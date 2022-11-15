Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: 80 лет назад 28-я армия, сформированная в Астрахани, остановила фашистов на подступах к Каспию и Сталинграду

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Фото: Павел Симаков/ТАСС

Во вторник, 15 ноября. Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску. (Ранее звания «Город воинской славы» были удостоены Мелитополь и Мариуполь.)

Я позвонил своему давнему Герою - губернатору Астрахани Игорю Бабушкину.

… - Игорь Юрьевич, мы поздравляем вас и всех астраханцев с присвоением областному центру высокого звания.

- Да, Александр, спасибо большое. Действительно, мы очень ждали этого решения, спасибо за поздравления.

- Во время Великой Отечественной Астрахань очень много сделала для того, чтобы приблизить нашу Великую Победу. Вот вас лично, как человека военного, все-таки вы служили в ФСБ…

(Игорь Бабушкин в составе группы «Альфа» охранял Владимира Путина во время его поездки в Дагестан летом 1999-го - см. фото.)

Игорь Бабушкин (справа) в составе группы «Альфа» охранял Владимира Путина во время его поездки в Дагестан летом 1999-го

Что вас больше всего впечатлило из боевой биографии Астрахани?

- Астрахань уже тогда, в период войны, имела геостратегическое значение, поскольку это - выход к Каспию, это южный рубеж Сталинградского фронта.

Я хочу напомнить, что 80 лет назад именно 28-я армия, сформированная в Астрахани, остановила фашистов на подступах к Каспию и на подступах - с южного фланга - к Сталинграду.

Это было в степях Калмыкии, в районе Халхута.

А все силы астраханцев тогда были нацелены на Победу, все промышленные предприятия, сельское хозяйство, рыболовство - работали для фронта.

Астрахань была, как и сегодня, важным транзитным узлом, через который проходила нефть, уголь, хлопок, соль… Ну, разные продукты.

На территории Астрахани работало порядка 80 госпиталей, благодаря которым в строй вернулись тысячи солдат и офицеров Красной Армии.

- Когда я у вас был в командировке, видел, что вы посещали и воинские части, и авиационную часть. То есть, вы и сейчас очень близки к военной теме…

- Мы все вместе сейчас всей страной приближаем нашу Победу. Присвоение Астрахани высокого звания совпало с празднованием 300-летия Каспийской флотилии. Она была образована Петром Первым в Астрахани, сегодня как раз проходят торжественные мероприятия, поэтому у нас двойной праздник.

Мы буквально два дня назад подписали с Каспийской флотилией соглашение о том, что берем под так называемую опеку батальон полка морской пехоты, эскадрилью катеров и Астраханская область будет шефствовать над этими подразделениями.

Все делаем для того, чтобы победить в этой непростой специальной военной операции.

- А с вашими добровольцами, с призванными астраханцами как часто вы общаетесь? И - какие вести с фронта?

- Мы - в постоянном контакте с нашими ребятами, безусловно, главной задачей было обеспечить их всем необходимым. Это и спальные мешки, и разгрузки, резиновые сапоги, сегодня там смена сезонов. И, безусловно, очень важно было добиться, чтобы все военнослужащие, которые были призваны по частичной мобилизации, получили те выплаты, которые мы определили.

Это 75 тысяч рублей.

Ну, и еще одна задача, которую мы решаем сейчас - возвращение из рядов мобилизованных многодетных отцов, у кого три и более детей.

- Много таких?

- Достаточно. Половину вернули, некоторые изъявили желание остаться продолжить службу, но в ближайшее время, думаю, все вернутся.

- Вы с этими ребятами созваниваетесь, бываете во время их проводов? Возможно, и там удалось побывать? Вот настроение какое? Ощущение? Вы все-таки много прослужили, в группе ФСО

- Служил я в ФСБ, немножко вас поправлю.

Могу сказать – и у наших ребят, и у нас - ощущение причастности к великому событию, в котором участвуют наши земляки.

А настроение у всех - боевое.

- Спасибо огромное. Вам удачи! Еще раз поздравляю!

- Благодарю. Всего доброго!