Взрыв произошел около приграничного городка Пшеводув. Фото: remiza.com.pl

Даже никакого якобы падения «ракет» на территории Польши не было, их стоило бы Киеву и Варшаве придумать. Ну, и Лондону, конечно. Уж слишком выгоден им такой поворот. И вот почему.

По порядку.

Глубоко вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории — около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

Польша срочно созвала экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны.

Дело нешуточное. Ведь если падение ракет расценивать как удар по Польше, то она, как страна НАТО, вправе просить остальные страны СевероАтлантического альянса задействовать Статью 5 этого военного блока. А она гласит — нападение на одну из стран НАТО расценивается как нападение на весь альянс.

ОФИЦИАЛЬНО

Что говорит Минобороны России про инцидент с ракетами в Польше

- Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, - говорится в сообщении

Кому выгодно случившееся?

В первую очередь Киеву. Украина таким образом втягивает в конфликт с Россией страны НАТО. Как минимум — Польшу. И Зеленский уже заявил: «По Польше ударили российские ракеты». Конечно, он никак не мог сказать: «Это наша ракета, мы промахнулись».

Во вторую очередь — это выгодно самой Польше. В Варшаве давно мечтают найти предлог для ввода войск на территорию Украины (под предлогом защиты от России) и оккупации западных украинских областей, бывших когда-то в составе Польши.

Это выгодно Британии — чужими руками накалить конфликт с Россией до предела.

И это точно не выгодно Москве.

Только прямого конфликта с НАТО сейчас России не хватало. Ей не до того - довести бы до конца спецоперацию на Украине.

Хотя, несомненно, НАТО уже участвует в боях на Украине, но пока опосредованно — поставками оружия, обучением войск и предоставлением разведданных и услуг военных советников.

Немаловажный вопрос - выгодно ли это США? Это мы узнаем в ближайшее время. Все покажет реакция Вашингтона на заявления Варшавы.

Всем понятно, что американцы могут заставить поляков как раздуть ЧП, так его и приглушить.

И еще удивительное «совпадение»: инцидент произошел накануне очередного заседания представителей стран НАТО на базе «Рамштайн». Киев очень хочет поднять в «Рамштайне» вопрос о создании над Украиной «бесполетной зоны».

Чьи же ракеты упали в Польше?

Версия Первая — российские. Она уже отметена Минобороны России: «Никаких ударов вблизи польской границы не наносилось. Опубликованные по горячим следам снимки обломков ракет в Пшеводуве не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Заявления польских СМИ о падении «российских» ракет — провокация в целях эскалации обстановки».

Действительно, российские высокоточные ракеты «Калибр» и «Х-101», которыми 15 ноября Наносились удары по Украине, не могли отклониться от целей настолько, чтобы залететь в Польшу. Это нереально.

Ближайшая цель была — в украинском городе Ковель. Это 100 километров от Пшеводува!

Отклонение «Калибра» или «Х-101» может измеряться в сантиметрах или в считанных метрах. И уж точно не в сотнях километрах.

Версия Вторая — самая правдоподобная. Обломки упавшие в Польше, слишком похожи на детали ракеты ПВО С-300, которыми Украина, видимо, пыталась сбивать российские ракеты под Львовом.

Версия Третья. Польша могла сама устроить провокацию для того, чтобы поднять скандал и обратиться к НАТО за получением «легитимного билета» на оккупацию Запада Украины.

Либо это могли устроить британские спецслужбы. Они мастера на такие провокации. Недаром именно их подозревают в подрыве газопровода «Северный поток» на дне Балтики.

Версия Четвертая. В Пшеводуве вообще-то взорвался фермерский трактор, который въехал на гидравлические весы. А из этого раздули чуть ли не повод для ядерной войны.

А что же США?

Они взяли паузу. И пока не подтверждают, что ракеты, упавшие в Польше, могут быть российскими.

Видимо, Вашингтон сейчас судорожно взвешивает — можно ли фальсифицировать нападение, пусть и случайное, России на Польшу? И выгодно ли это сейчас Америке?