звание Народного артиста СССР и Героя Труда Российской Федерации.

- И Героя Донбасса.

- Да, конечно. Тогда уж вспомним еще Золотую Звезду Чернобыльца. Однажды я его уговорил приехать в «Комсомолку» и надеть все свои золотые звезды.

- Это невозможно! У него огромная комната от потолка до пола занята наградами и звездами. Комната! Поэтому надеть их все нереально! Иосифа Давыдовича вполне можно занести в Книгу рекордов Гиннеса по количеству самых разных наград.

- Да, мы были у него в гостях, он нам показал все комнаты, вплоть до спален, но вот в эту, наверное, постеснялся провести.

- Нет, просто она находилась в другом доме. На той же территории, но не в жилом помещении.

Лео Бакерия и Неля Кобзон. Фото из архива Гелены Кандель.

- И все же Иосиф Давыдович по моей просьбе надел тогда все свои четыре Звезды. И на меня косился недовольно, что я настоял на этом.

- Иосиф не часто надевал награды.

- Гелена Михайловна, а сколько стоит эта марка?

- Там прямо на марке стоит цена - 40 рублей.

- Я думаю, что у коллекционеров цены будут другие... Где ее можно купить?

- В любом отделении Почты России по всей стране. Она уже поступила в продажу с 11 декабря. Можно ее найти и в сети салонов «Коллекционер».

- Остается только заметить, что коллекционерам стоит поторопиться: тираж марки всего 140 тысяч экземпляров.