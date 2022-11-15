Роскошное декольте Ирины Пеговой произвело фурор на премьере фильма

Ирина Пегова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Иллюзион» 15 ноября прошла премьера голливудского фильма «Покерфейс». Посмотреть остросюжетный триллер с Расселом Кроу и Лиамом Хемсфортом в главных ролях пришли многие звезды кино и телевидения: актрисы Екатерина Вуличенко, Анастасия Макеева, телеведущий Дмитрий Борисов, актер Леонид Каневский, певица Алена Апина.

Настоящий фурор на красной дорожке произвела Ирина Пегова. Звезда фильма "Прогулка" пришла в кинотеатр в облегающем платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее аппетитные формы.

Актриса пришла на премьеру фильма "Покерфейс". Фото: Борис КУДРЯВОВ

44-летняя Ирина – обладательница впечатляющего бюста четвертого размера. При этом звезде за последние пару лет удалось серьезно похудеть. Сочетание тонкой талии и пышной груди действует на мужчин магнетически, что не преминули отметить гости премьеры. От актрисы невозможно было оторвать глаз.

Ирина появилась в кинотеатре в облегающем платье с глубоким декольте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина сильно похудела из-за переживаний во время болезненного развода с актером Дмитрием Орловым в 2011 году. Актриса решила закрепить этот результат и полностью изменила свой режим питания. Она проконсультировалась с профессиональным диетологом, перестала употреблять мучное и сладкое. В основе ее рациона – овощи и нежирное мясо. Ест артистка часто, но понемногу.

Пегова не только снимается в кино и играет в театре, она еще и прекрасно поет, зажигательно танцует и хорошо катается на коньках (шоу «Ледниковый период» - тому пример). Два года назад Ирина приняла участие в проекте «Танцы со звездами», и с тех пор влюбилась в этот вид искусства. Пегова сделала танцы частью своей жизни: она освоила самые сложные движения и время от времени участвует в соревнованиях. Артистка выступает на них в паре со своим партнером по «Танцам со звездами» Евгением Раевым.

На показ Пегова привела свою 16-летнюю дочь Татьяну. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьеру Пегова пришла вместе с 16-летней дочкой Татьяной. Девушка оделась в тон маме – в черное платье с отделанным кружевом белым воротником и с черным бантом, почти таким же, как на талии у Ирины. Татьяна скоро заканчивает школу, и ей предстоит выбрать профессию. В одном из интервью Пегова упомянула, что дочь вполне может стать актрисой. Татьяна очень артистична и, видимо, унаследовала способности своих родителей-актеров.

Фильм «Покерфейс» выходит в прокат в российских кинотеатрах с 17 ноября. Триллер рассказывает об азартных игроках. Главный герой Джейк заработал целое состояние игрой в покер. Чтобы помочь друзьям, которым в жизни повезло далеко не так сильно, как ему, он устраивает вечер игры, на который приходят люди с внушительными деньгами. И именно этот вечер должен вывести всех на чистую воду, ведь за покерным столом все маски снимутся.