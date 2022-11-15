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Звезды15 ноября 2022 19:40

В Москве выпустили почтовую марку, посвящённую Иосифу Кобзону

Рассказывает Гелена Кандель, музыкант, родная сестра Иосифа Давыдовича
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

Певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в офисе Культурного фонда «Кобзон» на Рождественском бульваре прошла церемония гашения новой почтовой марки, посвященной народному артисту СССР, политическому и общественному деятелю полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Иосифу Кобзону.

Эта коллекционная марка выпущена в серии, посвященной выдающимся россиянам, удостоенным этого ордена всех трех степеней. На марке расположен портрет Иосифа Кобзона и изображение государственной награды.

Почтовая марка, посвященная Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

Почтовая марка, посвященная Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

В церемонии гашения приняли участие близкий друг артиста знаменитый врач-кардиохирург, ученый, лауреат государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, профессор, академик РАН Лео Бокерия, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, общественный и государственный деятель, автор и ведущий телевизионных программ Михаил Швыдкой и вдова великого певца, президент Культурного фонда «Кобзон», заслуженный работник культуры Российской Федерации Нелли Кобзон.

Подробности события мы узнали от родной сестры Иосифа Давыдовича музыковеда и музыканта Гелены Кандель.

- Гелена Михайловна, уже есть несколько памятников народному артисту СССР, Герою Труда России Иосифу Кобзону, есть даже самолет, который так и называется - «Кобзон», а вот теперь и марка появилась?

- А теперь появилась и марка. Это тоже – памятник человеку, только необычный - он будет путешествовать по всему миру. И я очень этому рада, я просто счастлива, потому что выпуск марки – знак огромного уважения к таланту и труду выдающегося артиста. Эта «свеча памяти» будет зажигаться гораздо чаще, чем любая другая.

Лео Бакерия, Неля Кобзон и Михаил Швыдкой. Гашение марки, посвящённой Иосифу Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

Лео Бакерия, Неля Кобзон и Михаил Швыдкой. Гашение марки, посвящённой Иосифу Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

- Вы присутствовали на церемонии гашения. Расскажите, пожалуйста, как это проходило?

- Это было торжественное событие, на которое пришли самые близкие друзья и родные моего брата.

По правилам на специальный конверт наклеивается марка и ставится печать, которая и является средством гашения марки. Три человека должны засвидетельствовать этот процесс. Три подписи должно стоять на конверте, где наклеена марка.

И вот на этой церемонии свои подписи поставили выдающиеся личности нашего Отечества, добрые друзья Иосифа Давыдовича великий кардиолог Лео Бокерия и государственный деятель Михаил Швыдкой. И, конечно, Нелличка, самый близкий человек брата, его жена.

Марка считается коллекционной, потому что она вышла в серии, посвященной людям, полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством». Иосиф Давыдович был награжден орденом всех трех степеней.

Во время церемонии гашения марки, посвящённой Иосифу Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

Во время церемонии гашения марки, посвящённой Иосифу Кобзону. Фото из архива Гелены Кандель.

- Я обратил внимание, что Иосиф Давыдович гордился всеми своими наградами, которых у него было множество: и времен СССР, и российских, и украинских, но главными он считал звание Народного артиста СССР и Героя Труда Российской Федерации.

- И Героя Донбасса.

- Да, конечно. Тогда уж вспомним еще Золотую Звезду Чернобыльца. Однажды я его уговорил приехать в «Комсомолку» и надеть все свои золотые звезды.

- Это невозможно! У него огромная комната от потолка до пола занята наградами и звездами. Комната! Поэтому надеть их все нереально! Иосифа Давыдовича вполне можно занести в Книгу рекордов Гиннеса по количеству самых разных наград.

- Да, мы были у него в гостях, он нам показал все комнаты, вплоть до спален, но вот в эту, наверное, постеснялся провести.

- Нет, просто она находилась в другом доме. На той же территории, но не в жилом помещении.

Лео Бакерия и Неля Кобзон. Фото из архива Гелены Кандель.

Лео Бакерия и Неля Кобзон. Фото из архива Гелены Кандель.

- И все же Иосиф Давыдович по моей просьбе надел тогда все свои четыре Звезды. И на меня косился недовольно, что я настоял на этом.

- Иосиф не часто надевал награды.

- Гелена Михайловна, а сколько стоит эта марка?

- Там прямо на марке стоит цена - 40 рублей.

- Я думаю, что у коллекционеров цены будут другие... Где ее можно купить?

- В любом отделении Почты России по всей стране. Она уже поступила в продажу с 11 декабря. Можно ее найти и в сети салонов «Коллекционер».

- Остается только заметить, что коллекционерам стоит поторопиться: тираж марки всего 140 тысяч экземпляров.

Шоу-бизнесЗвезды: легендыИосиф Кобзон, досье KP.RU